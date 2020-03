Une grand-mère survivante de l’Holocauste demande à rester à la maison

Après le déclenchement de coronavirus (COVID-19), les mesures ont été intensifiées dans le monde pour empêcher la virus continuer à se propager, l’une des principales recommandations à l’ensemble Ville Il est resté dans leurs maisons, une indication qui est déjà incluse dans une campagne mondiale.

Et c’est qu’il y a déjà beaucoup de gens, d’artistes, de célébrités et d’institutions qui ont rejoint le #YoMeQuedoEnCasa encourager la Ville se mettre à l’abri pour éviter toute contagion.

Tel est le cas d’un Femme les personnes âgées qui sont devenues virales réseaux sociaux Il a envoyé un message aux personnes avec lesquelles il cherche à faire prendre conscience de l’importance d’être chez lui face aux aléas.

À travers une vidéo postée par Connie Ansaldi, un cabinet argentin de conseil en médias numériques peut être consulté sur grand-mère demandant qu’ils restent dans leurs maisons alors qu’elle a survécu à la Holocauste.

“J’ai passé trois ans à me cacher dans un puits souterrain pour qu’ils ne me tuent pas et deux ans dans le ghetto. Sans bain et presque pas de nourriture », raconte la femme de 96 ans.

Pour sa part, Ansaldi a lancé une réflexion avec la vidéo où il a demandé de protéger les gens contre troisième âge car ils sont considérés comme le secteur le plus vulnérable contre l’infection.

“Juste ma grand-mère (survivante de Holocauste) m’a dit: «J’ai passé 3 ans à me cacher dans un puits souterrain pour qu’ils ne me tuent pas et deux ans dans le ghetto. Sans baignade et presque pas de nourriture. Les gens ne peuvent-ils pas durer deux semaines à la maison?

«Nous parlons beaucoup de ce qui se passe. Elle n’a pas peur pour elle, mais pour nous. Prenons soin de #Abuli. La mienne. Tout le monde. Les vulnérable et les sain qui peuvent être affectés. Tout a une solution sauf la mort. C’est aussi une guerre et l’ennemi est invisible “, écrit également le journaliste.

Plus tard, la femme a lancé un message dans lequel elle remerciait qu’ils la prennent comme exemple pour prendre soin d’elle-même contre le virus de COVID-19.

«Je suis très heureux que les gens me prennent comme exemple pour m’occuper de tout ce qui se passe. C’est une honte mondiale, c’est comme un la guerre où vous devez prendre soin de vous pour survivre.

“J’ai l’espoir que cela se terminera bientôt et qu’il n’y aura plus de morts, je remercie les personnes qui ont pris les paroles que j’ai dites, car elles viennent du cœur et souffrent énormément de souvenirs”, a-t-il déclaré.

Avec des informations de Yahoo

Vous pourriez également être intéressé par:

“Restez à la maison. Aidez-nous »: des médecins et des infirmières du monde entier demandent le soutien de la population

Groupe sanguin O, le plus résistant aux coronavirus selon l’étude

Cura offre un self-service aux paroissiens: il les avoue dans ses voitures pour COVID-19