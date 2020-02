Une guerre silencieuse au Nicaragua: ils massacrent des indigènes pour les dépouiller de leurs terres

«Les autorités de l’État sont complices», explique Lottie Cunningham, président du Centre pour la justice et les droits de l’homme de la côte atlantique du Nicaragua (CEJUDHCAN), quelques jours après Un groupe de colons entrera violemment dans une communauté de la jungle nicaraguayenne et tuera quatre indigènes, en blessera deux autres et brûlera 12 de leurs ranchs.

C’est le premier massacre de l’année, mais le n d’une longue guerre de déplacement menée par des colons, arrivant généralement du Pacifique et du centre du Nicaragua, contre les peuples autochtones installés dans les territoires qui leur appartiennent depuis des temps immémoriaux et qu’une loi spéciale leur a donné en possession et en administration. C’est une guerre silencieuse dont on parle peu au Nicaragua.

Le 29 janvier, certains 80 colons armés ont attaqué un groupe de Mayangnas indigènes alors qu’ils pratiquaient la chasse et la pêche dans la réserve de biosphère de Bosawás, dans les Caraïbes nicaraguayennes, puis sont entrés dans la ville d’Alal où ils ont incendié 12 maisons et terrorisé leurs colons.

Dans ce secteur vivent environ 12 mille indigènes mayas, répartis dans 23 communautés. À Alal, la communauté attaquée, vit environ 800 personnes.

“Nous devons comprendre pourquoi il y a tant de personnes armées”, explique Lottie Cunningham. “Ce ne sont pas des gens humbles, des paysans humbles qui sont là, mais beaucoup d’entre eux sont d’anciens militaires, et ils ont peut-être trompé d’autres familles et sont entrés, mais c’est la responsabilité de l’État.”

Dans les Caraïbes nicaraguayennes, il y a 304 communautés autochtones des peuples Mayangnas, Miskito, Branches, Garifuna et Afro-descendants. Loi 445 votée en 2002, Il leur a donné environ 36 000 kilomètres carrés de territoire pour possession et administration avec leurs propres autorités.

«Sur les 304 communautés autochtones, 270 se sont plaintes du sérieux dans lequel elles vivent», dit le défenseur des droits humains. «Les membres de la communauté n’ont pas la capacité de résoudre un conflit avec des tiers. C’est la responsabilité de l’Etat ».

Il arrive que ce territoire indigène souffre invasions de colons Ils arrivent par vagues à la recherche d’un règlement. Ils sont principalement engagés dans l’extraction de bois, le bétail, l’exploitation minière artisanale et le semis de palmiers et de cacao africains.

L’agence des droits de l’homme dirigée par Cunningham a documenté, depuis 2015 à ce jour, 40 indigènes tués par des colons, 50 blessés, 44 enlèvements, quatre disparus et le déplacement forcé de milliers d’indigènes de leurs parcelles. “Il y a une crise humanitaire”, prévient Cunningham.

Il dit qu’entre 2012 et 2014, le meurtre et les blessures ont été très occasionnels mais La violence a considérablement augmenté depuis 2015. Douze des communautés autochtones bénéficient de mesures de protection de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, deux agences de l’OEA.

“Les colons sont pour la plupart d’anciens militaires soutenus par les autorités gouvernementales de manière clientèle et ils agissent violemment pour étendre leur présence et occuper les terres indigènes », dénonce Cunningham.

“Pour mettre fin à ces crimes et massacres, les autorités de l’État doivent procéder au nettoyage des territoires des indigènes”, dit-il. “Sanitize” signifie pour terminer le titrage des terres attribuées par la loi et pour expulser les colons qui arrivent, ils déposent la forêt pour semer, abattre et élever du bétail, et, une fois les parcelles inutilisées, ils avancent profondément dans la jungle dans une pratique prédatrice qui met fin aux forêts.

“Nous avons des preuves que bon nombre de ces bureaux ont été causés par l’exploitation forestière illégale qui a commencé avec le Forest Dawn”, explique Lottie Cunningham. Alba Forestal est une entreprise forestière privée, membre du consortium d’entreprises fondé par Daniel Ortega et sa famille avec l’argent de la coopération pétrolière vénézuélienne.

“Dans les communautés où les ressources économiques sont plus importantes, c’est là où la violence augmente le plus», Ajoute-t-il. «Depuis 2012, nous en avons discuté avec les autorités, mais maintenant elles nous ont fermé les espaces, les centres des droits de l’homme que nous demandions à l’État du Nicaragua de se conformer à toutes ces enquêtes et de clarifier les faits. Depuis cette année, nous disons que nous devons enquêter, mais l’État du Nicaragua a omis sa responsabilité. »

Jusqu’à maintenant Personne n’a été arrêté pour le massacre du 29 janvieret la police nicaraguayenne a donné un traitement erratique à ce fait.

Dans une première déclaration, le 30 janvier, la police a fait état de “la mort de deux hommes à la suite de coups de feu”. Le lendemain, cependant, une autre déclaration a déclaré “qu’il n’y a aucune preuve de personnes décédées”, bien qu’il ait reconnu “l’incendie de 12 huttes”. Un chef indigène a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi la police a déclaré que si des agents envoyés dans la communauté participaient à l’enterrement d’au moins deux des victimes.

Le 1er février, alors que des vidéos et des photos des morts, des blessés et des funérailles circulaient déjà à profusion, la police a publié un troisième communiqué où, cette fois, il a reconnu quatre morts.

La CIDH condamnée dans son compte Twitter «L’attaque des colons contre la communauté Mayangna» et a rappelé que “ce type d’attaques s’est répété au Nicaragua il y a des années”.

Le Secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, également prononcé sur le réseau social. «Nous condamnons le meurtre et la disparition de dirigeants autochtones mayangna au Nicaragua. Nous exhortons le gouvernement à enquêter sur les faits et à rendre justice aux victimes afin de protéger les droits humains des peuples autochtones sur leur territoire », a-t-il écrit.

Sur ce fait, le journal officiel 19 Digital a présenté le leader Mayangna Taymond Robins qui dit que “le gouvernement le traite” et est convaincu que les lois s’appliqueront.

“Nous avons la foi, la certitude que notre gouvernement continuera d’appliquer les lois, continuera de travailler in situ dans les communautés, dans les territoires, dans les zones qui sont touchées afin de résoudre le problème et d’appliquer les lois avec ces gens », a déclaré Robins au journal numérique.

Cunningham insiste sur la responsabilité de l’État, tant par négligence que par commodité, dans ce climat d’insécurité et de violence. «Nous avons dit que les autorités de l’État sont complices de cette situation car elles n’assument pas leur responsabilité d’enquêter sur les faits de ces crimes, les disparitions. Depuis 2015, ils sont impunis ici », dit-il.

Il dit que les violentes incursions des colons cherchent à créer la terreur parmi les indigènes afin qu’ils quittent leurs territoires. «Les femmes disent que leurs enfants tremblent, elles ne veulent pas aller à l’école parce qu’elles ont entendu dire que les colons avaient massacré les frères Mayangnas. “Je ne vais pas à l’école aujourd’hui, aujourd’hui les colons arrivent”, disent-ils. Ils vivent ainsi dans l’anxiété et la peur. Le but des colons est de s’approprier les territoires indigènes. Ils ont peur. »

Malgré les attaques répétées des colons, les autochtones, orphelins de la protection de l’État, ont peu développé leur capacité à se défendre. «Les communautés n’ont pas de légitime défense. Ils n’ont pas organisé ou reçu une telle formation. S’il y a eu une défense, c’est spontanément qu’ils ont eu à un moment où la violence augmente et ils ont utilisé leurs armes artisanales », dit-il.