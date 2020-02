Une heure et demie de dégel pour remettre le dialogue sur la bonne voie malgré les appréhensions mutuelles | Couverture

Une heure et demie C’est le temps partagé par le président catalan, Quim Torra, et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, lors d’une réunion précédée de mois de désaccords et d’accusations croisées et que tous deux voulaient qu’il serve à mettre le dialogue sur la bonne voie malgré les appréhensions mutuelles.

La rencontre a commencé ponctuellement: à exactement douze Sanchez et son entourage sont arrivés en voiture sur la place Sant Jaume, où – dans un geste inhabituel, pour souligner le rang institutionnel du rendez-vous – Torra l’attendait aux portes des Palaos de la Generalitat.