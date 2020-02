Une hispanique enceinte ira en prison pour abus sexuels sur mineurs

Une femme hispanique enceinte de 35 ans, Laura Amero, a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec deux élèves de 16 ans. Elle était surintendante d’une école de l’Ohio et a commis les abus entre février 2017 et juin 2018. Son mari, père du bébé à naître, promet de rester à ses côtés et de la soutenir.

Laura Amero est une femme hispanique enceinte qui doit faire face à 10 ans de prison pour abus sexuel contre deux enfants, selon 19 News.

Amero a couché avec l’un de ses élèves de l’époque et a essayé de le faire avec le second.

Cette ancienne surintendante du district scolaire de Windham a déclaré que ce sont des problèmes de santé mentale qui l’ont forcée à commettre des actes contre les élèves. Mais un juge lui a ordonné d’aller en prison le 1er avril, car elle est enceinte et son bébé naîtra en mars. De cette façon, votre enfant ne naîtra pas en prison.

“Je suis vraiment désolé, et je suis désolé du fond du cœur envers les enfants”, a déclaré Amero dans sa lettre d’excuses au juge des poursuites judiciaires communes du comté de Portage, Laurie Pittman.

Mais Pittman n’a pas accepté son excuse de problèmes mentaux. Elle l’a condamnée à une décennie d’emprisonnement pour avoir abusé de ses deux anciens élèves lorsqu’elle était directrice de l’école.

“Je ne peux pas comprendre comment cela continue à se produire avec les enseignants, les directeurs et les surintendants”, a déclaré Pittman, selon Record-Courier. “Tu sais qu’ils vont t’attraper.”

Un ancien directeur d’école de l’Ohio a été condamné à 10 ans pour agression sexuelle sur deux élèves

Laura Amero, ancienne surintendante du district scolaire de Windham dans l’Ohio, a affirmé que des problèmes de santé mentale lui avaient fait commettre des actes contre les élèves. https://t.co/26WMS7k2Io

– 🇺🇸U.S. Constitutionalist🇺🇸 (@hippadrone) 11 février 2020

Pittman a condamné Amero à deux périodes de cinq ans consécutifs pour agression sexuelle. Elle a également été condamnée à six mois pour inculpation sexuelle, qui seront exécutées simultanément avec les autres inculpations.

La peine de Laura Amero est exemplaire et le maximum donné en Ohio.

L’ancien surintendant devra payer, en plus de tout, une amende de 500 $ et devra également s’inscrire comme délinquant sexuel de niveau III.

Une fois libéré, Amero devra s’inscrire auprès du bureau du shérif du comté local tous les 90 jours pour le reste de sa vie.

L’ex-surintendant de Windham accuse les problèmes mentaux d’agression sexuelle d’adolescents – reçoit la peine maximale https://t.co/QpIp1MWRyt #Laura Amero

– Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) 11 février 2020

Les deux victimes étaient des adolescents de 16 ans à ce moment-là, entre février 2017 et juin 2018. Ils n’ont pas fait de déclarations lors de l’audience, mais ont plutôt soumis des déclarations écrites au tribunal.

Amero a démissionné de son poste de surintendant, qui avait commencé le 1er février en juin 2019 après son arrestation en avril.

Amero a plaidé coupable en novembre 2019 pour deux accusations d’agression sexuelle et d’imposition sexuelle.

Une hispanique enceinte ira en prison pour abus sexuels sur mineurs

Qu’arrivera-t-il au bébé de Laura Amero?

Son mari et père du bébé à naître devra élever l’enfant avec l’aide de sa famille pendant qu’elle purge sa longue peine.

Il a promis de la soutenir dans tout et de rester à ses côtés, malgré ce qui s’était passé.

L’avocat d’Amero, Joseph Gorman, a déclaré que son client avait demandé conseil et recevait un traitement de santé mentale et qu’il prévoyait de faire appel de sa peine.

Connie Lewandowski, procureur dans l’affaire, a déclaré qu’Amero opérait “de la tromperie” pour arriver là où il se trouvait.

La condamnation d’Amero est sévère, mais ces derniers mois, il y a eu une série d’enseignants, de directeurs et d’autres professionnels chargés d’assurer la garde des enfants qui ont fait la une des journaux.

“Quand vous pensez à une école, vous pensez à un endroit sûr pour les enfants”, a déclaré Lewandowski.