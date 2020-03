Une IA qui imite l’odeur des mammifères est supérieure pour reconnaître les parfums

Lorsqu’il s’agit d’identifier les parfums, un artificiel «neuromorphique»

l’intelligence bat les autres IA par plus d’un nez.

La nouvelle IA apprend à reconnaître les odeurs de manière plus efficace et fiable

que d’autres algorithmes. Et contrairement à d’autres IA, ce système peut continuer à apprendre de nouvelles

arômes sans oublier les autres, rapportent les chercheurs en ligne le 16 mars dans Nature

Intelligence machine. La clé du succès du programme est sa capacité neuromorphique

structure, qui ressemble aux circuits neuronaux dans les cerveaux de mammifères plus que

d’autres conceptions de l’IA.

Ce type d’algorithme, qui excelle dans la détection de signaux faibles

au milieu du bruit de fond et apprendre continuellement sur le

pourrait un jour être utilisé pour la surveillance de la qualité de l’air, la détection des déchets toxiques ou

diagnostics médicaux.

La nouvelle IA est un artificiel

réseau de neurones, composé de nombreux éléments informatiques qui imitent les cellules nerveuses

traiter les informations de parfum (SN: 5/2/19). L’IA «renifle» en captant

lectures de tension électrique de capteurs chimiques dans une soufflerie qui étaient

exposés à des panaches de différents parfums, tels que le méthane ou l’ammoniac. Quand l’IA

respire une nouvelle odeur, qui déclenche une cascade d’activité électrique parmi son nerf

cellules, ou neurones, dont le système se souvient et peut reconnaître à l’avenir.

Comme le système olfactif dans le cerveau des mammifères, certaines des IA

les neurones sont conçus pour réagir aux entrées des capteurs chimiques en émettant différemment

impulsions chronométrées. D’autres neurones apprennent à reconnaître des motifs dans ces blips qui

composent la signature électrique de l’odeur.

Cette configuration inspirée du cerveau prépare l’IA neuromorphique pour l’apprentissage

nouvelles odeurs plus qu’un réseau neuronal artificiel traditionnel, qui commence comme un

toile uniforme de neurones ardoises identiques et vierges. Si un réseau neuronal neuromorphique

c’est comme une équipe sportive dont les joueurs ont des positions assignées et connaissent les règles

du jeu, un réseau neuronal ordinaire est initialement comme un tas de aléatoire

débutants.

En conséquence, le système neuromorphique est une étude plus rapide et plus agile.

Tout comme une équipe sportive peut ne devoir regarder une pièce qu’une seule fois pour comprendre

stratégie et l’implémenter dans de nouvelles situations, l’IA neuromorphique peut flairer un

échantillon unique d’une nouvelle odeur pour reconnaître le parfum à l’avenir, même au milieu

d’autres odeurs inconnues.

En revanche, un groupe de débutants peut avoir besoin de regarder une pièce

fois pour reconstituer la chorégraphie – et encore du mal à l’adapter à l’avenir

scénarios de jeu. De même, une IA standard doit étudier un seul échantillon de parfum

plusieurs fois, et pourrait ne pas toujours le reconnaître lorsque le parfum est mélangé avec

autres odeurs.

Thomas Cleland de Cornell University et Nabil Imam d’Intel à

San Francisco a opposé leur IA neuromorphique à un réseau neuronal traditionnel

dans un test d’odeur de 10 odeurs. Pour s’entraîner, le système neuromorphique a reniflé un seul

échantillon de chaque odeur. L’IA traditionnelle a subi des centaines d’essais d’entraînement

pour apprendre chaque odeur. Pendant le test, chaque IA a reniflé des échantillons dans lesquels un

l’odeur ne représentait que 20 à 80% du parfum global – imitant le monde réel

conditions où les odeurs cibles sont souvent mêlées à d’autres arômes. le

l’IA neuromorphique a identifié la bonne odeur dans 92% des cas. Le standard

L’IA a atteint une précision de 52%.

Priyadarshini Panda, ingénieur neuromorphique à l’Université de Yale,

est impressionné par le sens aigu de l’IA neuromorphique dans des échantillons confus.

La nouvelle stratégie d’apprentissage unique de l’IA est également plus

économes en énergie que les systèmes d’IA traditionnels, qui «ont tendance à être très puissants

faim », dit-elle (SN: 26/09/18).

Un autre avantage de la configuration neuromorphique est que l’IA peut garder

apprendre de nouvelles odeurs après sa formation d’origine si de nouveaux neurones sont ajoutés au

réseau, semblable à la façon dont de nouvelles cellules se forment continuellement dans le cerveau.

Au fur et à mesure que de nouveaux neurones sont ajoutés à l’IA, ils peuvent s’accorder à de nouveaux

parfums sans perturber les autres neurones. C’est une autre histoire pour

IA traditionnelle, où les connexions neuronales impliquées dans la reconnaissance d’une certaine odeur,

ou un ensemble d’odeurs, sont distribués plus largement sur le réseau. Ajout d’un nouveau

l’odeur du mélange est susceptible de perturber ces connexions existantes, donc une IA typique

a du mal à apprendre de nouveaux parfums sans oublier les autres – à moins qu’il ne soit recyclé

à partir de zéro, en utilisant à la fois les échantillons de parfum originaux et nouveaux.

Pour le démontrer, Cleland et Imam ont formé leurs neuromorphes

AI et une IA standard pour se spécialiser dans la reconnaissance du toluène, qui est utilisé pour

faire des peintures et du vernis à ongles. Ensuite, les chercheurs ont essayé d’enseigner

réseaux de neurones pour reconnaître l’acétone, un ingrédient du dissolvant pour vernis à ongles. le

l’IA neuromorphique a simplement ajouté de l’acétone à son répertoire de reconnaissance des parfums, mais

l’IA standard ne pouvait pas apprendre l’acétone sans oublier l’odeur du toluène.

Ces types de mémoire

les défaillances sont une limitation majeure de l’IA actuelle (SN: 5/14/19).

L’apprentissage continu semble bien fonctionner pour le système neuromorphique

quand il y a peu de parfums impliqués, dit Panda. “Mais si vous le faites à grande échelle?”

À l’avenir, les chercheurs pourraient tester si ce système neuromorphique peut apprendre

une gamme beaucoup plus large de parfums. Mais «c’est un bon début», dit-elle.