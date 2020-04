Une infirmière branchée sur un respirateur a accouché; vous rencontrerez votre bébé lorsque vous dépasserez COVID-19

L’infirmière Sites Megan elle a accouché d’un peu plus de sept mois de grossesse, mais elle ne connaîtra pas son bébé tant qu’elle n’aura pas fini coronavirus COVID-19 qui la maintient sous sédation et connectée à un respirateur.

Les symptômes de Sites Megan Ils ont commencé lentement: un rhume, de la fièvre, des courbatures, des douleurs et ce qui ressemblait à une infection des sinus ou à un rhume.

La jeune mère de seulement 27 ans a été infectée parce que sa profession l’a gardée à l’hôpital, s’occupant de plusieurs victimes de la pandémie.

Le frère de l’infirmière en convalescence, Shaun, a déclaré qu’en seulement 24 heures le nouveau virus avait progressé de façon catastrophique en elle.

“Ses poumons défaillaient. Pour la sauver, elle et son bébé, ils ont dû faire une césarienne d’urgence “, a déclaré Shaun dans une interview pour WDTN News.

Megan Elle a été mise sous sédation, puis une machine d’oxygénation à membrane extracorporelle a été placée (ECMO) qui fait le travail du cœur et des poumons: il oxygène le sang et le pompe hors du corps, à travers un poumon artificiel, puis rentre.

L’infirmière s’est légèrement améliorée et est maintenant connectée à un ventilateur. De plus, son bébé a été examiné deux fois pour la présence possible de coronavirus COVID-19 et heureusement c’était négatif. Elle est actuellement dans une unité de soins intensifs néonatals.

Sites Donnyépoux de Megan et père du nouveau-né, il a pu soutenir son fils pour la première fois trois jours après sa naissance. Cependant, il n’a pas pu recevoir le plein soutien de sa famille en raison de l’urgence sanitaire.

«Elle était infirmière, c’est essentiel, elle a dû aller travailler. Nous devons donc rester à la maison pour les infirmières, les médecins et les personnes essentielles “, a déclaré Kacie, belle-sœur de l’infirmière. Megan.

Avec des informations de Debate et WDTN

