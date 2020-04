Une infirmière de Vall d’Hebron: Combattre COVID, c’était comme courir devant un train | Couverture

La directrice des soins infirmiers de l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone, Maria Àngels Barba, a une description très claire de la sensation qu’elle a ressentie pendant des jours sur son lieu de travail en luttant contre le coronavirus: “C’était comme courir devant un train sur le point de pour vous rouler. “

Dans un entretien avec Efe, le chef des infirmières du plus grand hôpital de Catalogne a déclaré que la réponse du personnel était “très bonne” et que l’adaptation aux changements organisationnels était “très rapide”.

En fait, quelque 300 infirmières et infirmières hospitalières ainsi que de nouvelles recrues ont reçu une formation pour travailler dans les zones de maladies graves et d’hospitalisation et, avant la crise sanitaire, elles effectuaient leur travail dans des cliniques externes et des salles d’opération.

Une cinquantaine d’étudiants de quatrième année du diplôme d’infirmière ont été embauchés par Vall d’Hebron pour prendre en charge les patients les moins graves qui se trouvent dans la salle de sport qui sert d’agrandissement de l’hôpital, sous la supervision des médecins et infirmières du centre, a-t-il expliqué. .

La crise du COVID-19 a été un «choc» qui a obligé à réorganiser l’organisation et le dévouement des professionnels dans pratiquement tous les hôpitaux, afin de faire face au grand nombre de personnes gravement malades qui ont atteint le centres de santé.

À Vall d’Hebron, qui possède l’une des plus grandes unités de soins intensifs d’Espagne, cette unité a été étendue à près de 190 lits, avec la transformation d’espaces qui avaient auparavant d’autres services publics et systèmes de travail.

“C’était très bien pour nous de commencer à travailler sur le plan d’urgence de l’hôpital dès que nous avons vu qu’en Italie, les cas se sont multipliés rapidement”, a expliqué Barba.

Fin février et début mars, ce grand hôpital a commencé à s’organiser, sur la base d’un plan élaboré à l’occasion des attentats terroristes d’août 2017 qui ont eu lieu à Barcelone.

“Puis est venu le stade où un étage entier de l’hôpital a été rapidement rempli de 28 lits de patients COVID-19 en presque une seule journée”, a-t-il déclaré.

Les professionnels de la santé transformaient les usines d’hospitalisation pour desservir uniquement et exclusivement les patients atteints de coronavirus, “qui se remplissaient rapidement alors que nous voyions le nombre de critiques augmenter”, ce qui a exercé une forte pression sur les équipes.

“Lutter contre COVID, c’était avoir l’impression de courir devant un train et nous ne pouvions pas nous laisser prendre”, a déclaré le chef des soins infirmiers, qui a assuré “qu’un blocus de l’hôpital n’a pas été atteint”.

En ce qui concerne les autres domaines et spécialités de l’hôpital, comme la cardiologie ou la neurochirurgie, ce qui a été fait à l’infirmerie de la Vall d’Hebron est précisément de créer ce qu’ils ont appelé “l’équipement mirall (miroir)”, c’est-à-dire que un groupe d’infirmières est resté à la maison, les empêchant de tomber malades, et un autre groupe a travaillé dans la lutte contre le coronavirus.

Cette mesure “est très importante” car elle permet que l’activité chirurgicale “qui ne peut pas attendre ou celle qui se fait désormais puisse être reprise avec le maximum de garanties de professionnels compétents”, a-t-il estimé.

Barba a admis que “nous avons souffert” au cours du premier mois de la crise en raison de l’arrivée de matériel de protection pour les professionnels de la santé, ce qui a provoqué des “tensions”, qui ont ajouté aux situations difficiles qu’elles ont vécues et vivent, pas juste à cause du rythme de travail, mais au niveau mental.

Par Divina Beas