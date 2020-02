Une menuiserie brûle à Palerme: ils ont sauvé une famille avec un bébé

Un bébé de près de deux ans et trois adultes ont été secourus ce matin dans le quartier de Palerme, après qu’un incendie se soit déclaré dans un immeuble menuiserie.

L’incident a éclaté vers 10 heures dans le magasin situé sur la rue Gorriti, entre Humboldt et l’avenue Juan B. Justo, où au moins quatre ambulances de SAME étaient stationnées pour soigner les patients.

Les flammes ont commencé au premier étage du bâtiment, pendant une dommages présumés que l’incendie aurait commencé alors que la famille était encore à l’intérieur du bâtiment.

En tant que dotation de trois pompiers J’ai essayé d’éteindre le feu avec une ligne de 38 mm, l’un des groupes a arbitré les mesures nécessaires pour évacuer la famille composée de la mère, du père, du bébé et du grand-père en charge de la société forestière.

Comme on peut le voir sur les photos et la vidéo, les victimes ont dû traverser le toit des limites locales. Avec l’enfant dans les bras et affecté par les flammes, pourrait être évacué avec l’aide des pompiers dans un gymnase situé sur la rue Humboldt.

«Mon père était en bas et est monté pour m’avertir de l’incendie. J’étais avec mon mari et mon bébé d’un an et onze mois. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas s’il a fait un court-circuit, tout à coup il y a eu quelque chose qui a pris feu. Tout est en bois là-bas », a-t-il dit Infobae Veronica, 29 ans, l’une des survivantes de l’incendie.

Après avoir été aidé par le personnel de SAME, le garçon et le père de famille ont été transférés à l’hôpital Fernández.

Les pompiers et le personnel de la police municipale ont également dû être assistés par des médecins inhalation de fumée.