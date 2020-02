Une mère et sa fille hispaniques battues pour avoir parlé espagnol à Boston (VIDEO)

Ils ont battu une mère et une fille hispaniques pour avoir simplement parlé espagnol à Boston. Ce sont deux femmes blanches qui ont attaqué les Hispaniques en parlant espagnol à Boston. Les agresseurs ont avoué avoir bu et agi “belliqueux”.

Une mère et sa fille mineure, toutes deux hispaniques, ont été battues à mort pour avoir prétendument parlé en espagnol dans une rue de Boston.

Une Latina de 15 ans et sa fille ont été frappées à coups de pied et de pied par deux femmes blanches dans une zone à l’est de Boston (Massachusetts), parce qu’elles parlaient en espagnol, l’une des victimes et leurs avocats ont dénoncé lundi. , A rapporté Efe.

L’incident, qui s’est produit le 15 février, a été capturé dans une vidéo distribuée aux médias lors d’une conférence de presse au Present Center, un organisme communautaire, et dont la femme qui s’est identifiée comme Vasquez, mais ne lui a pas donné Prénom ou celui de sa fille.

Vasquez a déclaré qu’elle et sa fille rentraient chez elles à pied et lorsqu’elles sont passées par Maverick Square, deux femmes ont commencé à leur crier “nous sommes aux États-Unis” et leur ont dit de “parler anglais ou d’aller dans leur pays (adjectif péjoratif)”.

“Ils nous ont frappés, ils nous ont mordus”, a expliqué Vasquez. “Ma fille a été frappée à la tête.”

Dans la vidéo, vous pouvez voir les problèmes et l’arrivée d’un véhicule avec des policiers qui ont séparé les femmes et les ont interrogées. Vasquez a déclaré qu’avant les policiers qui ont répondu à l’incident, sa fille et un autre piéton l’ont aidée pour la traduction.

Selon le groupe Lawyers for Civil Rights, qui représente ces victimes hispaniques, la police de Boston “n’a pas notifié les arrestations à la famille, elle ne sait même pas si l’incident est enquêté comme un crime de haine”.

Le détective de police de Boston, le sergent John Boyle, a déclaré à la station WBUR locale qu’une “enquête très active était en cours” par l’unité des droits civils de ce département, mais n’a pas répondu si des accusations avaient été portées. .

“La mère et la fille ont eu besoin d’une assistance médicale”, a ajouté le groupe d’avocats. “Cependant, le département de police n’a pas fait de suivi ni interrogé officiellement la famille Vasquez avant l’intervention des avocats.”

Pour sa part, le rapport de police indique que les agents ont identifié les agresseurs présumés comme des femmes blanches “qui ont admis avoir bu et agi de manière belliqueuse” en agressant les Hispaniques pour avoir parlé espagnol à Boston.

Le rapport de police se rend compte que les deux femmes, non identifiées, ont reconnu qu’elles s’étaient tressées avec les Hispaniques Vasquez et sa fille parce que lorsqu’elles sont passées sur cette place de Boston, elles les ont écoutées parler en espagnol et ont cru “se moquer d’eux”. .

Pour sa part, Vasquez a déclaré lors de la conférence de presse qu’elle avait des cauchemars, qu’elle avait les moyens de prendre le train pour aller travailler et que la famille “avait peur de parler en espagnol en public”.