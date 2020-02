Une mère et six enfants meurent dans le feu de sa maison au Mississippi

CLINTON, Mississippi, États-Unis (AP) – Une femme et ses six enfants sont morts dans l’incendie de leur maison au Mississippi samedi matin, ont annoncé les autorités.

L’incendie s’est déclaré peu après minuit à Clinton, en dehors de Jackson, a déclaré le chef des pompiers Jeff Blackledge à la presse locale.

La plus âgée des victimes avait 33 ans et la plus jeune, a expliqué Blackledge. Les noms n’ont pas été dévoilés.

Le père, qui a survécu, a tenté de sauver la famille, a déclaré Mark Jones, directeur des communications municipales. Il a été hospitalisé pour brûlures, inhalation de fumée, coupures et ecchymoses.

Le service d’incendie local enquête sur les causes, a déclaré Jones.