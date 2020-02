Une mère hispanique a utilisé WhatsApp pour créer une entreprise virtuelle rentable

Patricia Arango a utilisé WhatsApp pour créer sa propre entreprise gastronomique virtuelle aux États-Unis. Après quatre mois, l’entreprise virtuelle a accumulé plus de 90 clients en un seul clic. L’aventure de la mère hispanique est un signe du travail extraordinaire que les Latinos conduisent aux États-Unis.

Une mère hispanique n’était pas loin derrière dans l’avancée vertigineuse des nouvelles technologies de communication et a profité pleinement pour établir une entreprise virtuelle réussie et très rentable grâce à l’application WhatsApp aux États-Unis.

Et c’est que la majorité des entrepreneurs latino-américains qui arrivent aux États-Unis dégagent leur créativité pour retrouver la stabilité économique, après une longue carrière d’immigration.

Certains créent des entreprises de construction et de services, mais d’autres prennent le risque et décident de s’aventurer dans le monde de la gastronomie, comme l’une des activités économiques les plus demandées dans le pays des opportunités.

Photo / Capture du monde hispanique

Le protagoniste de cette histoire a un prénom et un nom; Patricia Arango, reconnue comme la mère hispanique qui a commencé à offrir ses délicieux repas en utilisant l’application WhatsApp sur votre téléphone mobile, une stratégie qui a conduit au succès économique.

Pour Mundo Dinero, la mère hispanique, Patricia Arango, se souvient qu’il était temps de laisser de longues heures de travail pendant 15 ans dans le but de se lancer dans un nouveau projet, ainsi qu’un projet prospère et indépendant.

Bien qu’elle n’ait qu’une simple cuisine et un apprentissage culinaire hérité de son père, la mère hispanique a pris la barre du navire pour créer sa propre entreprise virtuelle appelée “Paty’s Food Cartering”.

Et c’est qu’avec la pression d’une touche et leurs clients connaissaient le menu du jour.

À cet égard, elle dit, très fière, qu’elle a commencé à offrir sa délicieuse nourriture via WhatsApp, un outil qui l’a aidée à développer rapidement son service gastronomique, ce à quoi elle et sa famille ne s’attendaient pas.

Photo / Capture du monde hispanique

«L’entreprise virtuelle a connu un démarrage véritablement réussi en quatre mois environ, sur 20 personnes, nous comptions plus de 90 clients fixes», a déclaré le propriétaire de «Paty’s Food Cartering».

La mère hispanique a souligné qu’au début, elle ne cuisinait que le vendredi, en envoyant des messages instantanés à son réseau d’amis pour l’informer sur le menu, c’est ainsi qu’elle a commencé à gagner en popularité en gagnant le respect des Latinos et des Américains.

Sa famille est le grand soutien

L’entreprise virtuelle “Paty´s Food Cartering” est dirigée non seulement par la mère hispanique, Patricia Arango, mais aussi avec elle, ses enfants et son mari bien-aimé, qui contribuent leur grain de sable à l’avancement du projet gastronomique.

Elle a commenté que chacun remplit une tâche spécifique dans l’entreprise virtuelle, par exemple, son mari s’occupe de la partie comptable, tandis que ses enfants transportent les repas demandés par les clients et pour les événements sociaux.

De nouveaux défis à venir

Après le succès de l’entreprise virtuelle, la mère hispanique rêve grand.

Parmi les nouveaux défis que Patricia Arango prévoit de promouvoir, il y a sans aucun doute l’achat d’une maison pour sa famille et la construction d’une cuisine industrielle pour continuer à renforcer l’entreprise virtuelle, grâce aux bénéfices générés par Paty’s Food Cartering.

De cette façon, Arango, avait le pouvoir de faire tourner l’économie aux États-Unis, c’est un signe que vous pouvez le faire aussi.

Photo / Capture du monde hispanique

Latinos: le plus grand groupe d’entrepreneurs

Le projet de Patricia Arango, aux États-Unis, est un signe que la communauté latino-américaine est le plus grand groupe d’hommes et de femmes qui entreprennent une entreprise.

Cette tendance a augmenté de 46% ces dernières années, selon des études publiées par la Fédération nationale des détaillants, le Pew Research Center ou le ThinkNow Research.

Cette réalité présente un panorama très encourageant pour la communauté hispanique, considérée aujourd’hui comme le moteur économique du pays américain.

Patricia Arango a utilisé WhatsApp pour créer sa propre entreprise gastronomique virtuelle aux États-Unis.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.