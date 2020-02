Une mère sud-coréenne retrouve sa fille morte grâce à la réalité virtuelle

SEOUL, 14 février (.) – Avec des lunettes de réalité virtuelle, Jang Ji-sung a fondu en larmes lorsque sa fille de 7 ans, Na-yeon, apparaît derrière des bois empilés dans un parc de quartier, où Il avait l’habitude de jouer jusqu’à sa mort il y a trois ans de maladies liées au sang.

“Maman, où étais-tu? As-tu pensé à moi?” Na-yeon dit, provoquant une réponse brisée de sa mère: “Toujours”.

Jang essaie de s’approcher pour la toucher, mais il ne peut que voir comment ses mains traversent la figure virtuelle qui porte la robe violette préférée de sa fille et un sac rose avec Elsa et Anna, les sœurs du film d’animation musicale “Frozen”.

“Je veux te toucher une seule fois,” dit Jang, sa voix et ses mains tremblant. “Tu m’as beaucoup manqué”.

La réunion émotionnelle, diffusée la semaine dernière dans un documentaire de la chaîne de télévision sud-coréenne MBC, a été rendue possible grâce à la technologie de réalité virtuelle (VR) qui a incorporé la défunte fille, Na-yeon, comme un avatar numérique sur le modèle Un enfant acteur et utilisant des photos et des souvenirs de sa mère.

Le documentaire, intitulé “Meeting You”, a attiré l’attention de nombreux Sud-Coréens et a souligné que cette technologie dépasse de plus en plus les jeux vidéo.

“Les gens pensent souvent que la technologie est une chose froide. Nous avons décidé de participer pour voir si la technologie peut réconforter et réchauffer le cœur lorsqu’elle est utilisée par les gens”, a déclaré Lee Hyun-suk, directeur des studios Seoul VIVE, qui a dirigé le projet.

Kim Jong-woo, qui a produit le documentaire, a déclaré qu’il se concentrait sur “se souvenir” de Na-yeon au lieu de le recréer, afin que Jang et sa famille aient l’impression que leur fille était restée en vie.

Pour Jang, son dernier souhait était de dire à sa fille qu’il l’aimait et qu’il ne l’avait jamais oubliée.

“C’est navrant que son temps se soit arrêté à l’âge de 7 ans”, a déclaré Jang avec un léger sourire. “Mais ça m’a fait tellement plaisir de la voir de cette façon.”

(Information de Minwoo Park et Dogyun Kim; écrit par Hyonhee Shin; Traduit par Michael Susin dans l’écriture de Gdansk)