Une météorite renferme de la poussière d’étoile d’il y a 7 000 millions d’années | L’avenir

Il y a cinquante ans, une météorite est tombée en Australie et les scientifiques ont maintenant découvert en elle des poussières d’étoiles formées il y a environ 7 000 millions d’années, ce qui la rend le plus ancien matériau solide trouvé à ce jour sur Terre.

Ce matériau “nous raconte comment les étoiles se sont formées dans notre galaxie”, a déclaré le conservateur de l’American Field Museum et professeur agrégé à l’Université Chicao Philipp Heck, principal signataire de l’étude publiée par PNAS et qu’il a décrite comme “l’une des plus excitantes”. “dans lequel il a travaillé.

Perles présolaires

Les restes qui ont entre 5 000 et 7 000 millions d’années sont appelés grains minéraux présolaires, car ils se sont formés avant la naissance de notre étoile, qui a environ 4,6 milliards d’années.

“Ce sont des échantillons solides d’étoiles, de véritables poussières d’étoiles”, qui étaient piégées dans les météorites et sont restées inchangées pendant des milliards d’années, ce qui en fait d’authentiques capsules temporelles datant d’avant le système solaire, explique un communiqué du Musée. Champ

Ces types de grains présolaires sont très rares, car on les trouve dans seulement cinq pour cent des météorites tombé sur Terre et aussi sa taille en minuscule.

En 1969, une météorite est tombée dans la ville australienne de Murchison et dont le Field Museum en conserve la plupart pour étude, qui étaient des grains présolaires isolés dans un processus laborieux.

Rayons cosmiques

Pour deviner de quel type d’étoiles proviennent les grains et de leur âge, ils ont utilisé une technique qui mesure l’exposition aux rayons cosmiques, qui interagissent avec la matière et forment de nouveaux éléments. “Plus ils sont exposés, plus les éléments sont créés.

Certains des grains présolaires étaient les plus anciens découverts, jusqu’à 5,5 milliards d’années, mais puisque ceux-ci se forment lorsque les étoiles meurent “ils peuvent nous raconter leur histoire” et il y a 7 000 millions il y a environ il y avait une sorte de baby-boom astral, au cours de laquelle plusieurs de ces étoiles se sont formées.

Cette découverte, selon le communiqué, fournit des données pour approfondir le débat scientifique sur la formation de nouvelles étoiles à un taux constant ou sur les hauts et les bas au fil du temps.

«Certaines personnes pensent que le taux de formation d’étoiles de la galaxie est constant», explique Heck, mais grâce à ces grains, «nous avons maintenant des preuves directes d’une période de formation accrue d’étoiles dans notre galaxie il y a 7 000 millions d’années avec des échantillons de météorites. C’est l’une des principales conclusions de notre étude. ” EFE