Une militante pro-immigrante de Culpeper lance une formidable alerte

Les agents de l’ICE sont dans la rue pour chasser les sans-papiers. Un militant pro-immigrant de Culpeper a vu plusieurs immigrants sans-papiers détenus par des agents de l’ICE. Il a exhorté les citoyens à rester attentifs aux surprises surprises de l’ICE.

Un activiste pro-immigrant de Culpeper of Virginia exhorte les Hispaniques sans papiers aux États-Unis à être attentifs aux rafles surprise d’agents de l’immigration et des douanes (ICE).

Cet appel a été prolongé par le militant pro-immigrant, via les réseaux sociaux, après avoir vu comment les responsables de l’ICE ont détenu plusieurs immigrants sans papiers dans des zones stratégiques de la ville de Culpeper.

“Je suis informé que les agents d’immigration faisaient partie de la communauté de Culpeper en train de charger nos travailleurs, qui ne font rien de mal dans certains camions”, tel était le message de la militante pro-immigrée, lorsqu’elle a observé la procédure des agents de l’ICE.

La porte-parole a déclaré, dans une vidéo publiée, qu’elle ne savait pas ce qui se passait, mais ce qui est certain, c’est que les agents de l’ICE, se faisant passer pour des policiers, sont activés dans la communauté Culpeper pour chasser les Latinos sans papiers.

Compte tenu de cette situation, la porte-parole a déclaré qu’il était nécessaire que la communauté latino-américaine prenne les précautions appropriées pour ne pas être surprise par l’ICE, qui se mobilise dans des voitures privées, comme stratégie pour retenir la population immigrée résidant à Culpeper.

Dans le même temps, il a rappelé à la communauté latino-américaine qu’elle a pleinement le droit de ne pas ouvrir la porte à personne et de ne pas paniquer.

Entre autres recommandations, le militant pro-immigrant de Culpeper City a recommandé de se garer dans des endroits sûrs tout en essayant d’utiliser d’autres itinéraires pour se rendre à destination.

Le gouvernement américain a durci ses politiques anti-immigration en Virginie et en Géorgie.

