Une mouche des fruits d'il y a 6000 ans a donné au monde des fromages et des yaourts modernes

Nous pensons qu'il y a 6 000 ans, les agriculteurs utilisaient déjà du lait de chèvre et de brebis fermenté pour préparer de délicieuses boissons comme le yogourt et le kéfir. On sait que les animaux capables de produire du lait (vaches, moutons, chèvres) ont été domestiqués il y a entre 8 000 et 10 000 ans. Et les analyses des restes de tartre trouvés dans les dents des êtres humains montrent qu'il y a environ 5500 ans, ils consommaient déjà du lait, presque toujours sous forme de fromage ou d'autres produits fermentés. Tout cela a été possible grâce à la rencontre fortuite entre deux espèces de levure et un soupçon de sexe interdit.