Une mutinerie dans la prison de Bogotá a fait 23 morts et 90 blessés lors d’une pandémie de coronavirus

Au moins 23 prisonniers sont morts et 83 ont été blessés dans la prison modèle de Bogotá lors des émeutes de la nuit dernière dans plusieurs prisons colombiennes pour protester contre le surpeuplement et le manque d’éléments pour empêcher la propagation du coronavirus, a rapporté dimanche la ministre de la Justice Margarita Cabello Blanco.

“Le résultat de la tentative d’évasion dans le modèle a fait 23 morts privés de liberté, 83 blessés privés de liberté, dont 32 dans des centres hospitaliers”, a indiqué le ministre.

“Il n’y a eu aucune fuite. Il y avait un plan d’évasion criminel qui a été contrecarré. Il n’y a pas non plus de problème de santé qui aurait provoqué ce plan et ces émeutes. Aujourd’hui, il n’y a pas une seule contagion, ni de la privation de liberté ni d’un corps de détention administrative qui a un coronavirus “, a ajouté le responsable.

Les actes de violence ont également été enregistrés dans les prisons El Buen Pastor et La Picota à Bogotá; Bellavista, Pedregal, Puerto Berrío et Itagüí à Antioquia; Picaleña à Ibagué; Cómbita à Boyacá et à la prison de Jamundí.

Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas d’équilibre officiel sur ce qui s’est passé dans ces prisons.

Le général Norberto Mujica, directeur de l’Institut national pénitentiaire et pénitentiaire (Inpec), a soutenu que le gardien de prison avait agi “rapidement”, permettant à au moins cinq mille personnes de ne pas fuir.

Pendant les émeutes, les détenus ont déclenché des incendies, confronté les gardiens et ils ont essayé de prendre le contrôle des prisons pour s’échapper, ont précisé les autorités.