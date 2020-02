Une mystérieuse vague d’alertes à la bombe met Moscou en tête

Les Moscovites sont déroutés depuis des mois par une avalanche de fausses alertes à la bombe qui forcent l’évacuation des tribunaux, des écoles et des centres commerciaux, sans que les autorités aient réussi à retrouver les coupables.

Ces fausses menaces ont touché plusieurs villes russes, mais surtout Moscou, avec jusqu’à 1 000 alertes quotidiennes.

Dans la capitale, ils ont contraint d’évacuer plus de 1,6 million de personnes depuis le 28 novembre, selon l’agence de presse privée Interfax, seul moyen de donner une estimation informelle.

“Nous avons cessé de compter le nombre de fois où cela se produit”, explique Yulia Olshanskaya, une responsable de Moscou qui soupire qu’en décembre, l’école de sa fille Maria a été évacuée “parfois plusieurs fois par jour”.

“Ces jours-là, les cours ont été annulés et reportés, et il y a eu aussi des évacuations”, a expliqué à l’. l’adolescent de 13 ans.

La même chose est arrivée à Ioulia Grebenchenko, une autre mère de Moscou. Sa fille a été évacuée 13 fois depuis début décembre.

“Les parents ont embauché un dresseur de chiens pour vérifier l’école plus rapidement, car on ne sait jamais combien de temps cela prendra aux équipes cinéphiles”, a-t-il déclaré.

– Cathédrale, métro, piscines –

La procédure est la même dans chaque alerte: des courriels qui indiquent la présence d’une bombe arrivent dans des entreprises et des établissements publics qui ont l’obligation légale d’inspecter le site ou d’évacuer. Impossible de suivre l’expéditeur ou les expéditeurs des textes.

Le 5 février seulement, une source “informée” a informé Interfax de 1500 lieux touchés à Moscou: la cathédrale du Christ-Sauveur, une trentaine de tribunaux, 150 établissements d’enseignement, 232 stations de métro, une quinzaine de centres médicaux, 75 piscines, une cinquantaine de centres commerciaux …

“Je viens de perdre plusieurs heures de travail”, se plaint jeudi Sergey, défenseur des droits des LGBT, devant le tribunal de Basmany Moscou, qui venait d’être évacué.

Le coût des opérations n’a pas été estimé, mais compte tenu de l’ampleur du phénomène, il est probablement considérable. En 2017, une vague d’alertes à la bombe, lancées par téléphone, a provoqué des millions d’euros de pertes, selon de hauts responsables russes.

Cette fois, les autorités ne disent rien, ou presque rien. Fin janvier, des communications des services de sécurité, du FSB et du gendarme des télécommunications, Roskomnadzor, ont annoncé le blocage de deux services de messagerie cryptés basés à l’étranger et utilisés pour envoyer de fausses alertes.

Aucune trace ni aucun mobile n’ont été signalés, et aucun suspect n’a été mentionné. Et il n’y a eu aucun avertissement ni message rassurant pour l’opinion publique, malgré des perturbations dans le fonctionnement des services publics.

– Silence et impuissance –

Dans les réseaux sociaux et dans certains médias indépendants, la piste d’un mystérieux chantage au bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle, est évoquée.

À Saint-Pétersbourg, le service de presse des tribunaux a publié le texte d’une fausse alerte appelant au retour de 120 bitcoins (1,07 million d’euros, 1,2 million de dollars) qui auraient été volés par le milliardaire russe Konstantin Malofeyev sur la plateforme de crypto-monnaie WEX, actuellement manquant.

Cet oligarque ultra-conservateur, soumis à des sanctions européennes et considéré comme proche des rebelles pro-russes en Ukraine, a nié son implication dans le vol présumé.

Les grandes chaînes publiques russes, quant à elles, ne signalent pas d’évacuations. Un signe que les autorités sont impuissantes, estiment plusieurs experts.

“Si les chaînes de télévision fédérales en parlaient, le manque de confiance dans le gouvernement serait encore plus fort”, a déclaré Valeri Chiriayev, un ancien membre du KGB devenu spécialiste des affaires militaires dans le journal d’opposition Novaya Gazeta.

“Parce que cette histoire montre que l’Etat est complètement impuissant”, ajoute-t-il.

Comme l’a reconnu l’agence russe de contrôle des télécommunications, le blocage de la messagerie cryptée est d’une utilité limitée car il suffit de changer de service ou d’utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour l’éviter.

“Il est possible que les technologies soient actuellement si complexes et fournissent aux criminels autant d’outils que même les services de sécurité les plus modernes ne peuvent pas les arrêter”, a déclaré Valeri Chiriayev.

“C’est actuellement une arme qui n’a été utilisée que contre la Russie”, a-t-il déclaré. “Mais vous devez garder à l’esprit que vous pouvez frapper n’importe qui.”