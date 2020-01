Une nouvelle analyse génétique révèle que les Africains modernes ont de l’ADN néandertalien

Les Africains possèdent aujourd’hui une ascendance néandertalienne qui a disparu

inaperçus jusqu’à présent, disent les scientifiques.

Les personnes qui ont migré hors d’Afrique entre 60 000 et 80 000 environ

il y a des années croisées avec les Néandertaliens. Cela a préparé le terrain pour certains groupes humains

pour revenir à

Afrique portant des gènes néandertaliens qui se sont répandus sur tout le continent, apparemment

parce que ces gènes se sont avérés bénéfiques pour les anciens Africains, selon des chercheurs

30 janvier à Cell.

Ensembles de variantes du gène de Neandertal héritées des modernes

Les Africains incluent des gènes impliqués dans le renforcement du système immunitaire et la modification

sensibilité au rayonnement ultraviolet, généticien Joshua Akey de Princeton

Université et ses collègues ont trouvé. Ces gènes se propagent probablement rapidement une fois

introduit aux humains africains. Une nouvelle approche statistique pour détecter les anciens

du matériel génétique encore présent dans l’ADN moderne, développé par l’équipe d’Akey,

a permis cette découverte.

La nouvelle technique des chercheurs a également détecté un voyage humain

sur l’Afrique il y a environ 100 000 à 150 000 ans qui a conduit à l’introduction

des gènes humains dans les Néandertaliens par croisement. Un peu d’ADN africain qui est apparu

au début d’avoir été hérité de Néandertaliens provenaient en fait de ceux

les humains anciens lorsqu’ils sont examinés de plus près, disent les enquêteurs.

«Notre travail met en évidence l’interaction entre les humains et les Néandertaliens

pendant des centaines de milliers d’années, avec des populations se dispersant

en Afrique », dit Akey. «Les vestiges de l’ADN néandertalien survivent dans tous les

population humaine étudiée à ce jour.

L’équipe d’Akey a analysé l’ADN de 2 504 Africains actuels,

Européens et Asiatiques de l’Est. L’ADN de chaque personne a été comparé à l’ADN extrait par

d’autres chercheurs de fossiles néandertaliens trouvés en Sibérie et dans le sud-est

L’Europe .

Le nouveau programme statistique calcule la probabilité que

des segments spécifiques de l’ADN d’une personne représentent un héritage de l’ADN néandertal

segments. En revanche, les approches précédentes comparaient l’ADN des êtres vivants à celui

des Néandertaliens ainsi qu’à un groupe africain moderne supposé manquer de Néandertal

ascendance, souvent les Yoruba du Nigeria. Mais si ces groupes de référence

possèdent l’ADN de Néandertal, comme indiqué par le nouveau rapport, puis des études antérieures

sous-estimé l’héritage génétique des Néandertaliens.

Les Néandertaliens étaient les plus proches parents évolutionnaires des humains,

habitant des parties de l’Europe et de l’Asie de peut-être plus

il y a plus de 800 000 ans jusqu’à environ 40 000 ans (SN: 15/05/19). L’ADN néandertal représente en moyenne environ 0,5

pourcentage de l’héritage génétique ou du génome des Africains, bien plus que

rapportés dans des études antérieures, conclut l’équipe d’Akey. La plupart des gens d’aujourd’hui

en dehors de l’Afrique portent environ trois fois plus d’ADN néandertal que les Africains, le

disent les chercheurs. Plus de 94 pour cent des séquences d’ADN néandertal détectées dans

les Africains d’aujourd’hui ont également été observés chez les non-Africains, disent-ils.

Étonnamment, la nouvelle étude identifie également des proportions comparables

de l’ADN néandertal dans les génomes des Européens modernes et des Asiatiques de l’Est, environ 1,7

pour cent et 1,8 pour cent, respectivement. Des études antérieures avaient estimé que l’Est

Les Asiatiques possédaient environ 20% d’ascendance néandertalienne de plus que les Européens.

Bien que l’efficacité de la méthode statistique d’Akey attende

confirmation indépendante, “cela me semble réel”, dit le paléogénéticien Carles

Lalueza-Fox de l’Institut de biologie évolutive de Barcelone. Avec un

Étude de 2012 sur l’ascendance néandertalienne chez les Nord-Africains modernes, le nouveau meilleur rapport

correspond à un scénario dans lequel l’évolution humaine après environ 300 000 ans

présenté «des mouvements de population ratés, partiellement réussis et réussis

Afrique, hybridation

entre Homo génétiquement différent

populations et migrations vers l’Afrique »(SN: 10/5/16).

L’approche statistique d’Akey «fournit un

possibilité de détecter l’ascendance néandertalienne dans le monde entier », explique

le paléogénéticien Cosimo Posth de l’Institut Max Planck pour la science de

Histoire humaine à Iéna, Allemagne.

D’autres preuves ADN suggèrent que l’Homo sapiens et les Néandertaliens se sont croisés

en Europe et en Asie il y a au moins 50 000 ans (SN: 21/09/16). Mais les Néandertaliens ne se sont pas accouplés avec les anciens

Afrique, trouve le groupe Akey. Au lieu de cela, les simulations informatiques de l’équipe indiquent

que les faibles niveaux de migration humaine d’Europe vers l’Afrique au cours des 20 000 dernières années

années injecté de l’ADN néandertal dans les populations africaines.

Cette conclusion découle d’un déséquilibre géographique dans

L’ADN néandertal chez les gens aujourd’hui. Les Africains partagent exclusivement 7,2% des

leur ascendance néandertalienne avec les Européens, contre 2% avec les Asiatiques de l’Est,

les chercheurs trouvent. Cela fait de l’Europe un terrain de lancement plus

migrations vers l’Afrique par des humains porteurs de gènes néandertaliens.

Les nouvelles découvertes appellent à la réévaluation des fossiles et

découvertes archéologiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique, ainsi que des recherches plus intenses

pour les gènes anciens chez les Africains modernes, dit la généticienne Sarah Tishkoff du

Université de Pennsylvanie.