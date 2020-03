Une nouvelle carte de la voie lactée

Il y a des centaines d’années, les explorateurs ont navigué à travers les océans et parcouru des continents inexplorés pour cartographier la Terre, et au cours du dernier demi-siècle, les sondes spatiales ont photographié la majeure partie de notre système solaire. Pourtant, tout comme nous avons appris à connaître notre arrière-cour astronomique, notre image du plus grand voisinage – notre galaxie de la Voie lactée – est floue. La raison est évidente: nous ne pouvons pas sortir pour jeter un coup d’œil. Imaginez envoyer un vaisseau spatial sur un voyage de plusieurs millions d’années pour aller au-delà de notre galaxie, regarder en arrière et prendre une photo: clairement impraticable. Il nous reste de nombreuses questions ouvertes sur notre maison cosmique, comme le nombre de bras spiraux de la galaxie, si la grande structure la plus proche du soleil compte comme un bras et où se trouve notre système solaire dans la galaxie.

Cependant, des efforts récents ont commencé à cartographier la Voie lactée de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui nous permet de réaliser pour la première fois un instantané précis de sa structure. Cette perspective émergente est le résultat de plusieurs grands projets impliquant des radiotélescopes et des télescopes optiques avancés, y compris notre programme, le Bar and Spiral Structure Legacy Survey (BeSSeL) Survey. Pour cet effort, nous avons obtenu un temps d’observation sans précédent – 5 000 heures – sur le Very Long Baseline Array, un système géré par le National Radio Astronomy Observatory et financé par la National Science Foundation.

Nos premiers résultats offrent une vision nouvelle et améliorée de la Voie lactée. En plus de mieux comprendre à quoi ressemble la Voie lactée, nous commençons à clarifier pourquoi les galaxies comme la nôtre présentent une structure en spirale et comment notre maison astronomique s’intègre dans l’univers dans son ensemble.

Le quartier cosmique

Au début des années 1800, William Parsons, le troisième comte de Rosse, a construit un télescope de 72 pouces, énorme pour l’époque. Il a observé et dessiné ce que nous appelons maintenant la Galaxie Whirlpool, qui avait clairement un motif en spirale. Cependant, sans savoir à quelle distance il se trouvait ou à l’échelle de la Voie lactée, il n’était pas clair si le tourbillon était une petite structure à l’intérieur de notre galaxie ou une grande nébuleuse similaire. Le débat sur ces points s’est poursuivi au début des années 1900, jusqu’à ce qu’Edwin Hubble, utilisant une technique développée par Henrietta Leavitt pour mesurer la distance aux étoiles brillantes, ait montré que le tourbillon et les spirales similaires étaient bien en dehors de la Voie lactée. Cette révélation a renversé l’idée que la Voie lactée pourrait englober l’univers entier.

Les astronomes ont compris que nous vivons dans une galaxie spirale en mesurant les mouvements de gaz à travers le disque – la grande région en forme de crêpe qui constitue le corps principal de la Voie lactée. Les spirales, ainsi que les elliptiques arrondis, sont des types courants de galaxies. Les spirales voisines NGC 1300 et Messier 101 (M101) fournissent de bons exemples de l’apparence lointaine de la Voie lactée. Le NGC 1300 a une structure lumineuse et linéaire en son centre, que les astronomes appellent une barre, et deux bras en spirale bleuâtre qui commencent aux extrémités de la barre et se déplacent lentement vers l’extérieur lorsqu’ils l’encerclent. On voit des barres dans la majorité des galaxies spirales et on pense qu’elles se forment à partir des instabilités gravitationnelles du disque dense d’une galaxie. À son tour, l’action d’agitation de la barre centrale rotative peut donner lieu à des bras en spirale. (D’autres processus, tels que les instabilités associées à de grandes concentrations de masse à l’intérieur d’un disque ou les perturbations gravitationnelles des galaxies proches) peuvent également conduire à des bras.) Les bras en spirale ont tendance à briller dans la lumière bleue, qui provient de gigantesques pépinières stellaires où des étoiles massives se forment. M101, l’autre match potentiel de la Voie lactée, est connu sous le nom de Galaxie Pinwheel; bien qu’il ne possède pas la barre lumineuse du NGC 1300, il possède plus de bras en spirale.

Comme la Voie lactée, la galaxie voisine NGC 1300 est une spirale barrée d’étoiles s’étendant sur plus de 100 000 années-lumière. Mais notre voisin céleste n’est pas une image miroir exacte: des études indiquent que la Voie lactée a quatre bras en spirale principaux plutôt que deux. Crédit: NASA, ESA et Hubble Heritage Team (STScI / AURA)

Les astronomes ont longtemps pensé que la Voie lactée avait les caractéristiques de ces deux galaxies. Il a probablement une barre importante comme on le voit dans NGC 1300, ainsi que plusieurs bras en spirale comme dans M101. Au-delà de ces conclusions de base, il y a un débat considérable. Les observations infrarouges faites il y a plus de dix ans avec le télescope spatial Spitzer ont suggéré que la galaxie pourrait n’avoir que deux bras en spirale. Mais les observations de la longueur d’onde radio de l’hydrogène atomique et du monoxyde de carbone, qui sont concentrés dans les bras en spirale d’autres galaxies, indiquent que la Voie lactée a quatre bras. De plus, les astronomes ont débattu de la distance du soleil par rapport au centre de la galaxie et de sa hauteur au-dessus du plan médian de la Voie lactée – le plan central du disque.

Il y a près de 70 ans, les scientifiques ont calculé les distances à certaines étoiles bleues lumineuses proches. Le tracé de ces points sur une carte a révélé des segments de trois bras spiraux proches, que nous appelons les bras Sagittaire, Local et Persée. Vers la même époque, à partir des années 1950, les radioastronomes ont observé de l’hydrogène gazeux atomique, qui libère une signature lumineuse révélatrice à une longueur d’onde de 21 centimètres. Lorsque ce gaz se déplace par rapport à la Terre, la fréquence de cette signature d’hydrogène atomique change en raison du phénomène Doppler, permettant aux astronomes de mesurer la vitesse du gaz pour fournir des indices sur son emplacement dans la galaxie. En utilisant de telles mesures, les cartographes galactiques utilisent un système de coordonnées pratique pour notre Voie lactée vue du soleil: par analogie avec la longitude et la latitude de la Terre, la longitude galactique (l) est nulle vers le centre galactique et augmente le long du plan «équatorial» du Voie lactée vue de l’hémisphère Nord; la latitude galactique (b) désigne l’angle perpendiculaire au plan. Les diagrammes dits de longitude-vitesse de signatures lumineuses de 21 centimètres de l’hydrogène gazeux (et plus tard du monoxyde de carbone) ont révélé des arcs d’émission continus qui tracent très probablement des bras en spirale. Cette méthode de cartographie, cependant, souffre d’ambiguïtés et n’a pas la précision nécessaire pour révéler clairement la structure en spirale de la galaxie.

Une nouvelle vision

L’une des raisons pour lesquelles nous en savons si peu sur la Voie lactée est que la galaxie contient une énorme quantité de poussière. La poussière absorbe efficacement la lumière optique, donc sur la plupart des lignes de vue à travers le disque, nous ne pouvons pas voir très loin – la poussière bloque la vue. Une autre raison est l’immensité insensée de la Voie lactée. La lumière des étoiles de l’autre côté de la galaxie met plus de 50 000 ans pour atteindre la Terre. De telles distances rendent difficile de trier même quelles étoiles sont proches et lesquelles sont éloignées.

De nouveaux télescopes fonctionnant à des longueurs d’onde optiques dans l’espace et à des longueurs d’onde radio à travers le monde font maintenant de grands progrès pour répondre à nos questions sur la Voie lactée. La mission Gaia, lancée en 2013, vise à mesurer les distances jusqu’à plus d’un milliard d’étoiles dans la galaxie et révolutionnera sans aucun doute notre compréhension des différentes populations stellaires impliquées dans la formation de la Voie lactée. Mais parce qu’elle utilise la lumière optique, qui est absorbée par les grains de poussière interstellaires, Gaia ne peut pas sonder librement les bras spiraux distants. En revanche, les ondes radio traversent facilement la poussière et nous permettent d’explorer l’ensemble du disque et de cartographier sa structure.

Crédit: Xing-Wu Zheng et Mark J. Reid, Barss and Spiral Structure Legacy Survey (BeSSeL) Survey (a VLBA Key Science Project), Nanjing University, and Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Deux projets majeurs cartographiant désormais la Voie lactée utilisent une technique en radioastronomie appelée interférométrie à très longue ligne de base (VLBI). Le projet VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry) exploite quatre radiotélescopes couvrant le territoire japonais du nord du pays (Mizusawa) à ses îles les plus au sud (Ishigaki) et les plus à l’est (Ogasawara). Et le BeSSeL Survey utilise le Very Long Baseline Array, qui comprend 10 télescopes et couvre une grande partie de l’hémisphère occidental, d’Hawaï à la Nouvelle-Angleterre en passant par Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines. Parce que leurs télescopes sont séparés par presque le diamètre de la Terre, ces réseaux peuvent atteindre une résolution angulaire qui dépasse de loin celle de tout autre télescope actuel à n’importe quelle longueur d’onde. Les chercheurs doivent observer simultanément avec tous les télescopes et synchroniser les données enregistrées sur les disques informatiques de chaque site avec les meilleures horloges atomiques. Ils expédient ensuite les données enregistrées à un ordinateur spécial qui corrèle les signaux entre les télescopes. Après quelques étalonnages, le résultat est une image numérique de ce que nous verrions si nos yeux étaient sensibles aux ondes radio et séparés par presque toute la largeur de la planète. Une telle imagerie représente une résolution angulaire incroyable de mieux que 0,001 seconde d’arc (il y a 3 600 secondes d’arc à un degré et la sphère céleste entière est à 360 degrés). Par comparaison, l’œil humain peut résoudre des structures séparées par au mieux environ 40 secondes d’arc, et même le télescope spatial Hubble peut atteindre une résolution d’environ 0,04 seconde d’arc seulement.

Avec le VLBI, nous pouvons mesurer la position d’une étoile radio-lumineuse par rapport aux quasars de fond (trous noirs actifs brillants au centre de galaxies éloignées) avec une précision approchant 0,00001 seconde d’arc. Faire cette comparaison nous permet d’étudier de très grandes distances en observant l’effet de parallaxe, par lequel un objet voisin vu sur un fond éloigné apparaîtra à différentes positions lorsqu’il est vu de différents points de vue. Vous pouvez simuler cet effet en regardant votre pouce à bout de bras et en fermant alternativement votre œil gauche et votre œil droit. Nos yeux sont séparés de plusieurs centimètres, de sorte qu’un pouce à la longueur d’un bras semblera se déplacer d’un angle d’environ six degrés lorsqu’il est vu à travers un œil puis l’autre. Si l’on connaît la séparation des points de vue et les décalages angulaires observés, il est facile de calculer la distance. C’est le même principe que celui utilisé par les géomètres pour cartographier les villes.

Idéalement, pour cartographier la structure en spirale, les astronomes devraient observer de jeunes étoiles massives. Ces étoiles de courte durée sont souvent associées à des épisodes intenses de formation stellaire dans les bras en spirale et sont si chaudes qu’elles ionisent le gaz qui les entoure, le faisant briller dans la lumière bleue et créant une balise de traçage des bras en spirale visible à travers le cosmos. Mais piégés dans le disque poussiéreux de la Voie lactée, nous ne pouvons pas facilement observer de telles étoiles dans notre propre galaxie. Heureusement, les molécules d’eau et d’alcool méthylique situées juste à l’extérieur des régions ionisées par ces étoiles chaudes peuvent être des sources radio très lumineuses car elles émettent une émission naturelle de «maser» qui est à peine atténuée par la poussière galactique. Le mot «maser» est un acronyme pour «amplification micro-ondes par émission stimulée de rayonnement», et ce rayonnement est l’analogue radio d’un laser à lumière optique. En milieu astrophysique, l’émission de maser provient de nuages ​​de gaz à l’échelle du système solaire dont la masse est comparable à celle de Jupiter. Ce que nous voyons dans les images radio sont des «taches» extrêmement lumineuses qui sont des cibles presque idéales pour les mesures de parallaxe.

L’image mise à jour

Entre le BeSSeL Survey et le projet VERA, les astronomes ont amassé environ 200 mesures de distance basées sur la parallaxe pour de jeunes étoiles chaudes à travers de grandes régions de la Voie lactée. Ces données, qui nous donnent une bonne couverture d’environ un tiers de la Voie lactée, révèlent quatre bras continus sur de grandes distances.

La carte montre également que le soleil est très proche d’une cinquième entité appelée le bras local, qui semble être un fragment isolé d’un bras en spirale. Auparavant, ce fragment avait été appelé l’éperon Orion ou Local, suggérant une structure mineure similaire à de plus petits appendices vus se ramifiant sur des bras en spirale dans d’autres galaxies. Cette interprétation «impulsive» est cependant probablement incorrecte. Dans nos données, ce fragment semble être un segment orphelin d’un bras qui entoure moins d’un quart de la Voie lactée. Sur sa courte longueur, cependant, il a des quantités de formation d’étoiles massives comparables à ce que nous voyons dans une longueur similaire du bras Persée à proximité. Fait intéressant, certains astronomes ont pensé que le bras Persée était l’un des deux bras dominants (l’autre est le bras Scutum-Centaurus – Outer-Scutum-Centaurus) dans la Voie lactée. Nous constatons, cependant, que la formation massive d’étoiles diminue considérablement lorsque le bras se rapproche du soleil, suggérant qu’il n’apparaîtrait pas comme un bras très proéminent pour un observateur externe.

En utilisant les emplacements tridimensionnels de nos jeunes étoiles massives et en modélisant les mouvements mesurés, nous pouvons estimer les valeurs des paramètres fondamentaux de la Voie lactée. Nous constatons que la distance entre le soleil et le centre de la galaxie est de 8 150 + 150 parsecs (ou 26 600 années-lumière). C’est plus petit que la valeur de 8 500 parsecs recommandée il y a des décennies par l’Union astronomique internationale. En outre, nous constatons que la Voie lactée tourne à 236 kilomètres par seconde, soit environ huit fois la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du soleil. Sur la base de ces valeurs de paramètres, nous constatons que le soleil fait le tour de la Voie lactée tous les 212 millions d’années. Pour mettre cela en perspective, la dernière fois que notre système solaire était dans cette partie de la Voie lactée, les dinosaures parcouraient la planète.

La partie de l’intérieur de notre galaxie à notre soleil a une forme plane très mince et presque plate. Bien que cela soit connu depuis longtemps, la position du soleil par rapport à cet avion a été controversée. Récemment, les astronomes se sont installés sur une valeur de 25 parsecs (82 années-lumière) au-dessus de l’avion, mais nos résultats sont fortement en désaccord avec cette estimation. En ajustant un avion à travers les emplacements d’étoiles massives pour lesquelles nous avons des distances précises, nous déterminons que le soleil n’est qu’à environ six parsecs (20 années-lumière) au-dessus de cet avion. Cette distance n’est que de 0,07% de la distance du soleil par rapport au centre de l’avion, ce qui signifie qu’elle est extrêmement proche du plan médian. Nous avons également confirmé des observations précédentes selon lesquelles plus loin dans la Voie lactée l’avion commence à se déformer vers le haut sur son côté nord et vers le bas sur son côté sud, un peu comme une croustille.

Lorsqu’ils décrivent leurs observations, les astronomes divisent la Voie lactée en quadrants, avec notre soleil au centre. En utilisant cette convention, nous avons tracé des bras en spirale dans les trois premiers quadrants. Pour compléter la carte dans le quatrième quadrant, nous avons besoin d’observations de l’hémisphère sud. Ceux-ci sont en cours de planification et seront obtenus avec des télescopes à travers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En attendant ces résultats, nous pouvons extrapoler les bras connus dans le quatrième quadrant en utilisant les informations auxiliaires des observations d’hydrogène atomique et de monoxyde de carbone moléculaire. L’architecture révélée par ces observations coïncide avec des structures précédemment théorisées nommées les bras Norma-Outer, Scutum-Centaurus – Outer-Scutum-Centaurus, Sagittarius-Carina et Perseus. Nous avertissons cependant que nous n’avons qu’une seule mesure de distance à une région de formation d’étoiles bien au-delà du centre galactique. L’emplacement mesuré de cette région, couplé à sa position dans les parcelles galactiques de longitude-vitesse d’émission de monoxyde de carbone, nous donne une certaine confiance dans la façon dont nous avons connecté les bras de l’autre côté du centre galactique. Cependant, nous aurons besoin de plus de telles mesures pour être certain de notre modèle.

Nous avons maintenant une image plus claire de notre voisinage cosmique. Il semble que nous vivions dans une galaxie spirale à quatre bras avec une barre centrale brillante et un degré de symétrie raisonnable. Notre soleil est situé presque exactement dans son plan médian, mais loin de son centre, à environ deux tiers de la sortie. En plus des bras qui s’enroulent approximativement tout autour, la Voie lactée a au moins un segment de bras supplémentaire (le bras local) et a probablement de nombreux éperons. Ces caractéristiques font que notre galaxie semble assez normale, mais ce n’est certainement pas typique. Environ les deux tiers des galaxies spirales présentent des barres, de cette manière la Voie lactée est majoritaire. Pourtant, sa possession de quatre bras en spirale clairement définis et assez symétriques le distingue de la plupart des autres galaxies en spirale, qui ont moins de bras en désordre.

Plus de mystères

Bien que nous ayons de nouvelles réponses, nous nous retrouvons également avec des questions importantes. Les astronomes discutent toujours activement de la façon dont les bras en spirale apparaissent en premier lieu. Deux théories concurrentes sont que les instabilités gravitationnelles à l’échelle de la galaxie entière forment des motifs d’ondes spirales durables ou que les instabilités à plus petite échelle s’étirent et s’amplifient au fil du temps en segments de bras qui se lient ensuite pour former des bras longs. Dans la première théorie, les bras en spirale peuvent durer plusieurs milliards d’années, tandis que dans la dernière théorie, les bras ont une durée de vie plus courte et de nouveaux émergent plusieurs fois au cours de la vie d’une galaxie.

Il est également difficile de fixer un âge pour la Voie lactée car elle n’a pas de date de naissance claire. La pensée actuelle est qu’elle s’est progressivement fusionnée au cours des éons comme autant de protogalaxies plus petites qui s’étaient formées plus tôt dans l’histoire de l’univers sont entrées en collision et ont fusionné. La Voie lactée aurait probablement été reconnaissable comme une grande galaxie il y a environ cinq milliards d’années, mais elle aurait pu paraître très différente à ce moment-là parce que des fusions majeures auraient probablement brouillé toute structure en spirale existante.

L’amélioration de notre dernière image de la Voie lactée nécessitera beaucoup plus d’observations et sera facilitée par la prochaine génération de réseaux de radiotélescopes capables de VLBI. De tels réseaux sont en cours de planification et incluent le réseau kilométrique carré en Afrique et le très grand réseau de prochaine génération en Amérique du Nord. Les deux sont des réseaux géants de radiotélescopes qui devraient s’étendre sur leurs continents, et ils pourraient être pleinement opérationnels d’ici la fin de cette décennie. En augmentant considérablement la zone de collecte du télescope par rapport à celle des réseaux actuels, ils permettront la détection d’émissions radio beaucoup plus faibles des étoiles et verront donc plus loin à travers la Voie lactée. En fin de compte, nous espérons tracer définitivement l’architecture à grande échelle de notre galaxie pour confirmer ou rejeter les théories concurrentes sur la façon dont sa grande structure en spirale est devenue.