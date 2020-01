Une nouvelle feuille de route montre comment les États-Unis pourraient être neutres en carbone d’ici 2050

Les États-Unis peuvent réduire

son empreinte carbone à zéro d’ici 2050 – mais seulement si le pays investit rapidement et

profondément dans les technologies émergentes qui tirent le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Financement fédéral d’une gamme

des technologies d’élimination du carbone, représentant jusqu’à 6 milliards de dollars par an

au cours des 10 prochaines années, pourrait mettre les États-Unis sur la voie de la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, selon un rapport publié

31 janvier par le World Resources Institute, basé à Washington, D.C.

neutre en carbone signifie que la quantité d’émissions de carbone aux États-Unis – principalement de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole

et gaz – est

entièrement compensée par la quantité de carbone retirée de l’atmosphère.

Naviguer sur un chemin réaliste

à la neutralité carbone est délicate, cependant, avec de nombreux scientifiques, économiques et

incertitudes politiques entourant les technologies disponibles. Mais

combinant de nombreuses stratégies différentes pour l’élimination du carbone, le rapport envisage

que les États-Unis pourraient accélérer jusqu’à éliminer jusqu’à 2 gigatonnes métriques de CO2

un an de l’atmosphère d’ici 2050.

Cette feuille de route vers le carbone

la neutralité consacrerait environ les deux tiers de cette première décennie de financement, soit 4 $

milliards par an, pour soutenir des projets de restauration d’arbres aux États-Unis.

Les stratégies d’intégration des arbres dans les terres cultivées et les pâturages, par exemple, sont

déjà bien compris. En commençant par les arbres, le rapport suggère que la nation pourrait finalement

éliminer jusqu’à 7 gigatonnes de CO2 d’ici 2050 – plus que toute autre voie d’élimination du carbone.

Autre élimination du carbone

les technologies ont le potentiel d’éliminer encore plus de CO2 que l’arbre

mais nécessiterait un investissement fédéral important pour devenir

commercialement viables, note le rapport. Selon la maturité de la technologie

est, une partie du financement proposé irait, par exemple, des crédits d’impôt pour

soutenir les technologies émergentes telles que la capture directe de

dont le CO2 est extrait directement de l’air ambiant à l’aide de ventilateurs géants (SN: 17/12/18). Cette technologie a été

testé dans des projets pilotes, mais n’a pas encore fait le saut à l’échelle commerciale

développement.

Un autre financement soutiendrait

stratégies plus incertaines sur le plan scientifique mais susceptibles de changer la donne, telles que

minéralisation de carbone. Ce concept de stockage de CO2 implique

«Minéraliser» le gaz, le convertir en minéraux carbonatés, puis le séquestrer sous terre (SN: 8/22/18).

C’est une stratégie qui est encore en phase de laboratoire, alors que les scientifiques se disputent

ses défis technologiques.

Le nouveau rapport «CarbonShot»

pèse les coûts et les avantages de ces différentes approches vers zéro émission,

dit James Mulligan, un associé principal de la nourriture, des forêts et de l’eau de l’IRG

programme. Le rapport «se concentre vraiment sur [finding] le petit ensemble de fédéral américain

options politiques »qui lanceront un boom technologique de l’élimination du carbone,

Mulligan, qui a précédemment travaillé au U.S.Office of Management and Budget

d’avril 2014 à juillet 2017.

SN:

a demandé à Mulligan certains détails du rapport de son équipe et pourquoi les auteurs

estimait que cette approche était nécessaire pour les États-Unis. Ses réponses sont éditées

pour plus de brièveté et de clarté.

SN: Pourquoi enlève 2 gigatonnes de CO2

un an l’objectif?

Mulligan: Études

telles que la stratégie de décarbonisation profonde de 2016 ont toujours montré que, même si nous réussissons

mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions, il y aura une bonne

d’ici 2050. Nous devons encore les supprimer [to

become carbon-neutral]. Bien sûr, il est concevable que les États-Unis devront

supprimer plus, si nous ne réduisons pas de manière significative les émissions.

SN: Pourquoi le rapport discute-t-il du carbone

des technologies de suppression qui ne sont pas encore prêtes à l’emploi?

Mulligan: Ses

concevable que nous pouvons extraire 2 gigatonnes de CO2 de l’atmosphère

avec la plantation d’arbres et la capture directe d’air seulement, mais c’est un

chemin vers le succès. Nous approchons l’élimination du carbone d’une gestion des risques

cadre, comment mettre plus d’options sur la table. Si la minéralisation du carbone ne

en ligne, il est finalement plus rentable et élimine plus de CO2

de l’atmosphère [than tree planting]. Je veux avoir tout un carquois de

options que nous pouvons insérer.

SN: La feuille de route prévoit des dépenses de 4 $

milliards par an au cours de la prochaine décennie pour la restauration des arbres. Pourquoi tant?

Mulligan:

Ce n’est pas seulement le reboisement traditionnel. Nous avons effectué un récurage approfondi

paysage pour les possibilités d’obtenir plus d’arbres, en particulier le repeuplement de l’Est

les terres boisées et l’intégration des arbres dans les pâturages. Tout compte fait, il y a beaucoup de

l’incertitude, mais nous examinons 60 milliards d’arbres. Les arbres coûtent de l’argent,

surtout quand ils ne vont pas être récoltés. Le coût de la restauration est

va dépasser les avantages pour les propriétaires privés, mais il y a un énorme public

avantage.

SN: Les Américains soutiennent globalement l’investissement dans

les arbres, mais moins la technologie d’élimination du carbone. Pourquoi?

Mulligan: Gens

je ne comprends pas encore la technologie; ce n’est pas encore réel. Ils vont juste

oubliez-le jusqu’à ce que quelqu’un le développe. Mais je pense que les décideurs politiques

comprendre l’opportunité ici, et nous obtenons une véritable traction. Ça va

imprégner la conscience du public alors que nous commençons à obtenir plus de projets pilotes, réels

des installations que les gens peuvent voir et comprendre.

SN: Pourquoi se concentrer autant sur les dollars fédéraux? Quoi

sur les investissements publics et locaux?

Mulligan: le

les États vont jouer un rôle énorme ici, en particulier dans le secteur foncier. Etat

le leadership est essentiel. Mais nous sommes conscients que les États doivent équilibrer leurs

budgets, qu’ils se trouvent dans un environnement très limité. Compte tenu du

l’échelle d’investissement nécessaire pour le déploiement, elle devra provenir de

investissement fédéral si nous voulons faire participer le secteur privé. Toujours sur

du côté technologique, il y a des choses que les États peuvent faire pour créer un

un environnement propice aux investissements, comme la fixation de priorités de recherche

universités.

SN: Quelle est la probabilité que cette feuille de route

obtenir le soutien des politiciens et du gouvernement?

Mulligan: je

pense que c’est tout à fait faisable. Le plus gros morceau est les 4 milliards de dollars par an pour

arbres, ce qui équivaut à ce que nous dépensons pour le photovoltaïque [solar panels] ou

des subventions aux combustibles fossiles. La dimension d’élimination du carbone pourrait très bien être un

co-bénéfice là-bas, en plus de choses comme la qualité de l’air et la qualité de l’eau

avantages. Et nous suscitons déjà l’intérêt de [politicians].

Du côté technologique,

il y a un intérêt similaire, et des deux parties, ce qui est vraiment important.

SN: Que faut-il retenir d’autre

ce rapport?

Mulligan:

Il est important que les gens se souviennent que nous devons le faire en plus de

réduire les émissions. Et vu l’enjeu [with climate change], c’est

important que nous adoptions cette approche de gestion des risques, en mettant autant d’options

sur la table que nous pouvons.