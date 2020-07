Une nouvelle souche de coronavirus est plus infectieuse mais ne rend pas les gens plus malades qu’auparavant, selon une étude mondiale

Des scientifiques travaillent dans un laboratoire pour tester des échantillons de COVID-19 au service de santé de New York, lors de l’éclosion de la maladie à coronavirus (COVID-19) à New York, New York, États-Unis, le 23 avril 2020. Photo prise le 23 avril 2020. / Photo prise le 26 novembre 2018 / . / Brendan McDermid

Brendan McDermid / .

Une nouvelle souche du nouveau coronavirus qui se propage d’Europe aux États-Unis est plus infectieuse que son prédécesseur mais ne rend pas les gens plus malades qu’auparavant, selon une nouvelle étude mondiale rapportée pour la première fois par ..

Les chercheurs appellent la nouvelle souche G614 et la souche précédente D614. L’un des chercheurs qui a travaillé sur l’étude a déclaré à . que la nouvelle mutation est « désormais la forme dominante infectant les gens ».

« Nos données de suivi mondiales montrent que la variante G614 de Spike s’est propagée plus rapidement que le D614 », selon l’étude. « Nous interprétons cela comme signifiant que le virus est susceptible d’être plus infectieux. Fait intéressant, nous n’avons trouvé aucune preuve de l’impact du G614 sur la gravité de la maladie. »

L’étude survient alors que les États-Unis font face à une résurgence de l’épidémie de coronavirus après que plusieurs États ont commencé à rouvrir plus tôt que ce qui était recommandé.

Erica Ollmann Saphire, chercheur à l’Institut d’immunologie de La Jolla qui a travaillé sur l’étude, a déclaré à . que la mutation est « maintenant la forme dominante infectant les gens ».

« C’est maintenant le virus », a ajouté Saphire. Les chercheurs appellent la nouvelle mutation du virus, qui provoque une maladie connue sous le nom de COVID-19, G614. La souche précédente s’appelle D614.

« Nos données de suivi mondiales montrent que la variante G614 de Spike s’est propagée plus rapidement que le D614 », selon l’étude. « Nous interprétons cela comme signifiant que le virus est susceptible d’être plus infectieux. Fait intéressant, nous n’avons trouvé aucune preuve de l’impact du G614 sur la gravité de la maladie. »

« Jusqu’au 1er mars 2020, la variante G614 était rare en dehors de l’Europe, mais fin mars, sa fréquence avait augmenté dans le monde entier », ont-ils écrit. «L’augmentation de la fréquence du G614 se poursuit souvent bien après que les commandes de séjour à la maison soient en place et après la période d’incubation de deux semaines suivante.»

Les États-Unis voient actuellement une résurgence de l’épidémie de coronavirus après que plusieurs États à travers le pays ont commencé à rouvrir malgré le fait qu’ils ne respectaient pas une ou plusieurs des directives de réouverture proposées par la Maison Blanche.

Les lignes directrices de la Maison Blanche ont déclaré que les États devraient voir une diminution de deux semaines des nouveaux cas ou une diminution de deux semaines de leur part de tests de coronavirus positifs avant de rouvrir. Mais selon le New York Times, 18 des 30 États qui ont commencé à rouvrir le 7 mai voyaient toujours une augmentation quotidienne dans de nouveaux cas, tandis que neuf des 30 États n’avaient pas vu leur part de tests positifs diminuer.

Six États ont rouvert sans répondre à aucun des critères: Kansas, Oklahoma, Missouri, Nebraska, Utah et Iowa.

Vendredi, les États-Unis ont signalé 51 842 nouveaux cas, ce qui en fait le troisième jour consécutif où le pays a signalé plus de 50 000 nouvelles infections.

La Floride, le Texas, l’Arizona et la Californie ont tous signalé un nombre record de nouveaux cas cette semaine; selon ., la Floride a signalé près de 9 500 nouveaux cas vendredi, et le Texas a signalé 7 555 nouveaux cas après avoir signalé environ 8 000 nouveaux cas pendant deux jours consécutifs.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le nouveau coronavirus pandémie en mars. Les États-Unis ont signalé un total de 2 795 437 cas de la maladie et 129 438 décès depuis que la maladie a pris pied dans le pays en janvier.

Plusieurs États ont suspendu leurs plans de réouverture pour atténuer la propagation de la maladie, tandis que d’autres ont pris des précautions supplémentaires pour s’assurer qu’ils ne voient pas une résurgence de nouveaux cas à l’intérieur de leurs frontières. Plus tôt cette semaine, le New Jersey, New York et le Connecticut ont annoncé conjointement que les personnes venant de huit États avec un nombre élevé de nouveaux cas devront se mettre en quarantaine pendant deux semaines.

L’Union européenne, quant à elle, a interdit tous les voyageurs en provenance des États-Unis alors qu’elle commence à rouvrir ses frontières avec précaution car les responsables de l’UE ne pensent pas que le pays a fait un travail adéquat pour contrôler l’épidémie de coronavirus. Les voyageurs du Brésil et de la Russie ne seront pas non plus autorisés à entrer dans la région.

