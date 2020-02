Entre 2014 et 2018, 55882 crimes ont été commis contre des mineurs, dont certains très graves, tels que des meurtres, des mutilations, des abus sexuels et des enlèvements, dans des zones parsemées de conflits armés en Afrique, a révélé vendredi l’ONG Save The Children.

La Somalie est répertoriée comme le pays où il y a eu le plus de violations de ce type – en particulier sous la forme de recrutement forcé, d’enlèvement, de mutilation ou de meurtre – suivi du Soudan du Sud et du Nigéria.