Une orgie bestiale oblige à fermer une partie d’un parc aux autorités

Le lac Hollingsworth à Lakeland, en Floride, a été le théâtre il y a quelques jours d’un spectacle sexuel très curieux. Une orgie bestiale qui a incité les gens à appeler les autorités.

Il semble que c’était la saison des amours pour certains habitants de la région, et ils ont décidé de libérer leur libido entassée dans une orgie, en public et sans honte.

Les deux ont attiré l’attention des résidents, qu’ils ont commencé à signaler ce qu’ils avaient vu aux autorités. Et, bien sûr, une enquête a commencé sur l’activité sexuelle effrénée dans le parc.

À leur arrivée, ils ont vu que l’orgie bestiale battait son plein et ont décidé de clôturer la zone … mais pas de s’arrêter, d’arrêter ou de jeter une plaque d’eau froide! aux amants emmêlés … mais pour que personne ne les dérange et qu’ils puissent faire “leur truc” en toute quiétude.

“Il semble qu’ils se soient rassemblés pour s’accoupler”, ont déclaré les autorités dans un message sur Facebook. “Ils ne sont pas venimeux et généralement pas agressifs, tant que les gens ne les dérangent pas”, a-t-il ajouté, ces rencontres sexuelles ayant lieu chaque année.

Ils ont également averti qu’une fois la saison des amours terminée, chacun suivrait son propre chemin et le problème prendrait fin.

Il s’avère que nous sommes dans la saison des amours du serpent d’eau de Floride. Et ils, une fois par an, se rencontrent pour faire l’amour et qu’il y a une nouvelle génération de serpents.

Comme ils sont vraiment précieux pour l’écosystème, un ruban de mise en garde a été placé autour de la zone du lac où ils se sont réunis cette année pour sensibiliser le public à l’orgie de serpent. Et ne les dérangez pas!

