Une passion qui inspire les entrepreneurs et rassemble des “frères” malgré le froid | Réseaux sociaux sportifs

Les motos sont plus qu’un véhicule qui transporte d’un endroit à un autre. Ils sont une passion et un mode de vie, ce qui est évident chez les deux-roues qui assistent à la concentration “Motauros”, pour rencontrer leurs “frères” et profiter de quelques jours de vie saine.

Un rendez-vous qui se répète depuis vingt ans, et dans lequel, pour la première fois, dans le domaine commercial, où vous pouvez acheter toutes sortes de produits liés au monde automobile, une proposition originale est apparue pour dire au revoir à la la vie terrestre en entendant le moteur de son fidèle compagnon rugir.