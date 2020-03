Curieux: Pénurie mondiale de préservatifs due au coronavirus. Un problème associé à COVID-19 se profile. Nous manquons de préservatifs! Le plus grand producteur mondial doit fermer ses usines en raison de la pandémie.

Une pénurie mondiale de préservatifs se profile. Comme si cela ne suffisait pas avec les achats de panique à la recherche de papier toilette, on s’attend à ce que maintenant nous devions vivre sans préservatif.

Avec l’incertitude sur la durée de la pandémie, l’isolement et le refuge émotionnel que nous recherchons dans l’autre, le sexe est l’une des activités qui pourraient encore être pratiquées à la maison … mais le coronavirus semble vouloir gouverner tous les aspects de la vie des gens.

C’est que, le plus grand producteur mondial de cet article, Karex Bhd, est contraint de fermer ses usines en raison de la pandémie meurtrière.

Et sans blague, ce fabricant fabrique un préservatif sur cinq et dispose de trois usines qui fournissent des marques comme Durex ou Carex.

Coronavirus du préservatif: une pénurie mondiale de préservatifs arrive

La quarantaine mondiale a contraint Karex Bhd à arrêter la production en raison d’un blocus imposé par le gouvernement malaisien, où se trouve la société, et n’a pas fabriqué un seul préservatif pendant trois jours. Vous avez déjà un déficit de 100 millions de préservatifs!

Ce court laps de temps sans production a entraîné 100 millions de préservatifs en moins généralement commercialisés à l’échelle internationale par des marques comme Durex, fournis aux systèmes de santé publics comme le NHS britannique, ou distribués par des programmes d’aide comme le Fonds des Nations Unies pour la population. .

“Nous allons voir une pénurie mondiale de préservatifs partout, ce qui va être effrayant”, a déclaré cette semaine à . le PDG de Karex, Goh Miah Kiat. «Ma préoccupation est que pour de nombreux programmes humanitaires en Afrique, la pénurie ne sera pas seulement de deux semaines ou d’un mois. Cette pénurie peut durer des mois. »

“Pénurie de préservatifs due au blocage de la production par le coronavirus du plus grand producteur mondial”

La pénurie de préservatifs se profile après la fermeture du coronavirus, qui ferme le premier producteur mondial https://t.co/utslqQjjue pic.twitter.com/UgBddkaAXC

– . (@.) 27 mars 2020

La Malaisie est le pays le plus touché d’Asie du Sud-Est, avec 2161 infections à coronavirus et 26 décès, de sorte que le blocus restera en vigueur jusqu’au 14 avril au moins.

Sinon en Malaisie … d’où allons-nous importer des préservatifs? La vérité est que cela est essentiel car les autres pays producteurs de préservatifs sont la Chine, où le coronavirus est à l’origine et a provoqué la fermeture générale des usines, et l’Inde et la Thaïlande, qui enregistrent désormais des infections.

Le chef de la direction, Goh, a déclaré que Karex était en train de faire appel au gouvernement pour une exemption pour fonctionner dans des conditions spécifiques.

“La bonne nouvelle est que la demande de préservatifs est toujours très forte car que cela nous plaise ou non, c’est toujours essentiel”, a déclaré Goh, “car pour l’instant les gens ne prévoient probablement pas d’avoir d’enfants. Ce n’est pas le moment, avec autant d’incertitude. »

Bien sûr, s’il n’y a pas assez de préservatifs pour tout le monde et que les gens doivent être isolés avec leur partenaire, il peut y avoir un baby-boom dans environ 10 mois.

Cependant, la pénurie de préservatifs n’affecterait pas seulement le nombre de naissances en quelques mois. Ils sont également essentiels dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Alors … sera-t-il nécessaire de rationner les préservatifs, tels que les masques pour COVID-19, et de les donner uniquement à ceux qui sont “porteurs de risques” des MST? Que pensez-vous de toute cette rareté?

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

* Les sujets que nous présentons dans Curiosités n’ont souvent pas de base durable et se sont répandus comme des questions de foi. Mundo Hispánico ne garantit pas que le fait soit prouvé ou réel.