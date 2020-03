Une percée en médecine génétique pour les maladies rares

À son premier anniversaire, Emma Larson ne marchait pas ni ne se tenait debout, mais il n’y a pas non plus beaucoup d’autres enfants à cet âge. Elle aimait le videur installé par ses parents dans leur maison de Long Island, New York, et elle rampait avec enthousiasme. Puis, à 13 mois, les jambes d’Emma ont cessé de fonctionner. Sa mère, Dianne Larson, claque des doigts et dit: «C’était comme ça.» Emma arrêta de rebondir. Ses jambes se déformèrent lorsqu’elle se redressa pour se lever. Le changement dans son exploration a été plus subtil, mais quand ses parents ont regardé une vieille vidéo, la différence était évidente – Emma a maintenant couvert moins de terrain et a lutté pour garder la tête haute.

Après un barrage de tests, en juillet 2014, les Larson ont appris qu’Emma souffrait d’atrophie musculaire spinale (SMA), une maladie neurodégénérative potentiellement mortelle qui frappe principalement les enfants, les privant de la capacité de marcher, de parler et, dans le pire des cas, de respirer. Ses motoneurones étaient en train de mourir à cause d’un grave manque d’une protéine appelée SMN (motoneurone de survie) dans son corps. «Vous traversez les périodes les plus sombres des ténèbres», explique Dianne. Mais la famille était déterminée à «se balancer», explique Matt Larson, le père d’Emma. «Nous étions prêts à tout faire pour lutter contre cette terrible maladie.»

Non loin du domicile des Larson, au laboratoire de Cold Spring Harbor, le biochimiste et généticien moléculaire Adrian Krainer était engagé dans le même combat. Il enquêtait sur les fondements génétiques de la SMA depuis 2000 et savait que le problème était un gène essentiel manquant ou muté, SMN1. Mais il a également compris que les gens portaient un analogue inactif et potentiellement récupérable de ce gène, SMN2. En 2004, il s’était associé à Frank Bennett d’Ionis Pharmaceuticals pour essayer de créer un médicament capable d’altérer le SMN2 chez les patients atteints de SMA afin qu’il puisse finalement générer une protéine SMN fonctionnelle, dans le but d’améliorer la progression de la maladie. À cette fin, les chercheurs se sont tournés vers quelque chose appelé oligonucléotides antisens.

Conçus pour la première fois il y a plus de 40 ans, les oligonucléotides antisens (ASO) sont de courtes chaînes d’ADN ou d’ARN chimiquement modifiés (oligo en grec signifie «peu») et les nucléotides sont les unités structurelles qui composent l’ADN et l’ARN). Les ASO sont conçus pour intégrer les brins d’ARN produits par un gène problématique et modifier l’expression du gène. Autrement dit, les ASO se lient à une section de l’ARN ciblé pour produire (ou, dans certains cas, arrêter la production de) protéines dont l’absence (ou la présence) provoque une maladie. Pendant des décennies, les scientifiques ont travaillé pour prouver que cette stratégie pouvait produire un médicament capable de traiter ou de prévenir la maladie, mais ils ont trouvé des problèmes de toxicité et de délivrance si graves que beaucoup l’ont abandonné. Pourtant, les quelques chercheurs qui ont réussi à surmonter les obstacles juste à temps pour bénéficier des informations détaillées sur les maladies génétiques révélées par la révolution génomique. «Antisense est conçu sur mesure pour les maladies qui ont une cause génétique», explique Brett Monia, qui a succédé en janvier en tant que PDG d’Ionis au fondateur Stanley Crooke. “C’est la quintessence de la médecine de précision.”

Krainer, Bennett et leurs collègues ont appelé leur médicament SMA nusinersen. Lorsqu’il est injecté dans le liquide céphalorachidien, il amadoue le gène du motoneurone inactif pour fabriquer du SMN. Avec Biogen, ils ont commencé à tester le médicament dans des essais cliniques humains en 2011. Les Larson ont inscrit Emma le jour où elle était éligible: son deuxième anniversaire. D’ici là, elle ne pouvait plus ramper du tout. Sa première dose, en mars 2015, a été suivie de deux autres doses successives.

En mai 2015, Dianne était dans sa chambre tandis qu’Emma était dans la tanière à proximité. “Je l’entends m’appeler, et ça se rapproche de plus en plus”, se souvient Dianne. “La prochaine chose que vous savez, elle a rampé de la tanière jusqu’à ma chambre.” Dianne se demanda: “Est-ce que je viens de voir ça?” Elle a ramassé sa fille et l’a ramenée dans le couloir. Elle est ensuite retournée dans la chambre et a appelé: «Emma, ​​viens ici.» La petite fille a rampé dans les bras de sa mère. En pleurant, Dianne pensa: “Nous allons à quelque chose ici!”

En effet, ils l’étaient. L’essai clinique de nusinersen s’est avéré si réussi qu’il s’est terminé un an plus tôt. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le médicament, sous le nom de marque Spinraza, en décembre 2016. Plus de 8 400 patients dans 40 pays le prennent maintenant. Vingt-cinq nouveau-nés présentant la mutation SMA la plus grave ont reçu le médicament à la naissance. Ils ont maintenant quatre ans et se développent normalement. «Si je n’avais rien fait d’autre que développer Spinraza, cela aurait suffi», dit Crooke.

Dianne et Matt Larson avec leur fille de sept ans, Emma. “Nous sommes sur quelque chose ici!” a pleuré Dianne en 2015, lorsqu’Emma, ​​qui souffre d’atrophie musculaire spinale (SMA), a pu ramper jusqu’à elle quelques mois après avoir reçu le médicament antisens nusinersen (marque Spinraza). Crédits: Ethan Hill

Mais Spinraza est également la pièce A à l’appui de l’argument selon lequel les ASO réalisent enfin leur plein potentiel. C’est le premier ASO à se vanter de résultats aussi spectaculaires et d’un succès commercial. Le médicament a valu à Krainer et Bennett le prix Breakthrough 2019 de plusieurs millions de dollars. Il a également mis en place un ensemble alléchant de cibles neurologiques telles que la maladie de Huntington et la sclérose latérale amyotrophique (SLA). «Nous avons découvert la base génétique de la plupart de ces maladies dans les années 1990», explique Bennett. «Il nous a fallu 25 ans pour traduire ces découvertes scientifiques vraiment importantes en thérapies potentielles. [With Spinraza,] c’était à couper le souffle presque de réaliser que nous avions une technologie qui pourrait avoir un impact aussi large sur les patients qui n’ont pas de thérapies à leur disposition. »

Comme les coureurs de longue distance qui se sont entraînés en altitude, les scientifiques antisens ont investi des kilomètres pour optimiser la chimie et la livraison des oligonucléotides. Maintenant, ils sont au niveau de la mer et sprintent. Plus de 100 médicaments sont en cours de développement pour tout, de la maladie d’Alzheimer à l’hypertension. Tous n’atteindront pas la ligne d’arrivée, mais, y compris Spinraza, huit ont été approuvés jusqu’à présent aux États-Unis et en Europe, tous pour des maladies rares. Les médicaments pour Huntington et la SLA sont aux dernières étapes des essais cliniques. Dans une première historique, un médecin de l’hôpital pour enfants de Boston a créé un médicament antisens personnalisé pour une petite fille atteinte d’une maladie ultra-rare en moins d’un an. «Les gens parlent de thérapies biologiques depuis 30 ans, et ce qui est extraordinaire, c’est que cela commence à se produire», explique le neurologue Robert Brown de l’Université du Massachusetts Medical School, qui est un chef de file de la recherche sur la SLA. (Les médicaments biologiques sont ceux fabriqués à partir d’organismes vivants.) “C’est un vrai changement de jeu.”

Sens et antisens

L’ADN fournit le plan de base de la vie, mais il doit être lu et traduit en action grâce à la production de protéines, qui effectuent la plupart du travail dans le corps. Parce que les instructions encodées dans l’ADN sont si critiques, le processus de traduction a des mécanismes de protection intégrés. Il y a beaucoup de répétitions, à commencer par les deux brins de nucléotides qui se zippent pour former la double hélice de l’ADN. L’un sert de modèle, fixant les séquences des quatre bases qui composent les molécules d’ADN: l’adénine (A), la thymine (T), la guanine (G) et la cytosine (C). L’autre volet lit ce modèle et établit un ensemble complémentaire de bases. Chaque base d’un brin est toujours positionnée en face de son partenaire spécifique: A s’associe toujours avec T et C avec G. Pour garantir la précision, l’ARN ne code que les instructions du brin non modèle pour la création de protéines. Les biologistes appellent les deux volets par une variété de noms, y compris sens et antisens, ce qui donne son nom à la technologie ASO.

Parfois, les résultats finaux – les protéines – ne se présentent pas correctement. Ils peuvent être surproduits ou sous-produits, entraînant une maladie. Les médicaments à petites molécules, qui constituent la majorité des produits pharmaceutiques sur le marché, ciblent les protéines associées aux maladies. Les anticorps monoclonaux, l’autre grande classe de médicaments, se lient généralement aux protéines et stimulent le système immunitaire d’un patient pour les attaquer. En revanche, l’objectif des médicaments antisens est de perturber le processus plus tôt. Ils sont conçus pour remplacer l’ARN défectueux au cours du processus de transcription en se fixant en place conformément aux règles d’appariement de bases standard et en modifiant ainsi la production de protéines.

Un effort parallèle s’est concentré sur ce que l’on appelle l’interférence ARN, ou ARNi. Cette technologie a été découverte juste au moment où l’antisens avait été abandonné pour les morts, donc ses partisans ont évité le terme, mais les médicaments dérivés des deux approches sont liés. «Je pense à l’antisens comme genre et à l’ARNi comme espèce», dit Bennett. La différence est que les médicaments ARNi ont deux volets, tandis que les ASO n’en ont qu’un. Mais toute chaîne courte – généralement de 15 à 20 nucléotides – est considérée comme un oligonucléotide.

La polyvalence de la technologie des oligonucléotides dépend de la façon dont elle sépare deux éléments critiques: la plate-forme ou les propriétés moléculaires qui déterminent la délivrance et la distribution des médicaments dans les tissus, et la séquence de bases nécessaires pour cibler un gène spécifique. Différentes séquences de bases rendent distinctes les informations contenues dans les médicaments, mais les médicaments antisens avec les mêmes modifications chimiques ont tendance à se comporter de manière similaire dans le corps. «C’est ce qui nous permet d’agir rapidement une fois qu’une plate-forme est établie pour délivrer à un tissu d’intérêt», explique Jonathan Watts, chimiste des acides nucléiques à l’Université du Massachusetts Medical School. «En mélangeant la séquence des bases, nous pouvons composer une cible totalement différente en utilisant les informations d’une expérience de séquençage du génome d’un patient atteint d’une maladie rare ou des bases de données du génome. Pouvoir utiliser ces informations de manière intuitive et rationnelle est très puissant. »

Une course longue distance

L’idée d’utiliser des informations génétiques pour fabriquer un médicament qui pourrait se lier à l’ARN existe depuis 1978. Mais il y avait une multitude de questions sans réponse: comment transformer un oligonucléotide en médicament? Pourquoi la liaison à l’ARN produirait-elle un effet? Néanmoins, l’idée était suffisamment intrigante pour Crooke qu’en 1989, il a quitté son poste de chef de la recherche et du développement pour SmithKline (maintenant GlaxoSmithKline) pour créer une entreprise dédiée au développement de la technologie antisens. Il y a été rejoint par son épouse, Rosanne, également pharmacologue, et par des collègues, dont Bennett et Monia. (Initialement appelée Isis, la société a finalement changé son nom, pour des raisons évidentes, en Ionis Pharmaceuticals.)

Une poignée d’autres sociétés ont commencé à poursuivre l’antisens à la même époque, mais une à une, elles ont abandonné la chasse. Le leader de l’un d’eux, Michael Riordan de Gilead Sciences, a annoncé en 1995 que l’antisens ne fonctionnait pas. Pendant un certain temps, il a semblé que les problèmes de toxicité, les effets hors cible et le manque de puissance pouvaient ne pas être surmontés.

Mais Crooke et ses collègues ont résolument résolu les problèmes scientifiques un par un. Un long et haut mur de brevets au siège social d’Ionis près de San Diego témoigne de leur travail. Ils ont d’abord dû développer la chimie nécessaire. Par exemple, en modifiant une position clé (2 ′) dans le sucre ribose dans l’ARN et l’ADN des ASO, ils ont pu améliorer l’affinité des ASO pour les récepteurs d’ARN, réduisant ainsi considérablement la dose nécessaire. D’autres modifications chimiques ont amélioré la sécurité et la tolérabilité. Ils ont également constaté que les médicaments n’étaient pas absorbés dans les tissus lorsqu’ils étaient livrés directement dans les cellules en culture, mais les scientifiques d’Ionis ont tout de même fait le saut pour tester les médicaments chez les animaux. Monia, qui dirigeait le développement du médicament pour Ionis, se souvient très bien du moment où il a examiné un test chimique qu’il utilisait pour mesurer les niveaux d’un ARN spécifique et n’en a vu presque aucune trace – le médicament était entré dans les cellules de la plupart des tissus, et ils avaient réussi à abattre l’expression de l’ARN.

Le temps passé à travailler sur le cancer n’a pas été si fructueux, dit Bennett. (Des expériences prometteuses et conçues avec plus de soin sont toutefois en préparation.) Ce qui a fonctionné, ce sont des médicaments avec des cibles spécifiques, généralement pour les maladies rares, pour lesquelles la preuve de concept est plus facile à établir. Les premiers ASO concernaient les maladies de l’œil et, plus tard, du foie, où l’absorption fonctionne particulièrement bien. Les médicaments étaient efficaces, mais ils n’étaient finalement pas commercialement viables, car de meilleures solutions sont apparues.

Les oligonucléotides les plus récents sont conçus pour lutter contre les maladies rares. L’un est Exondys 51, qui cible la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie dégénérative sévère et progressive causée par des mutations du gène qui produit la protéine dystrophine. Annemieke Aartsma-Rus du Centre médical de l’Université de Leiden aux Pays-Bas, qui est présidente de la Oligonucleotide Therapeutics Society, est une experte de Duchenne et a contribué au développement du médicament. Il a été moins spectaculaire que Spinraza, mais en raison des premiers résultats montrant une augmentation des niveaux de dystrophine, le médicament a reçu une approbation réglementaire accélérée. L’entreprise qui la commercialisera (dans laquelle Aartsma-Rus a une participation) devra montrer d’ici 2021 qu’elle fait une différence significative dans le fonctionnement d’un patient.

Le premier médicament ARNi, Onpattro, fabriqué par la société de biotechnologie basée à Boston, Alnylam Pharmaceuticals, a été approuvé en 2018 pour le traitement d’une forme héréditaire de lésion nerveuse. Un médicament Ionis ASO approuvé appelé Tegsedi traite la même chose. Désormais, l’objectif de toutes les thérapies par oligonucléotides est de fournir plus de médicaments de manière plus productive à plus de parties du corps. “Beaucoup de gens étaient en attente”, explique Aartsma-Rus. “Ils voient maintenant que s’ils ne partent pas, ils auront raté le bateau.”

Emma jouant sur une balançoire près de chez elle. Grâce au succès des essais cliniques de nusinersen impliquant elle et d’autres, plus de 8 400 patients atteints de SMA à travers le monde prennent maintenant le médicament. Cette percée a stimulé le domaine de la thérapie antisens, qui semble être particulièrement efficace pour les affections neurologiques d’origine génétique. Crédits: Ethan Hill

De l’espoir pour le cerveau

Les sociétés antisens ont longtemps ignoré les cibles neurologiques car les oligonucléotides ne traversent généralement pas la barrière hémato-encéphalique. Mais Bennett pensait que leur administration directe dans le liquide céphalorachidien par ponction lombaire pourrait fonctionner. Il a poussé un Crooke sceptique pour le laisser essayer. «J’avais beaucoup de réserves, mais l’idée est de dire oui», dit Crooke. “” Non “n’a jamais fait de drogue, et” non “n’a jamais amélioré personne.” Ils ont commencé des études exploratoires avec un modèle de souris de Huntington, un candidat évident pour les ASO car il est directement lié à une mutation spécifique. Les personnes atteintes de Huntington portent une séquence répétée d’un triplet de paires de bases, CAG, qui entraîne des niveaux toxiques de protéine huntingtine et provoque la dégradation progressive des cellules cérébrales. Chez la souris, Bennett et ses collègues ont découvert qu’ils pouvaient réduire les niveaux de la protéine mutante. «Les souris se sont en fait améliorées», explique Bennett.

Pendant ce temps, Krainer enquêtait sur SMA. D’autres avaient découvert que les personnes en bonne santé ont deux versions d’un gène critique du neurone moteur, SMN1 et SMN2, mais ce dernier produit très peu de protéine SMN fonctionnelle. Les personnes atteintes de SMA n’ont pas de gène SMN1 fonctionnel, et leur copie cassée de SMN2 ne peut pas faire le travail elle-même. Les tronçons d’ADN comprennent à la fois les «exons», les séquences codantes qui sont exprimées (d’où «ex» dans leur nom) et les «introns», les tronçons non codants entre les exons. Un processus appelé épissage d’ARN relie les exons ensemble et rejette les introns. Le gène SMN2 avait une variation qui le rendait inactif en faisant ignorer un morceau de codage particulier, l’exon 7. Krainer et Bennett ont supposé qu’un ASO pourrait forcer l’inclusion de ce bloc d’instructions. En 2008, ils avaient montré que l’ASO qu’ils avaient créé fonctionnait chez la souris en corrigeant le défaut d’épissage. Les essais cliniques chez l’homme ont suivi.

«C’est ce qu’on appelle une thérapie modificatrice de la maladie», explique Krainer à propos de Spinraza. “Il ne s’agit pas seulement de traiter certains symptômes. Il s’agit de s’attaquer à la cause première de la maladie et de changer son cours. » Une intervention précoce est essentielle. Une personne présentant des symptômes, comme Emma Larson, a déjà perdu des motoneurones qui ne peuvent pas être restaurés. Mais le traitement peut empêcher la mort des neurones restants et améliorer la fonction motrice. Le succès dans le traitement des nourrissons a conduit à une pression pour le dépistage néonatal de la SMA, qui se produit maintenant dans 16 États. «Plus vous commencez le traitement par rapport à la naissance ou au début de la maladie, plus vous pouvez en réaliser», explique Krainer.

Le succès clinique de Spinraza a montré que, contrairement aux attentes, la thérapie antisens pouvait être particulièrement efficace contre les maladies du cerveau. Les cibles neurologiques sont «devenues le fruit le plus bas», explique Aartsma-Rus. Par exemple, plusieurs thérapies à base d’ASO sont en cours de développement pour Huntington. L’un, connu sous le nom de RG6042, développé par Ionis et Roche, est dans un essai clinique de phase 3. Des études antérieures sur l’innocuité et la tolérabilité ont montré qu’il était possible de réduire les niveaux de protéines mutantes, explique Scott Schobel, responsable des sciences cliniques du programme ASO mondial de Huntington pour Roche, mais «quelle est maintenant l’importance clinique de cela?» Le procès en cours devrait répondre à cette question. «Nous considérerions même un ralentissement de 30% du déclin comme une victoire», déclare Schobel. Cela reviendrait à donner aux patients trois à quatre mois de recul sur un an alors qu’ils sont encore fonctionnels.

Également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, la SLA est plus compliquée car au plus 10% des cas ont une cause génétique claire qui traverse les familles. La forme héréditaire la plus courante est causée par une mutation dans un gène appelé C9orf72; un autre gène, SOD1, cause environ 20 pour cent des cas familiaux. Celles-ci ne représentent qu’une fraction de tous les cas, mais la promesse d’antisens a insufflé un nouvel espoir là où il y en avait peu auparavant. «Mon humeur est exorbitante», explique Brown, chercheur dans la SLA, qui a dirigé l’équipe qui a identifié la SOD1 en 1993. Des essais cliniques de médicaments antisens pour traiter à la fois les formes C9orf72 et SOD1 de la maladie sont en cours. Les médicaments se sont révélés sûrs et tolérables et suppriment l’activité des protéines mutantes.

Une partie de ce qui a tellement excité des cliniciens comme Brown est que l’antisens a également permis de développer des médicaments pour des patients individuels. Une jeune femme de l’Iowa nommée Jaci Hermstad, qui a une forme très rare de SLA causée par une mutation dans un gène appelé FUS, a commencé à prendre un médicament sur mesure pour elle à l’été 2019. Jusqu’à présent, elle le tolère bien, et il y a eu de petites améliorations, telles que sa capacité retrouvée à bouger son bras.

Un médicament pour Mila

Un médicament pour une seule personne était de la science-fiction jusqu’à ce que le neurologue Timothy Yu de l’hôpital pour enfants de Boston crée un médicament en moins d’un an (temps record) pour Mila Makovec, maintenant âgée de neuf ans. Mila a une maladie ultra-rare appelée maladie de Batten, qui est vraiment une famille de troubles dans lesquels les mutations provoquent une accumulation de protéines et de lipides dans les cellules. Les enfants avec Batten survivent rarement à l’adolescence.

Comme beaucoup de gens avec Batten, Mila était inhabituellement bien coordonnée et verbale dès le début. Mais à trois ans, ses orteils ont commencé à se tourner vers l’intérieur. Entre quatre et cinq ans, elle est devenue plus maladroite et a commencé à perdre la vue. Les médecins de l’hôpital pour enfants du Colorado ont finalement associé les symptômes de Mila à une mutation génétique de Batten qu’elle portait.

Mais Batten nécessite deux mutations géniques. La mère de Mila, Julia Vitarello, est allée à la recherche de quelqu’un qui pourrait séquencer complètement le génome de Mila pour confirmer le diagnostic. Elle et le père de Mila voulaient également savoir si leur plus jeune enfant, Azlan, était en danger. En janvier 2017, son appel a atteint la femme de Yu via les réseaux sociaux.

L’équipe de Yu a fait le séquençage et a trouvé la deuxième mutation manquante. Elle a été causée par un gène sauteur, ou transposon, une séquence de nucléotides qui se réplique et se déplace vers un endroit du génome auquel il n’appartient pas. La découverte signifiait qu’Azlan était en sécurité. Cela a également donné une idée à Yu: il pourrait être possible de créer un médicament pour Mila. «Nous avons réalisé que nous pouvions tirer le coup de Spinraza», dit Yu. “Mais au lieu d’utiliser un oligo antisens pour forcer l’inclusion d’un exon qui était ignoré, nous utilisions un oligo antisens pour arrêter un exon qui se mettait en travers du chemin.”

Après que plusieurs sociétés pharmaceutiques aient refusé, Yu a supervisé lui-même la fabrication du médicament. Une partie des 3 millions de dollars que Vitarello avait collectés à la recherche d’un remède est allée au projet (elle préfère ne pas préciser combien). Yu a appelé le médicament milasen, pour le seul patient qui le recevrait, et Mila a reçu sa première dose en janvier 2018. À ce moment-là, elle était aveugle et avait des crises 20 à 30 fois par jour, certaines pendant plusieurs minutes. Les dommages déjà causés au corps de Mila ne peuvent pas être réparés, mais avec un traitement, ses crises se sont rapidement apaisées. Après quatre ou cinq mois, ils ne duraient que quelques secondes plutôt que quelques minutes. Vitarello dit que récemment, avec son aide, Mila a même monté des escaliers en alternant les pieds.

Lorsque Yu a rapporté l’histoire de Mila dans le New England Journal of Medicine fin 2019, cela a fait la une des journaux. Elle a également soulevé des inquiétudes concernant le coût et l’éthique du développement d’un médicament pour une personne. (Le comité d’examen institutionnel de Yu et le milasen approuvé par la FDA.) La bioéthicienne Sara Goldkind, ancienne employée de la FDA, ainsi que consultante sur les programmes de lutte contre les maladies rares et conseillère sur milasen, affirme que le processus est essentiel dans une situation aussi inhabituelle. Des tests de sécurité et d’efficacité doivent encore être effectués, mais il existe également de nombreuses circonstances atténuantes – ce sont des maladies rares, mortelles et à progression rapide sans traitement – qui pourraient permettre à la FDA de s’appuyer sur une seule étude adéquate et bien contrôlée au lieu de la deux habituellement requis. «Il doit y avoir une réflexion flexible sur la manière dont les réglementations sont appliquées», explique Goldkind.

Crooke, qui s’est éloigné de la gestion quotidienne d’Ionis, a créé une fondation pour soutenir le développement de médicaments antisens personnalisés pour les maladies ultra-rares affectant trop peu de personnes pour être viables sur le plan commercial. Vitarello et Yu, eux aussi, espèrent mettre des traitements personnels à la disposition de tous les enfants comme Mila. L’un des grands avantages de l’antisens est que de tels médicaments individualisés peuvent être créés non seulement rapidement mais aussi à peu de frais, malgré les sommes considérables dépensées pour Spinraza et milasen.

Emma le flamant

Comme Mila, Emma Larson n’était pas guérie. Les neurones qu’elle a perdus n’ont pas été remplacés et elle a des changements squelettiques qui sont susceptibles d’être permanents. Au domicile des Larson, il y a de grandes étendues de parquet non recouvert de tapis, le mieux pour Emma, ​​qui vient d’avoir sept ans, de zoomer dans le fauteuil roulant qu’elle appelle sa voiture de course. Elle est en première année et sa partie préférée de la journée est la récréation, quand elle aime jouer sur la diapositive et la bascule.

Lorsque le fauteuil roulant est garé, ses parents la portent de pièce en pièce. Elle rampe dans sa salle de jeux pour montrer son jouet préféré, un Polly Pocket Mall. Mais avec sa marchette et ses bretelles attachées à une paire de baskets roses scintillantes, Emma peut faire quelques pas sous son propre pouvoir. Et dans la salle à manger, une main sur la table, elle se tient sur le banc le long du mur comme un flamant rose et crie: «Hé, regarde, debout avec une jambe!»

La vie est toujours difficile, admettent les Larson, mais ils ne désespèrent plus. Ils espèrent qu’Emma pourra vivre de façon indépendante. Et ils sont ravis que les nouveau-nés de Spinraza se portent si bien. «Cela m’a rempli le cœur», dit Dianne en levant les yeux. “À certains égards, il est un peu tard pour Emma, ​​mais elle a aidé à ouvrir la voie à ces petits bébés.”

Crédits: Mesa Schumacher