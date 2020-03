Une petite créature semblable à un ver peut être notre plus ancien ancêtre connu

Il y a un demi-milliard d’années, il existait une créature semblable à un ver de la taille d’un grain de riz. Et une nouvelle étude révèle que cet animal a peut-être été le premier à ramper autour du fond marin, à engloutir la matière organique à une extrémité et à la caca à l’autre extrémité. La créature, surnommée Ikaria wariootia, était probablement l’un de nos plus anciens parents.

«Ikaria est peut-être le plus ancien animal bilatéral que nous trouvons dans les archives fossiles. C’est donc deux fois plus vieux ou plus que des choses comme les dinosaures. »

Université de Californie, paléontologue Riverside Scott Evans. Il dit que les animaux comme les éponges sont encore plus anciens, mais qu’ils n’ont pas la symétrie bilatérale qui caractérise la plupart des animaux aujourd’hui.

«Donc, un avant et un arrière, et un côté symétrique gauche et droit. Et les bilatéraux ont également une ouverture pour que la nourriture entre, une ouverture pour les déchets et un intestin les reliant, essentiellement un tube. Et vraiment, la plupart des animaux, des insectes aux mammifères en passant par nous, ce sont tous des bilatéraux qui existent aujourd’hui. »

Evans et ses collègues ont découvert les humbles créatures des couches fossiles des collines d’Ediacara en Australie du Sud. Ils ont utilisé des scanners laser 3D de la NASA pour créer des images haute résolution d’Ikaria et des surfaces sur lesquelles ils vivaient. Les analyses ont confirmé la morphologie bilatérale du corps des animaux et ont révélé la forme des terriers qu’ils avaient laissés après avoir nettoyé le fond marin.

«Il avait probablement un corps divisé en ce que nous appelons des modules ou des unités ou des segments. Et en raison de la façon dont il s’est déplacé à travers les sédiments, nous pensons qu’il avait des muscles et se déplaçait probablement de la même manière qu’un ver de terre se déplace en sorte d’étendre et de contracter son corps en utilisant ces groupes musculaires.

Les animaux ultérieurs se sont construits à partir de la morphologie de base du corps d’Ikaria, qui comportait une petite extrémité avant et une extrémité arrière plus grande.

“Il n’a pas de tête ou de queue, mais il commence ce type d’organisation corporelle par lequel les choses peuvent construire une tête et une queue.”

De plus, Ikaria avait la capacité de détecter l’environnement qui l’entoure.

“Et sentir où se trouvait la nourriture et où se trouvait l’oxygène, ce qui est également une étape évolutive critique chez ces premiers animaux.”

L’étude est dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. [Scott D. Evans, et al., Discovery of the oldest bilaterian from the Ediacaran of South Australia]

Il ne semble pas que nous partagions autant avec un fossile de 555 millions d’années, mais l’apparence peut être trompeuse. Il y a probablement un peu d’Ikaria en chacun de nous.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)