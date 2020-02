Une poupée diabolique mexicaine sème la terreur à Rio Bravo (VIDEO)

Curieux: les voisins ont trouvé quelque chose de mystérieux et de plus effrayant qu’un cadavre. Plusieurs voisins ont trouvé au Mexique un renflement étrange qui ressemblait à un cadavre … Mais ce qu’ils ont découvert était encore plus effrayant et horrible.

C’est arrivé sur le Rio Grande, à Morelos, au Mexique. Certains voisins ont trouvé une bosse flottant dans la rivière … toute l’apparence était qu’ils étaient tombés sur un cadavre, sûrement une personne exécutée … mais c’était quelque chose d’encore plus effrayant.

Quand ils ont fait la découverte, ils ont mis leurs mains sur leurs têtes et plus d’un se seront croisés pensant que c’était une personne morte impliquée.

Alors, petit à petit, ils se sont approchés, rassemblant du courage, pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur des draps qui enveloppaient le «cadavre».

Ils ont pu le sortir de l’eau et ont commencé à le lâcher de peur, en supposant qu’ils allaient trouver un compatriote ou un compatriote assassiné.

Ils avaient déjà peur, mais ce qu’ils ont trouvé en lâchant le dernier lien qui gardait le secret … les a laissés figés.

C’était une poupée ventriloque de très grandes dimensions, assez pour ressembler à une personne. Il avait un visage effrayant avec un froncement de sourcils et une guitare dans ses mains.

De plus, son regard était diabolique, pénétrant et avait des griffes comme un oiseau de proie.

Les voisins, horrifiés parce que la trouvaille semblait une chose de magie noire, l’ont incendiée … mais elle n’a pas brûlé! Ils ont essayé à nouveau en cas de succès et ont ressenti de plus en plus de peur.

Par conséquent, ils ont appelé le prêtre local pour voir s’il pouvait résoudre le problème pervers et les aider à se débarrasser de ce que le fleuve leur avait apporté.

Mais le prêtre a mis les pieds dans la poussière car il ne voulait rien savoir des rituels démoniaques.

Il se pourrait que, puisque le visage était en porcelaine, il ne brûlerait pas … mais qu’en est-il des vêtements?

L’une des explications est que les vêtements étaient trop mouillés, mais les voisins ont estimé que le Mal était dans l’air et ils regrettaient déjà de l’avoir “sauvé”.

Il est un enquêteur, César Buenrostro, dit que les rituels magiques fonctionnent comme ça, quand vous voulez blesser quelqu’un, vous êtes représenté avec une poupée et le mal désiré est fait.

Un autre chercheur a déclaré qu’il n’était pas une poupée ventriloque, car sa bouche était fermée.

Ce que nous savons, c’est que cela a provoqué l’horreur et est devenu viral. Mais personne ne sait, jusqu’à maintenant, avec certitude, ce qui s’est passé et pourquoi ce monstre flottait dans la rivière.

Vidéo: une poupée diabolique mexicaine sème la terreur à Rio Bravo (VIDEO). Regardez la vidéo en cliquant sur la photo ci-dessous.

Et donc les choses sont restées. Les habitants de Morelos n’étaient pas du tout calmes, et ce n’est pas pour moins, car, une fois que vous voyez le visage de cette poupée diabolique mexicaine, votre sang gèle.