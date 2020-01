Une présence latine subtile mais puissante aux Oscars 2020

MEXICO CITY (AP) – La présence latine aux Oscars 2020 est subtile mais puissante, avec des nominations dans des catégories importantes.

Après des années spectaculaires avec des nominations pour “Roma”, “The Shape of Water” et “The Revenant” (_ The Revenant “) _ des Mexicains Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro et Alejandro González Iñárritu , respectivement _ les cinéastes latins redonneront de quoi parler pour la 92e édition des Academy Awards.

Antonio Banderas a été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle dans le film espagnol “Pain and Glory” de Pedro Almodóvar, qui participe à la catégorie du meilleur long métrage international (anciennement meilleur film en langue étrangère).

Le Mexicain Rodrigo Prieto a été nominé pour la meilleure photographie pour son travail sur “L’Irlandais” de Martin Scorsese (“L’Irlandais”), pour lequel les Argentins Pablo Helman, Leandro Estebecorena et Nelson Sepulveda-Fauser ont également été nominés pour leur travail dans le service des effets visuels; Mexican Mayes C. Rubeo est en compétition dans la catégorie de la meilleure conception de costumes pour “Jojo Rabbit”, et le film brésilien “The Edge of Democracy” (“Edge of Democracy”) de Petra Costa a été nominé dans la catégorie long métrage documentaire

De plus, “Les Deux Papes” (“Les Deux Papes”) du Brésilien Fernando Meirelles méritaient des nominations pour ses principaux acteurs.

Voici un aperçu des nominés Latino de cette année:

Après une carrière importante à Hollywood avec des films tels que “Desperado”, “Interview avec le vampire” et “Le masque de Zorro”, Banderas a reçu sa première nomination pour lundi Oscar pour un film qui fait référence à ses origines dans le cinéma espagnol.

Depuis sa première au Festival de Cannes, le film inspiré de la vie d’Almodóvar a été salué par la critique et a également remporté lundi une nomination au meilleur long métrage international.

“Cela me fait me sentir très, très, très jeune”, a expliqué Banderas à l’AP à propos de sa première candidature de 59 ans et de son huitième film avec Almodóvar, de “Labyrinth of Passions” de 1982 à “Passenger Lovers” de 2013

«Après 40 ans à se connaître, à avoir une relation personnelle et aussi une amitié, c’est un film très important. Quelle est la possibilité que vous soyez dirigé par votre propre personnage? C’est très bizarre, non? “

Dans une déclaration publiée par El Deseo, le producteur d’Almodóvar, le cinéaste était très heureux de l’annonce des nominations, qui a déclaré qu’il “avait pris l’avion pour retourner à Madrid”.

“Antonio fait partie de ma filmographie et de ma vie depuis plus de trente ans”, a déclaré Almodóvar. “Qu’il obtienne sa nomination pour ce film me remplit de fierté.”

Le photographe mexicain Rodrigo Prieto a obtenu sa troisième nomination aux Oscars pour la cinématographie de “The Irishman” (“The Irish”), sa troisième collaboration avec Martin Scorsese.

“Il y a une variété, c’est très excitant”, a déclaré Prieto à propos de la diversité des candidats latinos pour les Oscars 2020. “Partager la nomination avec d’autres photographes qui ont fait un travail extraordinaire, je suis très honoré d’être avec eux.”

Prieto a collaboré avec Scorsese d’abord sur “Le Loup de Wall Street” puis sur “Silence”, pour lequel il a également été nominé en 2017. Il travaillait sur ce film que Scorsese il a confié les détails de “The Irishman” et Prieto n’a pas hésité à collaborer avec le réalisateur vétéran.

«Je suis heureux que (Scorsese) m’ait de nouveau demandé de travailler avec lui. Bien que les trois films que nous avons réalisés soient vraiment très différents les uns des autres, il voulait continuer à travailler avec moi », a déclaré Prieto à propos de sa collaboration avec Scorsese. “En plus, j’aime ça, j’aime créer des styles différents, donner à chaque film sa propre nuance, je recommence à zéro … Je redeviens comme un étudiant en cinéma et je commence à rechercher et à apprendre et à chaque fois que je fais quelque chose peut-être Je ne l’ai pas fait moi-même auparavant. “

Prieto a été nominé pour la première fois aux Oscars en 2006 pour «Brokeback Mountain».

Avant de faire son chemin aux États-Unis, le photographe né à Mexico en 1965 a travaillé sur des films mexicains de succès international tels que “Amores perros” d’Alejandro González Iñárritu, avec qui il a continué à collaborer avec les nominés aux Oscars “21 grammes”, ” Babel »et« Biutiful ». Il a également été en charge de la cinématographie de “Frida”, avec Salma Hayek, et “Argo” de Ben Affleck, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2013.

Parmi les 10 nominations qui ont reçu “The Irishman” (“The Irish”) de Martin Scorsese, y compris le meilleur film et réalisateur, la nomination met également en évidence ses effets visuels pour les Argentins Pablo Helman, Leandro Estebecorena et Nelson Sepulveda-Fauser ainsi que le Français Stéphane Grabli.

C’est avec ces effets que Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci ont rajeuni pour le film.

Helman, le superviseur des effets visuels, compte parmi ses crédits les enregistrements “Independence Day” (“Independence Day”), “The Mummy (” The Mummy “) et War of the Worlds (” War of the Worlds “) . Il avait auparavant collaboré avec Scorsese sur «Silence» («Silence») et le documentaire «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story» de 2019.

“Les deux papes” de Meirelles ont réussi à convaincre le public religieux et non religieux dans son portrait du pape François et de son prédécesseur, Benoît XVI, dans un duel entre les acteurs Jonathan Pryce et Anthony Hopkins que Il méritait respectivement les nominations aux Oscars du meilleur acteur et du meilleur acteur de soutien. Le film a également reçu une nomination pour le scénario adapté d’Anthony McCarten.

Meirelles n’est pas une recrue aux Oscars. Son drame sur la drogue brute et les armes “Cidade de Deus” (“Cité de Dieu”) lui a valu une nomination au meilleur réalisateur en 2004. Il a également réalisé le thriller “360” et le drame “The Constant Gardener” (“The Faithful Gardener”) ) et a été l’un des directeurs de la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Rubeo est connu pour son travail sur des bandes telles que “Apocalypto”, “Avatar”, “Thor: Ragnarok”, “World War Z” (“World War Z”) et “The Great Wall” (“The Great Wall”), pour qui a dû créer plus d’un millier de costumes. Il est né à Mexico et a étudié la mode et les vêtements au Los Angeles Trade-Tech College (LATTC) de l’UCLA.

Le réalisateur de “Thor: Ragnarok” Taika Waititi l’a convoquée à nouveau pour sa satire sur le nazisme “Jojo Rabbit”, pour laquelle elle a été nominée pour un Oscar lundi. Le film a également remporté des nominations pour Scarlett Johansson en tant que meilleure actrice de soutien et Waititi pour son scénario adapté, ainsi que dans les sections de montage et de conception de production.

Le documentaire brésilien sur le défi de la présidente d’alors Dilma Rousseff “The Edge of Democracy” (“Sur le bord de la démocratie”) de Petra Costa utilise son histoire personnelle pour signaler le danger de la démocratie au Brésil après la fin brutale des gouvernements dirigé par le Parti des travailleurs, de la gauche.

Le Brésil est actuellement gouverné par Jair Bolsonaro, d’extrême droite, qui a notamment été caractérisé par des déclarations contre la communauté LGBTQ, des insultes envers les personnes d’ascendance africaine et contre l’égalité des droits du travail pour les femmes.

Les conservateurs brésiliens ont répondu à la nomination en critiquant farouchement la véracité du film et en insistant sur le fait que le premier président du Brésil méritait d’être licencié pour avoir manipulé les chiffres du budget.

“Félicitations à la cinéaste Petra Costa pour sa nomination au meilleur film de fiction et fantastique”, a tweeté le Parti social-démocrate brésilien, qui a contribué à défier Rousseff.

Roberto Alvim, le secrétaire à la Culture de Bolsonaro, a également décrit le documentaire de Costa comme une œuvre de fiction.

Les journalistes d’Associated Press Andrew Dalton à Los Angeles et Mauricio Savarese à Sao Paulo ont contribué à ce bureau.