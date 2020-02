Une proposition audacieuse pour atténuer la crise des migrants Venezuela-Colombie

La situation politique volatile au Venezuela a alimenté une crise socio-économique. Plus de quatre millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Selon le Fonds monétaire international, l’hyperinflation, qui atteignait 200 000% en 2019, devrait atteindre 500 000% en 2020. Alors que les Vénézuéliens traversent les frontières, trouver un emploi, des soins de santé et une éducation pour leurs enfants devient un fardeau pour leur pays d’accueil. Et dans de nombreux cas, l’afflux crée une concurrence pour les emplois, détériorant la qualité de vie des résidents existants ainsi que des immigrants.

Ces défis sont plus concentrés dans la Colombie voisine. L’an dernier seulement, plus de 1,3 million de Vénézuéliens y ont migré, principalement par le point de passage de Cúcuta. Les deux pays partagent une frontière complexe de 2 219 kilomètres (1 379 miles), soit environ les deux tiers de la frontière américano-mexicaine. Les longues sections sont en grande partie non protégées. La Colombie a fait preuve d’une générosité exceptionnelle en accueillant des réfugiés, mais ces changements soudains et de grande ampleur mettent considérablement à rude épreuve les ressources et les services sociaux.

Beaucoup de personnes qui arrivent en Colombie s’installent près de la frontière et dans les villes du nord, mais les emplois dans ces endroits sont limités, l’eau peut être rare et la nourriture est difficile à cultiver dans certaines régions frontalières. Le couloir est cependant riche en une seule ressource: les énergies renouvelables. Le vent est fort et le soleil est abondant. Un plan audacieux pour étendre et intégrer ces ressources pourrait apporter énergie, eau et sécurité alimentaire le long de la frontière et dans d’autres endroits du nord de la Colombie. Et le projet créerait de nombreux emplois – ce dont nous avons le plus besoin.

La section sud de la frontière est chaude et humide mais difficile à développer en raison de la jungle et des réserves foncières pour les autochtones. La section la plus au nord (La Guajira) est très sèche. Entre eux se trouve El Cesar, qui a des montagnes escarpées. Elle possède également un barrage hydroélectrique, mais elle est loin des communes frontalières et le coût de transport de l’eau y est élevé.

Le développement des énergies renouvelables générerait des emplois pour les résidents et les migrants, qui construiraient des routes et des infrastructures de base ainsi que les réseaux d’électricité et d’eau. L’énergie produite stimulerait l’agriculture en fournissant de l’énergie pour faire fonctionner des usines de dessalement qui seraient construites près de la frontière de La Guajira au bord de la mer des Caraïbes, ce qui à son tour alimenterait en eau douce les fermes. L’irrigation augmenterait considérablement l’agriculture de précision, ce qui entraînerait la plus forte augmentation des emplois à long terme et, bien sûr, aiderait à nourrir les gens. Une grande partie de la zone frontalière a un bon sol pour l’agriculture. Et une eau abondante et propre améliorerait les conditions de santé des enfants.

L’énergie compléterait également la production d’électricité à partir de centrales hydroélectriques, qui sont vulnérables aux sécheresses récurrentes et à d’autres événements climatiques comme El Niño. D’autres sources d’énergie renouvelables dans la région – la biomasse et la géothermie – pourraient empêcher toute intermittence du vent et du solaire.

Au fur et à mesure que les ressources énergétiques renouvelables se développent, des partenariats entre les secteurs public et privé pourraient naître pour créer des instituts de recherche le long de la frontière qui dispensent une formation, un esprit d’entreprise, des tests et la validation de nouvelles technologies. Des partenariats pourraient également créer des écoles d’innovation de la maternelle à la 12e année axées sur les STIM. Des pôles d’innovation et des parcs technologiques pourraient suivre. Des incitations fiscales nulles, comme celle annoncée par le président colombien Iván Duque pour la région de La Guajira, pourraient accélérer les investissements locaux et internationaux.

Le développement des énergies renouvelables pourrait faire progresser les opportunités pour les Colombiens et les immigrants vénézuéliens en créant une zone frontalière vitale et florissante. Sans ces emplois pour les familles ou l’éducation pour la jeune génération, la possibilité que les guérilleros de la région attirent de nombreuses nouvelles recrues augmente. Cette voie dangereuse, en plus de la crise sociopolitique actuelle, pourrait déstabiliser la région. Cela pourrait à son tour constituer une menace pour la sécurité de l’Amérique du Nord.

Ne rien faire, maintenant, ne fera que compliquer la situation le long de la frontière entre le Venezuela et la Colombie dans un avenir proche. La réalisation de la vision d’un corridor énergie-eau est dans l’intérêt des pays des Amériques. Et créer des moyens de subsistance pour les habitants des deux pays voisins est la bonne chose à faire.