Une protéine d’émail dentaire se trouve dans les yeux atteints d’un trouble de la vision courant

Dépôts

d’un minéral trouvé dans l’émail des dents à l’arrière de l’œil pourrait se hâter

la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, principale cause de

détérioration de la vue chez les personnes de plus de 50 ans.

Aujourd’hui, les chercheurs ont identifié une protéine appelée amélotine qui, selon les expériences, est impliquée dans la production des dépôts minéraux qui sont la marque de la dégénérescence maculaire liée à l’âge «sèche», la plus courante des deux formes de la maladie. La dégénérescence maculaire liée à l’âge, ou DMLA, affecte environ 3 millions de personnes aux États-Unis. Mais la nouvelle découverte, si elle était confirmée, pourrait changer cela.

Bien que la forme «humide» de la DMLA, qui représente jusqu’à 30% des cas de DMLA, puisse être traitée par injection, il n’existe actuellement aucun traitement pour la DMLA sèche.

“Trouver l’amélotine dans ces

les dépôts en font un objectif pour tenter de ralentir la progression de la minéralisation,

ce qui, s’il est confirmé, pourrait déboucher sur de nouvelles thérapies », explique Imre Lengyel,

ophtalmologiste de l’université Queen’s de Belfast, en Écosse, qui n’était pas impliqué

dans la recherche.

Ces dépôts, documentés pour la première fois en 2015, sont constitués d’un type de calcium minéralisé appelé hydroxyapatite et apparaissent sous l’épithélium pigmentaire rétinien – une couche de cellules juste à l’extérieur de la rétine qui maintient ses bâtonnets et cônes sensibles à la lumière heureux et en bonne santé. Les dépôts peuvent aggraver la vision en bloquant le flux d’oxygène et de nutriments nécessaires pour nourrir les cellules sensibles à la lumière de la rétine. En revanche, dans la DMLA humide, des vaisseaux sanguins anormaux pénètrent dans la rétine et fuient souvent. Les deux types de DMLA déforment la vision centrale d’une personne – la vue focalisée et détaillée nécessaire pour lire et reconnaître les visages – ce qui peut rendre la vie indépendante difficile.

Pour la nouvelle étude, publiée en ligne le 26 février dans Translational Research, les chercheurs ont développé des cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes en laboratoire, puis les ont soumis à une forme de stress qui peut être courante dans les yeux vieillissants: une perte de nutriments.

“Un des

les problèmes avec cette maladie et avec le vieillissement est que les vaisseaux sanguins ne sont pas

fournir le sang auquel ils étaient habitués, et que la perte de nutriments et d’oxygène pourrait

être le moteur de l’évolution de la maladie », explique Graeme Wistow, ophtalmologiste

le National Eye Institute au National Institutes of Health à Bethesda, Md.

Après

Wistow et ses collègues ont privé les cellules de nutriments pendant neuf jours, un gène

impliqué dans la production d’amélotine appelé AMTN allumé et a commencé

la fabrication de la protéine, qui à son tour a provoqué la formation de dépôts d’hydroxyapatite. Blocage

l’activité du gène a empêché la

les dépôts de formation dans les expériences de laboratoire, rapportent les scientifiques. L’équipe aussi

trouvé de l’amélotine dans des yeux de cadavre souffrant de DMLA sèche, concentrée en

zones avec de grands dépôts d’hydroxyapatite.

“C’est un

voies, mais le meilleur résultat possible serait de trouver un moyen d’inhiber

l’amélotine ou son expression génique d’une manière qui empêche ou retarde la

dépôt d’hydroxyapatite », explique Wistow. Cela “pourrait permettre aux gens de

leur vision un peu plus longtemps. ”

Mais Lengyel

et d’autres chercheurs veulent voir les résultats vérifiés chez la souris ou en laboratoire

cellules qui ressemblent plus à un œil humain vivant. Wistow et son

collègues travaillent actuellement sur la reproduction de souris avec des yeux qui plus étroitement

imiter ceux des humains souffrant de DMLA sèche pour tester leurs résultats.