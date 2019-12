Une querelle de prison au Honduras fait au moins 18 morts

Il y a au moins 18 morts et 16 autres blessés "produit d'une querelle", a déclaré Coello, qui a ajouté qu'ils avaient été avertis de l'émeute vers 17 heures, avant que la police et l'armée ne se déplacent rapidement sur les lieux pour prendre le contrôle, Rétablir l'ordre et connaître les détails. Ils ont effectué une opération et ont trouvé du blanc et des armes à feu.