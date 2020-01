Une question sans réponse au cœur de l’arsenal nucléaire américain

Les États-Unis disposent d’un arsenal d’environ 3 800 armes nucléaires, dont environ la moitié sont déployées, le reste étant stocké. L’Agence nationale de sécurité nucléaire (NNSA) du Département de l’énergie et les laboratoires d’armes nucléaires qu’elle supervise craignent que les performances des armes ne se dégradent avec le temps. La plupart des composants peuvent être – et sont en cours – remplacés par de nouvelles versions, de sorte que la principale préoccupation est le comportement du vieillissement des «puits» de plutonium au cœur de toutes les armes américaines.

Le plutonium n’existe essentiellement pas dans la nature mais est produit dans les réacteurs nucléaires. Il a été produit pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, et le gouvernement américain ne se souciait pas du vieillissement des fosses, car il remplaçait constamment les fosses par de nouvelles, tout en améliorant son arsenal pendant la guerre froide. Ainsi, personne dans les laboratoires d’armes ne savait quelle était la durée de vie d’une fosse. Au lieu de cela, la NNSA a simplement supposé qu’il s’agissait de 45 à 60 ans.

Et pendant la guerre froide, les États-Unis ont produit de nombreuses fosses, des dizaines de milliers. Elle s’est arrêtée en 1989 lorsque l’usine de production a été fermée par le FBI et l’EPA en raison de dommages environnementaux omniprésents. Le laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique a fabriqué 31 fosses entre 2007 et 2013, mais aucune depuis. Cela signifie que pratiquement toutes les fosses de l’arsenal d’aujourd’hui ont été creusées il y a 30 à 40 ans, ce qui aurait entraîné de graves problèmes pour le stock à partir de 2025 si l’hypothèse de la NNSA était correcte.

Alors, quelle est la durée de vie d’une fosse?

En 2005, le Congrès a chargé JASON, le groupe consultatif scientifique indépendant, de répondre à cette question. Leur rapport révolutionnaire de 2007 a examiné les données produites par les laboratoires d’armes et conclu que la plupart des types de systèmes d’armes dans le stock «ont un minimum crédible [emphasis added] des durées de vie supérieures à 100 ans en ce qui concerne le vieillissement du plutonium. »De plus, cet âge minimum s’appliquerait également aux types restants une fois les ajustements simples effectués. Cette constatation a considérablement réduit la pression pour reprendre la production à grande échelle de puits pendant un certain temps.

L’année dernière, le Congrès – dirigé par la sénatrice Dianne Feinstein (D – Californie) – a judicieusement demandé à JASON de mettre à jour ses travaux antérieurs. Malheureusement, le nouveau très court «rapport de lettre» de JASON ne contient aucune nouvelle information sur la durée de vie des puits.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? JASON n’a-t-il pas fait son travail? Ou le groupe n’a-t-il pas pu le faire?

Lorsqu’on lui a posé cette question, un responsable de la NNSA a confirmé que c’était un manque de données, et non un échec de JASON, qui avait empêché une mise à jour des estimations de 2007. Le rapport de JASON déclare: «Un programme ciblé d’expériences, de théorie et de simulations est nécessaire pour déterminer les échelles de temps sur lesquelles Pu [plutonium] le vieillissement peut entraîner une dégradation inacceptable des performances primaires. »

JASON blâme carrément cet échec sur la NNSA, déclarant que «en général, les études sur le vieillissement du Pu et ses impacts sur les performances des primaires d’armes nucléaires n’ont pas été suffisamment hiérarchisées au cours de la dernière décennie».

Il semble tout à fait possible que ce ne soit pas un oubli de la part de la NNSA mais reflète que l’agence ne veut pas connaître la réponse. La NNSA veut produire de nouveaux types d’ogives, pas seulement rénover celles existantes. Cela nécessite la capacité de produire de nouvelles fosses en vrac. Si la durée de vie minimale des puits était de 200 ans, il n’y aurait pas besoin de nouvelle production de puits pour maintenir les armes existantes. Le coût de la production des puits serait alors entièrement attribué aux nouvelles armes et le prix de celles-ci augmenterait considérablement, ce qui rendrait moins probable que le Congrès donne le feu vert à la NNSA.

Au lieu d’étudier la durée de vie des puits, la NNSA s’est concentrée sur des améliorations majeures pour trois armes nucléaires existantes, une nouvelle installation de traitement de l’uranium et, notamment, une toute nouvelle arme nucléaire – la première depuis la fin de la guerre froide – qui nécessitera la production de nouveaux puits de plutonium.

Et, ce n’est pas un hasard si l’administration Trump et de nombreux membres du Congrès proposent un plan pour produire au moins 80 puits par an d’ici 2030. La justification qu’ils proposent est d’une simplicité désarmante: si les États-Unis ont environ 4 000 armes nucléaires et des puits pendant 100 ans, alors la NNSA doit produire 80 fosses par an à partir de 2030 pour pouvoir remplacer la totalité du stock d’ici 2080.

Mais que se passe-t-il si les puits de plutonium durent plus de 100 ans? Le report de la production de nouvelles fosses réduirait considérablement le stress sur l’infrastructure de la NNSA, déjà aux prises avec une charge de travail beaucoup plus lourde qu’à aucun autre moment depuis la fin de la guerre froide. Cela permettrait également d’économiser des dizaines de milliards de dollars.

Cependant, la toute nouvelle ogive, connue sous le nom de W87-1, aurait besoin de nouveaux puits de plutonium. La NNSA estime que le W87-1 coûtera 11 à 16 milliards de dollars, sans compter l’argent nécessaire pour produire les nouvelles fosses, ce qui ajoute 14 à 28 milliards de dollars supplémentaires.

De plus, une autre étude indépendante récente mandatée par le Congrès a révélé que le calendrier actuel et l’estimation des coûts de production de la fosse ne sont pas réalistes. L’étude de mai 2019 de l’Institute for Defence Analyses a conclu que l’objectif de 80 fosses par an était «potentiellement réalisable compte tenu du temps, des ressources et de la gestion suffisants, mais pas en fonction des calendriers ou des budgets actuellement prévus…. En termes plus précis, le succès éventuel de la stratégie de reconstitution de la production de puits de plutonium est loin d’être certain. »(Je souligne.)

En d’autres termes, la production de 80 puits par an peut être possible, mais cela ne se produira pas d’ici 2030 et cela coûtera plus cher que les projections actuelles.

Cela rend encore plus importante une estimation actualisée de la durée de vie de la fosse.

Le Congrès devrait mettre les pieds de la NNSA au feu. Le sénateur Feinstein, parrain de l’étude JASON, est le membre le plus influent du comité sénatorial qui supervise la NNSA. Elle devrait pousser le comité à ordonner à la NNSA d’entreprendre le «programme ciblé» que JASON recommande, maintenant. La réponse déterminera si les États-Unis doivent dépenser des dizaines de milliards de dollars à la hâte pour produire des fosses, ou s’ils peuvent différer sensiblement et en toute sécurité cette décision.