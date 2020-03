Une quête de la fontaine génétique de la jeunesse

Qu’ont en commun les rats-taupes nus, les éléphants, les chauves-souris et les baleines? Ce sont tous des mammifères à durée de vie exceptionnelle, et des recherches récentes suggèrent que l’étude des points communs dans la façon dont ils ont évolué sur des durées de vie extrêmes peut fournir de nouvelles informations sur la base génétique de la longévité.

Les mammifères éloignés ont évolué à longue durée de vie grâce à un phénomène biologique appelé évolution convergente, un processus par lequel des espèces non apparentées développent indépendamment le même trait. Comme les espèces ont évolué de façon similaire, leur durée de vie s’est étendue via une évolution convergente, les gènes liés à la longue durée de vie ont également subi une évolution convergente chez ces espèces. En faisant le lien entre les changements évolutifs de la durée de vie et l’évolution des gènes, mes collègues et moi avons pu trouver des gènes associés à la durée de vie qui sont partagés par de nombreuses espèces.

Une mise en garde dans l’étude de la longévité est la relation entre la taille corporelle et la durée de vie des espèces de mammifères. Les grands mammifères comme les baleines et les éléphants ont une longue durée de vie; les petits mammifères comme les souris et les rats ont une courte durée de vie. La plupart des mammifères suivent la tendance générale, mais certains la défient. Les exemples clés incluent le rat taupe nu, une créature de la taille d’un hamster qui peut vivre jusqu’à 40 ans, et la petite chauve-souris brune, un mammifère volé de taille similaire qui peut vivre jusqu’à 34 ans. Nous avons examiné la base génétique des deux types de durée de vie extrême pour comprendre les différents modes par lesquels les espèces ont évolué vers une longévité extrême.

Nos résultats ont été surprenants. Plutôt que de trouver des gènes qui ont évolué plus rapidement pour conduire à une augmentation de la durée de vie, nous avons plutôt constaté que les taux d’évolution des gènes diminuaient principalement à mesure que les espèces évoluaient plus longtemps. En d’autres termes, plutôt que de subir des changements génétiques associés à une durée de vie plus longue, de nombreux gènes ont plutôt été empêchés de subir des changements génétiques. Au niveau individuel, des taux d’évolution plus lents indiquent que les gènes sont protégés contre le développement de mutations potentiellement nocives. L’occurrence de nombreuses générations de taux de mutation plus faibles dans une région génétique se traduit par une évolution plus lente, ou moins de changements, que prévu sur des millions d’années. Les gènes qui évoluent plus lentement ont probablement des fonctions importantes, c’est pourquoi ils sont protégés des mutations potentiellement nuisibles.

Pour les grandes espèces à longue durée de vie, les gènes clés ont joué un rôle dans la prévention du cancer. Des gènes à évolution lente ont été impliqués dans la réparation de l’ADN, le contrôle du cycle cellulaire, la mort cellulaire et l’immunité, tous des mécanismes pour empêcher la formation et la prolifération des cellules cancéreuses. Considérez les origines moléculaires du cancer. Pour qu’un organisme contracte un cancer, une mutation génétique doit d’abord se produire et ne pas être corrigée par les mécanismes de réparation de l’ADN.

À la suite de la mutation, la cellule désormais cancéreuse ne subit pas la mort cellulaire programmée et se divise à la place de manière incontrôlable et indépendamment des mécanismes normaux de contrôle du cycle cellulaire. Les cellules cancérigènes échappent à la réponse immunitaire et finissent par se répliquer et se développer en tumeurs cancéreuses. Les grandes espèces à longue durée de vie montrent une évolution plus lente des gènes à chaque étape du développement du cancer, ce qui suggère que la prévention du cancer est une fonctionnalité clé sous-jacente à l’évolution de la durée de vie prolongée de ces espèces.

Ces résultats font partie d’une histoire plus vaste et beaucoup plus ancienne sur le lien entre le cancer, la durée de vie et la taille du corps connue sous le nom de paradoxe de Peto. Selon le paradoxe, les grands animaux devraient avoir un cancer beaucoup plus souvent que les petits mammifères, mais ce n’est pas le cas. En supposant que chaque cellule a la même probabilité de devenir cancéreuse à un moment donné, les grandes espèces devraient contracter le cancer plus souvent simplement en raison de leurs nombreuses cellules. Les grandes espèces qui ont également une longue durée de vie multiplient encore le problème en laissant plus de temps au cancer pour se développer.

Cependant, l’incidence du cancer chez différentes espèces est à peu près la même, ce qui implique un taux de développement du cancer plus faible chez les grandes espèces que chez les petites espèces. En fait, si les taux de cancer chez les baleines étaient les mêmes que chez les souris, toutes les baleines mourraient du cancer avant même d’avoir eu la chance de se reproduire. Nos résultats suggèrent que des taux de cancer plus faibles chez les grands mammifères pourraient être dus à une évolution plus lente des gènes liés à de nombreuses fonctionnalités de prévention du cancer.

Chez les espèces comme les chauves-souris et le rat-taupe nu qui sont petites et à longue durée de vie, la lutte contre le cancer est moins préoccupante. En conséquence, les gènes évoluant lentement dans ces espèces sont principalement liés à la réparation de l’ADN par opposition à d’autres facettes de la lutte contre le cancer. La prévention des dommages à l’ADN peut aider à prévenir la dégradation de l’ADN tout au long d’une longue durée de vie qui finit par entraîner le vieillissement et la maladie.

Contrairement à de nombreuses études qui se concentrent sur les changements génétiques propres à une ou quelques espèces particulièrement à longue durée de vie, ce travail a identifié la base génétique de la longévité chez les mammifères. Par conséquent, les résultats sont généralisables à toutes les espèces de mammifères, y compris les humains, et peuvent être utilisés pour orienter les recherches futures concernant les efforts visant à augmenter la durée de vie humaine.

L’importance de la lutte contre le cancer et de la réparation de l’ADN pour une longue durée de vie suggère que la raison pour laquelle les humains vieillissent peut être aussi simple que des choses qui s’usent avec le temps, qu’il s’agisse de cellules ou d’ADN. Au cours d’une vie, l’ADN accumule des dommages qui finissent par entraîner un cancer ou des déficits à grande échelle de la fonction génique qui provoquent la sénescence, la maladie et la mort éventuelle. Nos résultats, couplés aux preuves existantes, suggèrent qu’il n’y a pas de «gène de longévité» qui peut être modifié pour augmenter la durée de vie chez les mammifères, car le vieillissement est un processus complexe et multiforme. L’augmentation de la durée de vie humaine peut plutôt dépendre de la réduction des dommages subis par l’ADN au fil du temps et de la lutte contre les maladies liées à la vieillesse.

Bien qu’il n’y ait probablement pas de fontaine génétique de jouvence, l’ADN peut toujours être la clé d’une vie plus longue.