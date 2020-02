Une raison de ne pas laisser de fluide radioactif dans votre poche

Publié à l’origine en août 1901

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Henri Becquerel a confirmé, par une expérience désagréable, le fait que les rayons du radium ont une action énergétique sur la peau. Ayant porté dans sa poche de gilet pendant environ six heures un petit tube scellé contenant quelques décigrammes de chlorure de baryum radifère intensément actif, en dix jours une marque rouge correspondant à ce tube était apparente sur la peau; la peau se décolla et laissa une plaie suppurée qui ne guérit pas pendant un mois. Pierre Curie a eu la même expérience après avoir exposé son bras pendant une période plus longue à un spécimen moins actif. »

—Américain scientifique, août 1901

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!