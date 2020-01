Une rencontre particulière des parents de maternelle fait du théâtre

La salle rouge C’est l’œuvre du rassemblement des parents dans un jardin d’enfants. Je l’ai écrit en 2012, mon fils aîné avait 4 ans et il faisait ses premiers pas à l’école. Je faisais également mes premiers pas en tant que mère. Essayer de comprendre de nouveaux codes, s’adapter à de nouvelles règles. Créer de nouveaux liens avec d’autres parents qui traversaient des circonstances similaires mais avec des points de vue évidemment différents. Cela a attiré mon attention. Chaque père et chaque mère, dans le but de faire ce qu’il considérait le mieux pour ses fils et ses filles, finissait souvent par projeter ses propres frustrations et désirs.

Le jardin d’enfants m’a montré cela. De plus, tout ce groupe d’adultes habillés pour aller travailler, dans le cadre des jeux d’enfants et des mini chaises, j’ai trouvé les plus pittoresques. Nous faisons tout pour les enfants. Même chanter et danser une chanson à sept heures du matin, jusqu’au blanc avant de partir travailler.

C’est ainsi que j’ai commencé à écrire l’œuvre, et d’une certaine manière, elle a été écrite seule. Chaque jour vécu à la maternelle était une source inépuisable de situations magnifiques et les plus horribles qui ont inspiré le stylo. C’est ainsi que ces adultes qui se réunissent pour discuter de certaines questions concernant leurs enfants, commencent à être traités comme des enfants et finissent par se comporter avec une grande immaturité. Puis “The Red Room” est devenu cette rencontre de parents que vous ne pouvez pas manquer, car quand vous la voyez vous riez, vous pleurez et exorcisez toutes ces situations que vous avez vous-même vécues, ou que vous avez entendu dire que vos amis ou votre famille vivaient.

Ces pères et mères fonctionnent comme une petite société et représentent en quelque sorte l’éventail de notre classe moyenne aujourd’hui. Et l’enseignant qui doit régler la rencontre, peu peut et peu fait face à de telles manifestations. La chambre rouge il nous invite à réfléchir à la façon dont nous éduquons, à la façon dont nous élevons et aussi au type de société que nous sommes aujourd’hui.

Le bouche à oreille a fait commencer le travail à remplir, nous avons ajouté des fonctions, nous avons continué au fil des ans, nous avons visité des pays et des festivals. Toujours de qui le voit et le recommande. Parce que La salle rouge vous invite à prendre parti, à jouer avec les personnages et est merveilleusement populaire. C’est pourquoi nous continuons toujours de croître. C’est pourquoi et parce que nous sommes un groupe de travail que nous connaissons depuis huit ans et nous savons, de mieux en mieux, comment sortir et jouer sur le terrain. Maintenant, nous avons été convoqués du Metropolitan Sura Theatre pour faire du vélo dans la rue Corrientes. Une nouvelle aventure Dans un grand théâtre. Emmenez notre théâtre dans un autre circuit. Être là crée un grand défi et, surtout, beaucoup d’enthousiasme pour pouvoir continuer à faire ce travail que nous aimons, à tous les déploiements. Nous avons plus que jamais envie de monter sur scène et plus que jamais envie que tout le monde vienne la voir.

*La salle rouge, écrit et réalisé par Victoria Hladilo, aura lieu tous les vendredis à 20h30. Au Metropolitan Sura Theatre, pour dix fonctions. Avec Manuel Vignau, Julieta Petruchi, Carolina Marcovsky, Axel Joswig, Victoria Hladilo et Catalina Auge.