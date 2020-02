Une salamandre aquatique aveugle peut être restée presque toujours immobile pendant 7 ans

Il était une fois, olms connaissait la bruine fraîche de la pluie et baignait dans la lueur du soleil. Mais il y a des millions d’années, ces salamandres aquatiques se sont déplacées vers des grottes sous-marines sous les Alpes dinariques du sud-est de l’Europe et ont évolué pour devenir des créatures pâles, aveugles et longues d’un pied connues aujourd’hui (SN: 4/20/16).

Maintenant,

une étude révèle un trait qui peut aider les olms à habiter ces cavernes qui ont

peu de nourriture: les salamandres ne semblent pas bouger

beaucoup.

Un olm a même semblé hanter à peu près le même endroit pendant sept ans dans un calcaire

grotte dans l’est de la Bosnie-Herzégovine, les chercheurs rapportent en ligne le 28 janvier

Journal of Zoology.

le

la grotte noire était apparemment pleine de créatures lorsque le zoologiste Gergely

Balázs de l’Université Eötvös Loránd de Budapest et ses collègues ont commencé à chercher des olms

(Proteus anguinus) il y a environ 10 ans. Après plusieurs plongées dans la grotte,

les chercheurs ont commencé à soupçonner qu’ils voyaient les mêmes olms dans le

mêmes endroits à chaque fois.

Donc

à partir de 2010, l’équipe a utilisé un marqueur liquide injectable pour marquer 26 olms trouvés

dans la grotte. En utilisant un modèle de marquage unique pour chaque olm, les chercheurs pourraient

reconnaître les salamandres à vue, en enregistrant la distance de chaque olm entre les observations

plus de huit ans. En plus de l’olm extrêmement sédentaire, la plupart des autres

n’a pas semblé s’éloigner de plus de 10 mètres de leurs points d’origine sur plusieurs

ans, les scientifiques ont découvert.

Avec un corps comme une anguille, un olm peut se propulser rapidement dans les eaux noires si nécessaire, mais la plupart des salamandres semblent préférer une vie sédentaire.Balázs Lerner et Gergely Balázs / Proteus Project

Les olms peuvent être considérés comme des pommes de terre de canapé extrêmes. Un rythme de vie lent – ponctué environ tous les 12 ans par le besoin de se reproduire – aide à conserver l’énergie sur une durée de vie pouvant durer environ 100 ans, selon les chercheurs. La conservation de l’énergie est primordiale dans ces grottes. Avec peu de choses à faire autour des crustacés et des escargots que les olms mangent, les salamandres peuvent passer 10 ans sans manger.

Alternativement,

les olms auraient pu errer partout dans la grotte mais se sont reposés sur le même

à temps pour la prochaine visite des chercheurs – un scénario que Balázs pense moins

probable.

“Ils

sont de très bons nageurs », note Balázs. Ainsi, les olms ressemblant à des anguilles pourraient

autour et essayez différents endroits pour voir si le voisin est plus gentil, ou il y a plus

proie… ou autre chose. Et ils ne le font tout simplement pas. “

Autre

les amphibiens qui ont tendance à s’en tenir à un endroit dépendent généralement exceptionnellement

microhabitats uniques – comme les feuilles remplies d’eau d’une seule broméliacée

plante, ou sous une pierre spécifique. Les olms vivent dans un endroit où un habitat convenable

est répartie dans de longs systèmes de grottes sinueuses, au sein desquels la densité de

la proie est plus ou moins stable. Il n’y a pas beaucoup de nourriture, mais c’est également

distribué, dit Balázs. Donc, il ne peut y avoir aucun avantage réel à se déplacer dans un

environnement où les chances de saisir de petits crustacés ou escargots sont

il en va de même partout, dit-il.

la grotte

le biologiste Matthew Niemiller de l’Université de l’Alabama à Huntsville est d’accord. “Si

vous êtes une salamandre essayant de survivre dans cet … environnement pauvre en nourriture et vous

trouver un endroit agréable pour établir une maison ou un territoire – pourquoi partiriez-vous? »