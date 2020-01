Une semaine de pression morale sur les plus hauts dirigeants du monde à Davos | Économie

Les 1700 cadres supérieurs qui commenceront à arriver à Davos dans les prochaines heures pour participer au Forum économique mondial seront soumis à une pression morale sans précédent en raison du rôle de leurs entreprises dans le changement climatique, l’augmentation des inégalités et la dégradation de l’environnement, et son manque de responsabilité pour cela.

À Davos, une ville isolée des Alpes suisses connue pour ses installations et ses pistes de ski, les responsables des entreprises qui génèrent 70% du chiffre d’affaires des 100 plus grandes entreprises de la planète se réuniront du mardi au vendredi, et entre ce sont les PDG de huit des dix multinationales ayant la valeur marchande la plus élevée.