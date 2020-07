Une superpuissance de drone en herbe? Tu décides.

Cliquez ici pour lire l’article complet.

Le ministère iranien de la Défense a annoncé qu’il avait acquis trois nouveaux véhicules aériens sans pilote (UAV) capables de bombarder – plus communément appelés « drones » – qui sont capables de voler près de 1 000 milles et à une altitude pouvant aller jusqu’à 45 000 pieds. L’annonce a été faite par le ministre de la Défense, le brigadier-général. Amir Hatami à la télévision d’Etat samedi.

Hatami a déclaré que les drones pourraient également être utilisés pour surveiller « les mouvements ennemis à une distance considérable » selon un rapport de l’agence de presse .. Les drones auraient été fabriqués par l’industrie militaire iranienne avec la participation des universités locales, a ajouté Hatami.

Si les déclarations de Téhéran sont exactes, elles rivaliseraient avec les meilleurs drones que les États-Unis et leurs alliés pilotent actuellement dans la région du golfe Persique. En 2019, l’Iran a également annoncé qu’il avait développé trois « bombes intelligentes à guidage de précision » produites au pays qui pourraient être installées sur des plates-formes d’UAV.

Les drones sont considérés comme un élément clé des efforts de surveillance des frontières de l’Iran, notamment au-dessus des eaux du Golfe autour du détroit d’Ormuz, où coule actuellement un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Bien que le nombre exact de nouveaux drones n’ait pas été précisé, le ministère de la Défense a déclaré qu’il avait fourni une « livraison en masse » des drones Ababil-3 et Karar à l’armée de l’air de la République islamique – mais aucun n’est capable de la portée suggérée par Hatami.

Ce n’est un secret pour personne que l’Iran a déployé des drones dans ses efforts pour lutter contre l’Etat islamique, et le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a utilisé l’Ababil-3, mais il a une portée de seulement 150 km. Il s’agit d’une refonte des drones iraniens antérieurs et est probablement basée sur une plate-forme sud-africaine, qui peut avoir été empruntée à un design israélien plus ancien.

Le drone de Karar a également été développé comme une arme «stratégique», mais selon les informations du Jerusalem Post, le drone pourrait être utilisé à titre «kamikaze» un peu comme un missile de croisière. L’Iran aurait également fourni ces informations aux rebelles houthis du Yémen, qui ont utilisé le Karar contre l’Arabie saoudite dans des dizaines d’attaques. L’Iran a également envoyé certains des drones Karar à la base T-4 de la Syrie, et un a été abattu après avoir volé dans l’espace aérien israélien.

La marine américaine a réussi à arrêter certaines des expéditions iraniennes de drones et de pièces de drones en route vers le Yémen, notamment des gyroscopes et d’autres technologies.

Le moment choisi pour cette dernière annonce de drone est remarquable pour plusieurs raisons – la première suggérant un bond en avant majeur dans la technologie des drones pour la République islamique.

Ce n’est qu’en septembre dernier que le brigadier-général. Alireza Sabahifard, le chef de l’armée de l’air de la République islamique, a révélé le nouveau drone Kian lors d’une cérémonie à Téhéran. Il aurait une portée de 600 milles et pourrait grimper à une altitude de 15 000 pieds.

Ce drone nouvellement annoncé serait beaucoup plus sophistiqué, mais comme le rapport du Jerusalem Post l’a noté, le dévoilement de l’Iran était lié à sa journée annuelle de l’armée, qui a également été utilisée pour souligner les efforts de la nation dans la lutte contre COVID-19. L’annonce pourrait être un moyen de montrer que les progrès technologiques de l’Iran se sont poursuivis malgré les sanctions américaines et la pandémie.

Jusqu’à ce que ces nouveaux drones soient réellement utilisés, il n’est pas clair s’il s’agit d’une menace réelle ou d’un simple cliquetis de sabre du 21e siècle.

Peter Suciu est un écrivain basé au Michigan qui a contribué à plus de quatre douzaines de magazines, journaux et sites Web. Il est l’auteur de plusieurs livres sur les coiffures militaires, dont A Gallery of Military Headdress, qui est disponible sur Amazon.com.

Cet article est paru il y a plusieurs mois et est republié en raison de l’intérêt des lecteurs.

Image: Wikimedia.

