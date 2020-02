Une technique quantique met en évidence le mystérieux lien des mathématiques avec la physique

Il a longtemps été un mystère pourquoi pur

les mathématiques peuvent révéler tant de choses sur la nature du monde physique.

L’antimatière a été découverte chez Paul

Les équations de Dirac avant d’être détectées dans les rayons cosmiques. Des quarks sont apparus dans

symboles dessinés sur une serviette par Murray Gell-Mann plusieurs années avant

ont été confirmés expérimentalement. Les équations d’Einstein pour la gravité suggéraient

l’univers se développait une décennie avant qu’Edwin Hubble en apporte la preuve.

Les calculs d’Einstein ont également prédit les ondes gravitationnelles un siècle avant

appareils géants ont détecté ces ondes (qui ont été produites par des collisions de

trous noirs – également déduit d’abord des calculs d’Einstein).

Le physicien Nobel Eugene

Wigner a fait allusion au pouvoir mystérieux des mathématiques comme «l’efficacité déraisonnable

mathématiques dans les sciences naturelles. D’une certaine façon, a déclaré Wigner, les mathématiques conçues pour

expliquer les phénomènes connus contient des indices sur des phénomènes qui n’ont pas encore été

les mathématiques donnent plus que ce qui était prévu. «L’énorme utilité des mathématiques dans

les sciences naturelles sont quelque chose de proche du mystérieux et… il n’y a pas

une explication rationnelle », écrit Wigner en 1960.

Mais il y a peut-être un nouvel indice sur ce que

cette explication pourrait être. Peut-être le pouvoir particulier des mathématiques de décrire

le monde physique a quelque chose à voir avec le fait que le monde physique aussi

a quelque chose à dire sur les mathématiques.

Au moins, c’est concevable

implication d’un nouveau document qui a surpris les mondes interdépendants des mathématiques,

informatique et physique quantique.

Dans un 165 pages extrêmement compliqué

papier, l’informaticien Zhengfeng Ji et ses collègues présentent un résultat qui pénètre

au cœur de questions profondes sur les mathématiques, l’informatique et leur lien avec

réalité. Il s’agit d’une procédure de vérification des solutions à des problèmes très complexes

propositions mathématiques, même certaines qui sont considérées comme impossibles à résoudre.

En substance, la nouvelle conclusion se résume à démontrer un vaste fossé entre

infini et presque infini, avec des implications énormes pour certains

Problèmes mathématiques. Il s’avère que voir dans ce golfe nécessite le mystère

puissance de la physique quantique.

Toutes les personnes impliquées savent depuis longtemps que

certains problèmes mathématiques sont trop difficiles à résoudre (au moins sans temps illimité), mais

une solution proposée pourrait être vérifiée assez facilement. Supposons que quelqu’un prétend

avoir la réponse à un problème très difficile. Leur preuve est beaucoup trop longue pour

vérifiez ligne par ligne. Pouvez-vous vérifier la réponse simplement en demandant à cette personne (le

«Prouveur») quelques questions? Parfois oui. Mais pour les preuves très compliquées, probablement

ne pas. S’il y a cependant deux justificatifs, tous deux en possession de la preuve,

chacune d’elles quelques questions pourraient vous permettre de vérifier que la preuve est correcte

(au moins avec une probabilité très élevée). Il y a un hic, cependant – les prouveurs

doivent être séparés, afin qu’ils ne puissent pas communiquer et donc s’entendre sur la

pour répondre à vos questions. (Cette approche est appelée MIP, pour multiprover

preuve interactive.)

Vérifier une preuve sans réellement

le voir n’est pas si étrange qu’un concept. De nombreux exemples existent sur la façon dont un prouveur

peut vous convaincre qu’ils connaissent la réponse à un problème sans réellement

vous dire la réponse. Une méthode standard pour coder les messages secrets, par

par exemple, repose sur l’utilisation d’un très grand nombre (peut-être des centaines de chiffres)

pour encoder le message. Il ne peut être décodé que par quelqu’un qui connaît le premier

facteurs qui, multipliés ensemble, produisent le très grand nombre. Ses

impossible de comprendre ces nombres premiers (pendant la durée de vie du

univers) même avec une armée de superordinateurs. Donc, si quelqu’un peut décoder votre

message, ils vous ont prouvé qu’ils connaissent les nombres premiers, sans avoir besoin de

vous dire ce qu’ils sont.

Un jour, cependant, le calcul de ces

les nombres premiers pourraient être réalisables, avec un ordinateur quantique de génération future. Aujourd’hui

les ordinateurs quantiques sont relativement rudimentaires, mais en principe, une

modèle pourrait casser les codes en calculant les facteurs premiers pour énormément grand

Nombres.

Ce pouvoir découle, au moins en partie,

du phénomène étrange connu sous le nom d’intrication quantique. Et il s’avère que,

de même, l’intrication quantique augmente la puissance des prouveurs MIP. En partageant un

quantité infinie d’intrication quantique, les prouveurs MIP peuvent vérifier beaucoup plus

preuves compliquées que les prouveurs MIP non quantiques.

Il est obligatoire de dire que

l’intrication est ce qu’Einstein a appelé «une action effrayante à distance». Mais c’est

pas d’action à distance, et cela semble juste effrayant. Particules quantiques (disons

photons, particules de lumière) d’une origine commune (disons, tous deux crachés par un

seul atome) partagent une connexion quantique qui relie les résultats de certains

mesures effectuées sur les particules même si elles sont éloignées. C’est possible

mystérieux, mais ce n’est pas magique. C’est de la physique.

Disons que deux étalons partagent un approvisionnement de

paires de photons intriqués. Ils peuvent convaincre un vérificateur qu’ils ont une preuve valide

pour certains problèmes. Mais pour une grande catégorie de problèmes extrêmement compliqués,

cette méthode ne fonctionne que si l’apport de ces particules enchevêtrées est infini. UNE

une grande quantité d’enchevêtrement ne suffit pas. Il doit être littéralement illimité. UNE

un enchevêtrement énorme mais limité ne peut même pas se rapprocher de la puissance d’un

quantité infinie d’enchevêtrement.

Comme Emily Conover l’explique dans son rapport pour Science News, cette découverte se révèle faussement largement

croyait des conjectures mathématiques. L’une, connue sous le nom de problème de Tsirelson,

spécifiquement suggéré qu’une quantité suffisante d’enchevêtrement pourrait

approximer ce que vous pourriez faire avec une quantité infinie. Le problème de Tsirelson était

équivalent mathématiquement à un autre problème ouvert, connu sous le nom de conjecture d’intégration de Connes,

qui a à voir avec l’algèbre des opérateurs, les types de mathématiques

expressions qui sont utilisées en mécanique quantique pour représenter des quantités qui peuvent

être observé.

Réfuter la conjecture de Connes et montrer

que MIP plus enchevêtrement pourrait être utilisé pour vérifier des preuves extrêmement compliquées,

stupéfait beaucoup dans la communauté mathématique. (Un expert, en entendant les nouvelles,

comparé ses excréments à des briques.) Mais le nouveau travail ne devrait pas faire de

impact immédiat dans le monde de tous les jours. D’une part, les prouveurs omniscients font

n’existent pas, et s’ils le faisaient, ils devraient probablement être de futurs super-IA

ordinateurs quantiques avec une capacité de calcul illimitée (sans parler d’un

insondable énergie). Personne ne sait comment faire ça même dans Star

Le siècle du trek.

Pourtant, la poursuite de cette découverte tout à fait

éventuellement se révélera des implications plus profondes pour les mathématiques, l’informatique et

la physique quantique.

Cela ne nous éclairera probablement pas

controverses sur la meilleure façon d’interpréter la mécanique quantique, comme ordinateur

le théoricien des sciences Scott Aaronson note

dans son blog sur la nouvelle découverte.

Mais cela pourrait peut-être fournir des indices sur la nature des

infini. Cela pourrait être bon pour quelque chose, peut-être éclairer si

l’infini joue un rôle significatif dans la réalité ou est simplement mathématique

idéalisation.

À un autre niveau, le nouveau travail soulève

un point intéressant sur la relation entre les mathématiques et le physique

monde. L’existence de l’intrication quantique, un physique (surprenant)

phénomène, permet en quelque sorte aux mathématiciens de résoudre des problèmes qui semblent

strictement mathématique. Vous vous demandez pourquoi la physique aide les mathématiques?

divertissant comme contemplant l’efficacité déraisonnable des mathématiques pour aider

la physique. Peut-être même que l’un expliquera un jour l’autre.