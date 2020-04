Une thérapie psychologique efficace peut ralentir le vieillissement cellulaire

La dépression, l’anxiété et d’autres troubles psychiatriques peuvent également influer sur la santé physique; ils sont liés à un risque accru de maladie cardiaque, par exemple, et à une espérance de vie plus courte. Des recherches récentes suggèrent que cela peut être lié à un vieillissement accéléré – et de nouveaux travaux montrent qu’une forme de thérapie purement psychologique peut avoir un effet physiologique protecteur.

Une étude menée par le psychologue clinicien Kristoffer Månsson de l’Institut Karolinska en Suède a montré que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), une technique de psychothérapie courante, non seulement réduisait les niveaux d’anxiété chez les personnes souffrant de trouble d’anxiété sociale, mais améliorait également les marqueurs du vieillissement cellulaire chez certains patients. Cette découverte pourrait finalement aider les cliniciens à personnaliser les traitements.

Les télomères, courtes séquences d’ADN qui coiffent les extrémités des chromosomes pour les protéger des dommages, indiquent l’âge cellulaire. Chaque fois qu’une cellule se divise pour stimuler la croissance et la réparation, ses télomères raccourcissent. L’enzyme télomérase les maintient dans une certaine mesure, mais finalement elles raccourcissent tellement que les cellules ne peuvent plus se diviser et des signes de vieillissement corporel apparaissent. Les télomères raccourcissent également par des dommages cellulaires causés par des molécules hautement oxydantes appelées radicaux libres.

De nombreuses études établissent un lien entre le stress et des télomères plus courts. Et en 2015, des chercheurs dirigés par la psychologue clinicienne Josine Verhoeven du Centre médical universitaire d’Amsterdam ont découvert que les patients souffrant d’un trouble anxieux actif avaient des télomères plus courts que ceux en rémission ou des témoins sains.

Dans la nouvelle étude, publiée en décembre dernier dans Translational Psychiatry, les scientifiques ont d’abord prélevé deux échantillons de sang, à neuf semaines d’intervalle, de 46 personnes souffrant de trouble d’anxiété sociale. Ils ont mesuré la longueur des télomères des sujets ainsi que les niveaux de télomérase et de glutathion peroxydase (GPx), une enzyme antioxydante qui contrecarre les dommages des radicaux libres. Les participants ont reçu neuf semaines de CBT en ligne et ont ensuite donné un autre échantillon.

Toutes les mesures sont restées largement inchangées sur les deux échantillons avant le traitement. Mais après, les sujets avaient augmenté les niveaux de GPx en moyenne. La télomérase a également augmenté chez les patients dont les niveaux d’anxiété ont le plus profité du traitement, bien que l’activité moyenne sur tous les participants n’ait pas changé. Il y avait même des indications que l’activité de la télomérase pouvait prédire la réponse au traitement. «Les personnes ayant la télomérase la plus faible ont connu de plus grandes améliorations», explique Verhoeven, qui n’a pas participé à l’étude. «Cela doit être reproduit, mais c’est une piste intéressante pour de futures recherches.»

Une étude plus longue pourrait montrer des changements aux télomères eux-mêmes; neuf semaines était trop court pour cela, selon Månsson. Néanmoins, la recherche suggère que des changements purement comportementaux peuvent affecter la santé au niveau cellulaire. «Notre biologie est remarquablement dynamique», déclare Månsson. «Et il semble réagir assez rapidement, en quelques semaines seulement, par une intervention comportementale.»

«La psychiatrie est très divisée entre le psychologique et le biologique», explique Verhoeven. “Ce document relie ces domaines.” Ces résultats pourraient également aider à soulager la stigmatisation de la maladie mentale, ajoute-t-elle: “Ce n’est pas quelque chose qui n’est que dans votre tête, c’est aussi dans votre corps.”