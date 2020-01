Une tragédie aérienne en Australie fait trois morts parmi les Américains

Un avion en lutte contre l’incendie en Australie s’écrase. L’accident fait trois morts lorsqu’un avion-citerne s’écrase dans les incendies de forêt. Les trois morts étaient des résidents des États-Unis.

Tragédie aérienne en Australie, trois Américains meurent qui ont aidé à éteindre les incendies de forêt.

Trois personnes sont décédées jeudi en Australie après avoir écrasé un pétrolier Hercules C-130 alors qu’il luttait contre les incendies de forêt dans la région de Snowy Monaro, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, selon les autorités.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a confirmé les décès et l’incident dans des déclarations aux journalistes, tandis que l’Australie tente de gérer une saison des incendies sans précédent qui a laissé une grande dévastation.

Les pompiers combattent l’incendie de Morton en consommant une maison près de Bundanoon, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, le jeudi 23 janvier 2020. (Photo AP / Noah Berger)

“La seule chose que j’ai des rapports au sol, c’est que l’avion est tombé, s’est écrasé et il y avait une grosse boule de feu associée à cet accident”, a déclaré Shane Fitzsimmons, commissaire des pompiers ruraux.

Les trois personnes à bord résidaient aux États-Unis.

“Malheureusement, tout ce que nous avons pu faire, c’est localiser les restes et le lieu de l’incident et nous n’avons pu retrouver aucun survivant”, a-t-il dit.

Plus de 1 700 bénévoles et professionnels combattent les flammes sur le terrain, a déclaré Berejiklian. Cinq des incendies actifs avaient un «niveau d’alerte d’urgence».

Jeudi également, l’aéroport de Canberra a fermé ses portes en raison d’incendies à proximité et les habitants de la capitale du pays ont été instamment priés de rester en lieu sûr.

«Le feu se déplace rapidement et il y a plusieurs coupures de route dans la région. Veuillez éviter la zone », a déclaré la police de la circulation dans un tweet.

Les autorités ont recommandé aux résidents des autres banlieues de Canberra de quitter immédiatement la zone.

