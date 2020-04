Une transition hominidé s’est produite en Afrique australe il y a 2 millions d’années

Membres de trois

différentes lignées d’hominidés regroupées au fond de l’Afrique environ 2 millions

il y a quelques années, signalant un swing évolutif propulsé par la propagation d’un

espèces à succès, de type humain, suggèrent de nouvelles découvertes de fossiles. C’est vague,

cependant, si les trois populations anciennes habitaient la région précisément au

en même temps.

Fouilles à Drimolen, un ensemble de grottes en Afrique du Sud,

découvert deux casques fossiles, l’un d’Homo

erectus et l’autre de Paranthropus

robustus, dit le paléoanthropologue Andy Herries de l’Université La Trobe à Melbourne,

Australie et ses collègues. Les deux découvertes datent de 2,04 millions à 1,95

Il y a un million d’années, les scientifiques rapportent dans le 3 avril Science.

Le H. erectus

fossile provient d’un enfant qui a affiché une longue et basse casse typique des adultes

de cette espèce. Le P. robustus

braincase est celle d’un adulte.

Les chercheurs ont précédemment déterminé que deux espèces d’Australopithecus, A. africanus et A. sediba (SN: 7/25/13),

habitait les régions voisines de l’Afrique du Sud il y a environ 2 millions d’années.

Prises ensemble, ces découvertes indiquent qu’un

transition dans l’évolution des hominidés s’est produite en Afrique australe entre environ 2,1

il y a un million et un million d’années, dit l’équipe de Herries. Pendant ce tronçon,

les fluctuations du climat et de l’habitat ont poussé les australopithèques

espèces à l’extinction. H. erectus et

P. robustus a résisté à ces

les défis écologiques, dépassant peut-être l’australopithèque pour des ressources limitées, les chercheurs spéculent.

Il est difficile de savoir si les membres des trois lignées hominidés

se sont rencontrés au cours de cette période de transition.

Des pelles sur le site de Drimolen en Afrique du Sud, représentées avec certains des ossements d’animaux qu’ils ont trouvés, ont récupéré des fossiles vieux d’environ 2 millions d’années de deux espèces d’hominidés, Homo erectus et Paranthropus robustus.A. Herries

«Ces découvertes spectaculaires confirment ce que certains d’entre nous ont

attendu depuis un certain temps, que trois genres de [hominids] coexistait dans le sud

L’Afrique », explique le paléoanthropologue Darryl de Ruiter de la Texas A&M University

à College Station, qui n’a pas participé à la recherche.

Des travaux antérieurs sur plusieurs autres sites de grottes sud-africaines

suggèrent que H. erectus, P. robustus et A. sediba datent tous de près de 2 millions d’années. Mais beaucoup de fossiles

des deux premières espèces sont fragmentaires, et datation précise de la grotte

les sédiments qui contenaient ces découvertes se sont révélés difficiles.

L’équipe de Herries a daté les casques fossiles de Drimolen en utilisant

deux techniques pour calculer le temps écoulé depuis la formation de sédiments juste en dessous et

ci-dessus où les spécimens ont été trouvés. Preuve de renversements antérieurs de

Le champ magnétique terrestre dans les sédiments de Drimolen a aidé à confirmer les estimations d’âge

les fossiles.

Le sud-africain H.

Les fossiles erectus peuvent être légèrement plus anciens que ceux d’A. sediba, mais une proposition controversée selon laquelle A. sediba était un ancêtre du genre Homo reste en jeu, dit de Ruiter. Les chercheurs ne savent pas comment

il y a bien plus de 2 millions d’années A.

sediba est originaire ou dans quelle mesure il allait au-delà de son seul site fossile connu

Afrique du Sud. Néanmoins, certains autres chercheurs considèrent A. sediba comme une espèce sans issue et considèrent l’Afrique de l’Est comme le meilleur pari

d’où est originaire Homo.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Déterrer un H.

erectus fossile datant d’il y a environ 2 millions d’années en Afrique du Sud

élargit considérablement l’aire de répartition de cette espèce à un stade précoce de son évolution,

dit le paléoanthropologue John Hawks de l’Université du Wisconsin – Madison.

Fossiles d’H. Erectus en date de l’Asie occidentale

à environ 1,8 million d’années (SN: 17/10/13).

Et H. erectus peut avoir fait

Pierre vieille de 2,1 millions d’années

outils en Chine (SN: 7/11/18).

“Il est possible que cet enfant de Drimolen soit le

le plus ancien représentant connu du premier [hominid] espèces », dit Hawks,

qui n’ont pas participé à la nouvelle étude.

Dernière apparition connue de H. erectus

était il y a 108 000 ans sur une île indonésienne, ce qui signifie qu’il a survécu

environ 2 millions d’années (SN: 18/12/19).

Le H. erectus

fossile trouvé à Drimolen «marque le début des espèces de

Homo jamais connu – société actuelle

inclus », écrit la paléoanthropologue Susan Antón de l’Université de New York dans un commentaire

publié avec le nouveau rapport scientifique.