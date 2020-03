Une vache mutante étonne ses propres et des étrangers (VIDEO)

Curieux: une vache mutante émerveille le monde entier (VIDEO) Une étrange vache à deux têtes a laissé le monde sans voix. La vidéo de l’animal étonnant parcourt les réseaux pour ses images impressionnantes.

Lorsque le fermier Bhaskar est allé voir sa vache parce qu’il était sur le point d’accoucher … il n’a jamais imaginé que ce qui est venu dans ce monde était une vache mutante.

Ainsi, ce villageois du village de Paarasalai, dans le sud de l’Inde, est resté sans voix quand il a vu le nouveau membre de sa ferme.

La mère du veau était fière et fatiguée. C’est une mère aimante qui lèche son bébé et le regarde avec douceur. Que personne ne plaisante avec mon bébé!

Mais votre “bébé” ne passe pas inaperçu. Les voisins, la famille et les amis gardent un silence respectueux (ou stupéfait) lorsqu’ils voient le nouvel animal du Bhaskar.

“Qu’en pensez-vous?”, Demande-t-il.

«Euh! Oh! Ummm…! », Répondent les autres.

Et ils ne peuvent pas arrêter de regarder le petit animal.

Et la voix de la vache mutante de Paarasalai va de bouche en bouche.

Ils viennent de partout pour voir ce que c’est et à quoi ça ressemble.

Et la mère vache essaie de protéger son chiot des gens, mais se sent impuissante car elle ne peut pas la nourrir correctement.

Le fermier doit l’aider avec une bouteille, sinon le petit bébé mourrait.

Bien sûr, avant de pouvoir le nourrir, il y avait un petit dilemme … où?

Et ce que nous ne vous avons pas dit, c’est ce que l’agriculteur a vu quand il est allé voir la naissance de sa vache.

Les pattes du veau sont sorties du ventre de la mère, qui est un animal sain et fort.

L’agriculteur a souri avec complaisance, il n’y a pas eu d’accouchement compliqué, il n’a pas été nécessaire d’appeler le vétérinaire et il n’y aurait pas de dépenses supplémentaires, mais des bénédictions et des bénéfices avec un nouveau veau.

La mère vache a continué à pousser et Bhaskar l’a encouragée. “Allez, mon ami, il reste peu et je te donnerai beaucoup d’herbe fraîche plus tard!”

Le veau ne cessait de sortir du ventre … mais il collait un peu la tête.

“Wow, mon ami, il semble que notre bébé soit à grosse tête!”, Rit l’agriculteur.

Et la mère a donné un dernier coup de pouce à sa créature pour atteindre ce monde.

“Muuuuuuu!” Beugla-t-il victorieux (et douloureux)

Et le fermier a cessé de rire et s’est gratté la tête en essayant de fermer sa bouche qui s’était ouverte avec étonnement.

Ça y était. Rousse comme sa maman, grosse et forte … et à deux têtes!

Bhaskar ne pouvait rien atteindre. “Que diable…”?

Et le veau essayait de se lever, léché par maman. Étranger à la matière qui correspond à une tête à chacun, pas à deux.

“Que diable …?” Dit encore le fermier.

Il s’approcha du frai et avait l’air bien.

Ce sont deux têtes jointes au milieu, comme si vous mettiez votre tête sur le côté dans un miroir. Il a quatre yeux, deux bouches et deux lieues … mais seulement deux oreilles.

Depuis son arrivée dans ce monde, l’agriculteur la nourrit avec un biberon car le veau ne peut pas allaiter à cause de ses deux bouches à langue, qui sont fondues au milieu.

Bien sûr, la ferme Bhaskar et sa nouvelle attraction sont l’attraction touristique locale et, maintenant dans le monde entier, car la vidéo du veau à deux têtes est rapidement devenue virale.