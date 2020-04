Une vague de supraconducteurs mystérieux a été repérée pour la première fois

Les physiciens ont finalement capturé un

onde supraconductrice.

La première preuve directe d’une phase de

la matière connue sous le nom d’une onde de densité de paires aide à révéler la physique qui sous-tend le mystérieux

supraconducteurs à haute température, qui conduisent l’électricité sans résistance

à des températures étonnamment élevées. L’onde a été détectée à l’aide d’un électron tunnel à balayage

microscope, les chercheurs rapportent avril

1 dans Nature.

Les physiciens avaient soupçonné que

des ondes de densité de paires existaient dans ces matériaux, et des expériences

fait allusion à leur existence. Mais sans preuve directe, les scientifiques ne pourraient pas

faire progresser leur compréhension des matériaux. «Enquêter et prouver [that]

cette phase pourrait non seulement exister, mais existe bel et bien, est très importante »

dit le physicien théoricien Eun-Ah Kim de l’Université Cornell, qui n’était pas

impliqués dans le travail.

Les supraconducteurs à haute température séduits

physiciens lorsque les matériaux sont entrés en scène dans les années 1980. Connus sous le nom de cuprates car ils contiennent du cuivre, les matériaux conduisent l’électricité sans résistance

à des températures beaucoup plus élevées que la plupart des autres supraconducteurs, environ 100

kelvins (environ –173 ° Celsius) ou plus (SN:

08/12/17).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Bien que toujours frais, ces températures

sont beaucoup plus faciles à atteindre que les températures nulles presque absolues requises

pour de nombreux supraconducteurs. La découverte des matériaux a fait naître de grands espoirs

un supraconducteur à température ambiante pourrait bientôt être trouvé, ce qui pourrait

technologies telles que les réseaux électriques beaucoup plus éconergétiques, magnétiquement

trains en lévitation et supercalculateurs puissants.

Mais, des décennies plus tard, une température ambiante

le supraconducteur n’a pas encore fait son apparition sur la scène. De plus, les scientifiques

Je ne comprends pas bien la physique qui rend ces matériaux si spéciaux. Dans

en particulier, «nous voulons comprendre le mécanisme microscopique de la façon dont la supraconductivité

se produit dans ces matériaux », explique le physicien Kazuhiro Fujita de Brookhaven National

Laboratoire à Upton, N.Y. Maintenant, les scientifiques se rapprochent un peu d’un

Solution.

Dans les supraconducteurs, les électrons se

duos appelés paires Cooper,

un partenariat qui leur permet de glisser en douceur à travers le matériau sans

résistance (SN: 13/05/15). Dans ces

matériaux, les scientifiques observent un écart dans les énergies des électrons, plutôt qu’un

spectre continu.

Les physiciens ont prédit que, dans

supraconducteurs à haute température, l’écart dans les énergies des électrons serait périodiquement

varient à travers la surface du matériau dans une étrange sorte de vague. Cet effet pourrait

être lié à un autre état inhabituel qui existe dans les mêmes matériaux à un niveau supérieur

les températures, appelées la phase pseudogap. Cet état habite un étrange

purgatoire: Ce n’est ni supraconducteur ni isolant, et il conduit

l’électricité mais pas très bien.

Fujita et ses collègues ont détecté la vague en

écrémage sur la surface d’un composé supraconducteur – un cuivre à base de bismuth

oxyde – avec un microscope à effet tunnel. Le microscope a un

pointe fine qui détecte les électrons qui traversent l’espace entre le supraconducteur

et basculer via un processus quantique appelé tunneling. Dans ce cas, les chercheurs

également apposé un minuscule morceau de supraconducteur sur la pointe du microscope, pour

pour les électrons tunnelant d’un bit du supraconducteur à un autre. le

l’écart d’énergie, a rapporté l’équipe, varie périodiquement sur la surface du

matériau dans une vague, comme prévu.

“Il s’agit en fait d’une mesure directe

de la composante d’onde de densité de paires », explique le physicien théoricien Eduardo Fradkin

de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. “C’est vraiment excitant

expérience.”

Cette phase de pseudogap peut être importante pour

la quête pour augmenter la plage de température des supraconducteurs à haute température.

Le nouveau résultat pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre cette phase en éclairant

comment ces matériaux se comportent lorsqu’ils se réchauffent.