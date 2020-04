Une vente aux enchères d’artistes vise à collecter des fonds contre le coronavirus | Culture et divertissement

Une vingtaine d’artistes et créateurs ont décidé de mettre aux enchères certaines de leurs œuvres en avril afin de récolter des fonds qui iront aux médecins et chercheurs dans leur lutte contre COVID-19, une initiative lancée sous le titre «Pyjama Army , créatifs contre le coronavirus “.

Comme l’a rapporté mercredi l’agence de création Flirt, toute la collection ira entièrement à la campagne #YoMeCorono, pour aider l’équipe de médecins et de chercheurs de la Fundación Lucha contra el Sida, IrsiCaixa et de l’Hôpital Universitario Germans Trias y Pujol et de leurs travailler pour répondre à la pandémie.