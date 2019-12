Une ville a subi 41 tsunamis depuis 1933: elle les utilise désormais comme marketing de catastrophe pour récupérer son économie

Au nord de Californie, à seulement 30 kilomètres de la frontière avec Oregon, Crescent city Il a le dernier phare de l'État, qui regarde océan Pacifique. Autour de, forêts de séquoiasIls donnent une beauté unique à la petite ville qui a un record unique: depuis que les records ont commencé en 1933, subi 41 tsunamis, cinq graves et un, de 1964, complètement dévastateur.

Ce 28 mars a Tremblement de terre de 9,2 points sur l'échelle Richter secoua Alaska. Les eaux côtières s'agitèrent violemment et, en moins de cinq heures, trois vagues sont entrées dans le centre-ville de Crescent City. Les gens essayaient de nettoyer le quartier, qui était le cœur commercial de la ville, quand en quelques secondes il s'est levé et s'est cassé une quatrième vague de près de sept mètres. Gauche 11 morts et près de 300 propriétés, le long de 29 blocs, ont été détruites, certains arrachés à ses fondations.

Crescent City n'a jamais récupéré: actuellement l'un des sites les plus pauvres de Californie et des États-Unis. Et maintenant, il a pris une décision drastique: au lieu de rêver du retour des commerces et des industries qui ne reviendront pas, il rejoint son ennemi. La stratégie consiste à Orienter l'économie vers le tourisme et promouvoir précisément la catastrophe du tsunami comme attraction.

Autour d'un Visite à pied du tsunami, une entreprise officielle, La ville a commencé à se développer sur le thème. Il y a une brasserie appelée SeaQuake Brewery (tremblement de terre en mer), un magasin de jeux vidéo avec une grande enseigne qui dit "Jeux Tsunami" et une piste de bowling inaugurée sous le nom de Tsunami Lanes. Mia Dawn Ansell, propriétaire de Tsunami Beach Company, une boutique de souvenirs, veut que son inspiration touche toute la ville, et que Crescent City change de nom pour devenir Tsunami Beach.

"C'est comme nous mettre sur la carte, comme une Tornado Alley", a-t-il déclaré au Los Angeles Times. Eric Wier, officier d'administration municipale. Il a souligné un panneau de signalisation qui n'existe pas encore, mais il pense que ce serait une bonne idée: "Tsunami Way". Comme un centre de tourisme scientifique, mais aussi d'aventures, Crescent City offre une grande connaissance des tsunamis: «Nous avons une belle histoire, venez la rencontrer. Mais savoir aussi, en cas de problème, où aller" Les plans de la ville se détachent en cercles points d'évacuation.

Dans le port de Crescent City, qui a subi des dommages importants Tsunami de 2011 (lorsque la côte de l'Amérique du Nord a reçu les coups du grand désastre du tremblement de terre maritime survenu en Rikuzentakata, Japon), le chef de l'unité, Charlie Helms, recherche des financements pour Centre d'expérience tsunami, qui servirait à la fois aimant touristique et héliport pour les urgences.

Entre 10 millions USD et 12 USD, ils créeraient un centre d'évacuation vertical, avec une construction ouverte et murs de séparation aux étages inférieurs, ce qui garantirait la sécurité de l'héliport sur le toit. Sur les lieux un Musée du tsunami, théâtre 4D et cafétéria. Dans cet «étrange carrefour de préparation aux catastrophes et d'attraction des visiteurs», l'identité du lieu est définie, a-t-il déclaré au Times.

«Si je peux obtenir le Centre pour l'expérience du tsunami, entre 15 et 20 emplois décents seraient créés, et il y aurait une raison pour que les gens restent en ville », a-t-il ajouté. «Parce que si vous êtes jeune, vous allez étudier dans une université, qu'allez-vous faire ici avec votre diplôme? Rien. Et c'est douloureux. "

La population de l'ensemble Comté du Nord, là où se trouve Crescent City, il a baissé de 2% entre 2010 et 2018, selon les recensements; si Crescent City atteint environ 7 000 habitants c'est parce que dans son périmètre il y a un prison d'État, Pelican Bay, où des gens de différentes parties de la Californie purgent leur peine. Les personnes âgées, comme le superviseur du comté Gerry Hemmingsen, 67 ans, Elle est la seule à se souvenir années de prospérité: "Il était vraiment rare de ne pas voir un camion de transport en bois sur la route", a-t-il déclaré au journal de Los Angeles.

Mais le record du tsunami a également affecté l'économie. Et mars 1964 est toujours le plus grand et le plus destructeur de tsunamis enregistré sur la côte du Pacifique aux États-Unis», Selon le centre spécialisé de l'Université de Californie du Sud (USC). Et bien qu'après la tragédie une campagne ait été lancée, "City of Recovery", jusqu'à présent, il y avait des magasins vides sur la principale rue commerçante.

Pour le pire, dans les décennies de Fermeture des scieries en 1970 et 1980, après la création du parc national de Redwood Redwood. Au fil du temps, le déclin économique a progressé dans les rues de la ville, où le tiers de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est le double de la moyenne de tous les États-Unis. Le revenu annuel moyen, 27 029 USD, est la moitié de celui de la Californie. La l'itinérance et la dépendance à la méthamphétamine Elle affecte de nombreuses personnes à Crescent City.

Deux ans après le tsunami de 2011 a bateau recouvert de bernacles et une autre vie marine est venue sur la côte de la ville: c'était un bateau perdu à Rikuzentakata. De la constatation, une tentative a été faite pour relation des villes sœurs Avec la ville japonaise. Mais alors qu'il a eu un fort impact culturel, en particulier chez les plus jeunes, avec les échanges d'étudiants, l'esprit d'entreprise n'a pas amélioré le niveau de vie.

Enfin, en 2018, Crescent City a été désignée «zone de opportunité économique», Ce qui impliquait des avantages fiscaux. Constatant que cette relance n'a pas favorisé l'arrivée des investissements, les dirigeants locaux ont commencé à penser au tourisme tsunami.

Selon le professeur émérite du Université d'État de Humboldt, Lori Dengler (également membre de la National Seismological Society et décerné par l'Agence pour la recherche sur les océans et l'atmosphère, NOAA, pour ses 30 années d'études pionnières), depuis 1933 Crescent City a reçu l'impact de 41 tsunamis. Cela est dû à plusieurs caractéristiques du lieu: son exposition, car il a une faible altitude et pénètre dans le Pacifique, et surtout la forme de bol qui présente son plateau continental, un trou dans lequel l'énergie des tsunamis est piégée et fait rebondir les vagues encore et encore.

Il Visite à pied du tsunami Cela peut être sombre: dans l'un des points, vous pouvez voir des images du sauvetage des blessés et de la récupération des cadavres après le phénomène de 1964. Mais aussi moins de décomptes graphiques sont promis bien que tout aussi inquiétants: «Vous verrez le des filigranes sur des bâtiments qui ont survécu à l'assaut, d'énormes objets poussés par la puissance des houles et plusieurs monuments aux personnes qui ont perdu la vie lors de cet événement tragique », explique la page officielle de la tournée qui guide les touristes à travers« des reliques et des améliorations »depuis cet épisode.

La brochure avec le voyage qui commence en Rue avant il peut être téléchargé en pdf, mais aussi à chaque point du chemin il y a des kiosques d'information pour s'arrêter pour lire ou scanner les codes QR et passer à autre chose; il y a liens avec audios, vidéos et photos «Pour un meilleure expérience d'immersion sur le téléphone ou la tablette. "

La page Visit California a également commencé à promouvoir Crescent City. En plus de raconter l'histoire du phare de Battery Point, 1856, et celle de St. George, à 10 kilomètres de la côte, construite en 1865 après l'épave d'un navire qui aurait été chargé de 1,5 tonne d'or, suggère: «Promenez-vous le long de la côte de Crescent City et admirez comment cette ville a été complètement reconstruite après un tsunami dévastateur en 1964. Dans le Aquarium Ocean World les lions de mer balancent des balles et jouent avec les visiteurs Centre des mammifères marins d'autres créatures reçoivent un soin particulier pour les guérir et les ramener dans leur environnement sauvage. À l'extrémité ouest de la ville, Pebble Beach est un endroit idéal pour rechercher des agates et autres pierres semi-précieuses ".

Et bien sûr le la tournée officielle comprend un peu de suspense: "A tout moment un tsunami pourrait survenir", prévient la brochure. "Si un tremblement de terre côtier se produisait, Il n'y aurait que quelques minutes pour se mettre en sécurité! La règle principale est que, lorsque vous ressentez un tremblement, vous devez allez vers le nord sur la Calle 9 à la recherche de zones élevées. Laissez votre voiture et marchez à toute vitesse, car de nombreuses routes pourraient se coincer dans d'autres voitures ou faire des débris. Faites de même si vous entendez sirènes tsunami! Ils ne sonnent jamais par erreur. Ne paniquez pas et suivez les panneaux «Tsunami Evacuation Route» jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. »