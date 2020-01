Une ville chinoise touchée par un coronavirus ferme ses réseaux de transport

23 janvier (.) – La ville chinoise de Wuhan, à l’origine d’une épidémie d’un nouveau virus grippal, ferme ses réseaux de transport et conseille aux citoyens de ne pas l’abandonner, ont rapporté jeudi les médias officiels.

Les bus, le métro, le ferry et les réseaux de transport longue distance seront suspendus à partir de 10h00, heure locale, le 23 janvier, et l’aéroport et les gares seront fermés pour les passagers qui souhaitent quitter la ville, a-t-il déclaré. Télévision d’État

Le gouvernement demande aux citoyens de ne pas quitter la ville à moins de circonstances spéciales, ont déclaré les médias d’État, citant le groupe de travail sur le virus du gouvernement local.

(Rapport de Yawen Chen et Rosalba O’Brien; édité en espagnol par Javier López de Lérida)