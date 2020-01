Une vingtaine de compagnies aériennes ont demandé l’autorisation d’émettre des billets en dollars et ainsi pouvoir les revendre moins cher

Il existe déjà 20 compagnies aériennes qui ont demandé l’autorisation d’émettre leurs billets en dollars et empêchent ainsi les passagers de payer les 30% supplémentaires correspondant à la taxe PAIS. Jusqu’à présent, huit ont obtenu l’autorisation: Sky, Iberia, Latam Argentina, United Airlines, Aeromexico, Air Europa, American Airlines et Aerolineas Argentinas.

La demande d’autorisation d’émettre des billets en dollars a été demandée par les compagnies à l’Association du transport aérien international (IATA), qui a tenu la semaine dernière une réunion avec des représentants de la Fédération argentine des associations d’entreprises de voyage et de tourisme (Faevyt) pour coordonner l’état des procédures.

Dans le cas où la société émet le passage en dollars, pour éviter de payer le supplément de 30%, les acheteurs doivent également effectuer le paiement correspondant dans la devise américaine. De cette façon, le client a la possibilité de remettre les dollars en espèces – qu’il a déjà acquis – à la compagnie aérienne ou à l’agence. Ou vous pouvez également effectuer un dépôt en dollars sur le compte bancaire de la société correspondante.

«Nous entrons en dialogue avec l’IATA depuis la promulgation de la loi, accompagnant et recherchant la résolution rapide de ce problème que nous comprenons est essentiel. Il y a déjà plus de 20 compagnies aériennes qui effectuent les procédures nécessaires pour pouvoir offrir la possibilité d’émettre des billets en dollars », a-t-il déclaré. Marcelo Marchetti, par la commission des transports aériens de Faevyt.

«Il est essentiel qu’il soit clair que 30% s’appliquent exclusivement s’ils sont payés en pesos et uniquement pour les voyages à l’étranger. En outre, si vous achetez un billet d’avion international et payez en pesos, la taxe est calculée sur le taux net des taxes et redevances pour lesquelles un montant inférieur à 30% de la taxe PAIS sera payé “, a-t-il déclaré. Gustavo Hani, président de la fédération, qui regroupe les entreprises du secteur.

Des entreprises du secteur commercial, elles ont également indiqué qu’elles tenaient des réunions avec l’AFIP car, comme elles l’ont détaillé, la manière dont la taxe est réglementée rend la mise en conformité impossible car les délais sont incompatibles avec les délais de perception des compagnies aériennes. Actuellement, ces délais dépendent du calendrier de liquidation du système IATA et des conditions de paiement des cartes de crédit, qui sont plus longues que ce qui est stipulé dans le règlement AFIP.