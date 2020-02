Une vision de l’IA pour une éducation joyeuse

Dans un article publié en 2013, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a esquissé un «plan approximatif» pour fournir un accès Internet basique gratuit au monde et ainsi diffuser les opportunités et l’interconnexion. Cependant, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a signalé qu’au Myanmar, les efforts de Facebook pour donner suite à ces aspirations ont accéléré le discours de haine, fomenté la division et incité à la violence hors ligne dans le génocide des Rohingyas. L’Internet de base gratuit sert désormais d’avertissement de la complexité de l’impact technologique sur la société. Pour Chris, chercheur en IA dans l’éducation, et Lisa, professeure en sciences et étudiante en cyberpolitique internationale, cet exemple donne une pause: quelles conséquences involontaires l’IA dans l’éducation pourrait-elle avoir?

Beaucoup se tournent vers des outils basés sur l’IA pour répondre au besoin de développer une éducation de haute qualité et pour une bonne raison. Une forte augmentation du contenu éducatif des cours en ligne, un accès élargi aux appareils numériques et la renaissance contemporaine de l’IA semblent fournir les éléments nécessaires pour offrir un apprentissage personnalisé à grande échelle. Cependant, la technologie a de mauvais antécédents pour résoudre les problèmes sociaux sans créer de dommages involontaires. Quels effets négatifs pouvons-nous prévoir et comment affiner les objectifs des chercheurs en IA pour tenir compte de ces conséquences imprévues?

Pendant des décennies, le Saint-Graal de l’IA pour l’éducation a été la création d’un tuteur autonome: un algorithme qui peut suivre les progrès des étudiants, comprendre ce qu’ils savent et ce qui les motive, et fournir une expérience d’apprentissage adaptative optimale. Avec l’accès à un tuteur autonome, les étudiants peuvent apprendre de chez eux, partout dans le monde. Cependant, les tuteurs autonomes de 2020 sont très différents de cet idéal. L’éducation avec des tuteurs automatiques engage généralement les élèves ayant des problèmes conçus pour être faciles à interpréter par l’algorithme, par opposition à joyeux pour l’apprenant.

Les algorithmes actuels ne peuvent pas lire la motivation et sont loin d’engendrer des gains d’apprentissage à long terme, mais plutôt de se concentrer sur l’engagement des étudiants à court terme. Les défis techniques sont énormes: construire l’auto-tuteur idéal pourrait être aussi difficile que d’atteindre une véritable IA générale. La communauté de la recherche a vu cela comme un défi: nous devons simplement surmonter nos lacunes techniques pour réaliser le rêve utopique.

Mais l’utopie de l’auto-tuteur est-elle un rêve à construire? Nous offrons certains dangers qui découlent de l’utilisation de systèmes artificiellement intelligents tels que les auto-tuteurs et appelons à la recherche d’approches qui exploitent le bien potentiel de l’application de l’IA dans l’éducation, tout en atténuant les risques. Nous pensons que notre vision de systèmes d’IA soigneusement développés fonctionnant en tandem avec des humains naturellement intelligents peut soutenir une large communauté d’apprenants à travers le monde.

TROIS DANGERS D’INTÉGRATION DE L’IA DANS L’ÉDUCATION

1. Saper les liens et les compétences socio-émotionnelles. Les élèves vont à l’école pour de nombreuses raisons en dehors de l’acquisition de connaissances par cœur, y compris le développement de compétences socio-émotionnelles, le mentorat humain et la communauté humaine. Pour toutes les insuffisances potentielles des enseignants humains et des classes traditionnelles, le déplacement de ces structures a un coût. Beaucoup d’entre nous se souviennent d’avoir appris auprès d’enseignants dont le mentorat et les conseils allaient bien au-delà du sujet qu’ils étaient chargés d’enseigner. L’IA pourrait-elle déplacer ces interactions?

De plus, la solitude est en hausse, les jeunes générations étant plus seules que les générations plus âgées. Une étude a révélé une relation entre la dépression chez les adolescents et le temps passé devant un écran, par rapport aux jeunes qui consacraient du temps à des activités hors écran comme les interactions sociales en personne, le sport ou les devoirs. Une diminution du temps d’écran pourrait entraîner des gains importants de niveaux d’empathie. Alors que l’UNESCO envisage de réorienter les objectifs de l’éducation pour mettre l’accent sur le développement de compétences socio-émotionnelles qui permettent des sociétés pacifiques et durables, contraindre les enfants à utiliser des écrans peut saper ces objectifs.

Pourtant, les systèmes d’IA ont tendance à être conçus pour maximiser le temps que les étudiants passent en ligne. Même les cadres qui développent des technologies addictives comprennent ces risques, car beaucoup envoient leurs enfants dans des écoles privées sans écran coûteuses pour «le luxe de l’interaction humaine», tandis que les élèves les plus pauvres sont poussés vers des solutions technologiques bon marché. Au-delà de cela, les modules d’apprentissage propulsés par l’IA pourraient saper les compétences essentielles de méta-apprentissage telles que la capacité de s’autoréguler, car les élèves pourraient s’adapter à des machines qui font le travail de régulation de leur attention et ne parviennent pas à cultiver leur propre capacité à le faire. De même, les étudiants peuvent perdre la capacité de s’adapter de manière indépendante à des tâches créatives dans le monde réel qui ne fournissent pas de rétroaction ou d’orientation immédiates.

Pendant ce temps, la perturbation introduite par l’IA dans la salle de classe pourrait s’étendre aux foyers et aux communautés. Les figures d’autorité, y compris les enseignants et les parents, peuvent ne pas s’adapter facilement à un programme d’études entièrement porté sur des appareils numériques, quel que soit le degré d’humanité affiché par ces technologies. Cette résistance pourrait être plus forte dans les communautés traditionnelles vivant dans la pauvreté, où certains voient le plus grand impact potentiel des technologies de l’IA, car les familles peu habituées aux enfants qui passent du temps sur les écrans peuvent résister au passage du mentorat humain aux tuteurs en IA.

Le compromis entre l’acquisition accrue de connaissances en échange d’un apprentissage moins humain est particulièrement négatif s’il s’avère que les outils ne sont pas aussi bons pour améliorer les connaissances que nous l’espérions. Étant donné le rôle vital que la motivation joue dans l’apprentissage et les défis techniques que nous devons encore surmonter, c’est une possibilité distincte.

2. Utilisation abusive de l’IA dans l’éducation pour étendre le pouvoir. Nous devons également envisager la possibilité que des acteurs malveillants exploitent de nouveaux outils pédagogiques puissants et motivants pour enseigner des sujets violents. De la même manière que la montée en puissance de Facebook a amplifié l’organisation à la fois destructrice et démocratique, de nouveaux outils pédagogiques efficaces pourraient aider les terroristes à développer des formations sur les actes de destruction. De plus, l’objectif de développer une empathie semblable à celle de l’homme chez les tuteurs en IA nécessitera de traiter des données profondément personnelles sur les états émotionnels et psychologiques des apprenants. Les gouvernements oppressifs utiliseront-ils des trésors de données psycho-émotionnelles sur les citoyens à partir du moment où ils sont écoliers pour la persécution ou la consolidation du pouvoir? Ou, apparemment plus bénin: les riches vont-ils simplement s’enrichir?

Alors que les partisans vantent le potentiel des outils éducatifs basés sur l’IA pour démocratiser l’éducation à l’échelle mondiale, les chercheurs doivent examiner comment ces outils peuvent perpétuer ou augmenter les inégalités. Des groupes privilégiés ayant accès à des outils numériques deviennent la source de données de formation pour les algorithmes d’IA actuels. Lorsque les algorithmes d’apprentissage automatique s’entraînent sur un certain ensemble de données – peut-être celui dans lequel les étudiants blancs des États-Unis sont surreprésentés – le résultat peut être biaisé contre des groupes d’autres horizons et peut donc être inefficace ou même discriminatoire lorsqu’il est utilisé sur un groupe différent.

En outre, la mise à l’échelle de l’éducation au moyen d’un modèle centralisé réduit le nombre de voix qui décident de ce qui est enseigné. Étant donné que l’enseignement est également un bon outil d’apprentissage pour ceux qui enseignent, ce choix de qui apprend devient un choix de qui apprend. Oui, fournir de nouveaux outils dans les communautés qui ont à peine accès aux manuels scolaires permettra d’accéder à une forme de connaissance. Cependant, la mise à l’échelle des programmes d’études préconisés au niveau central peut imposer des objectifs d’apprentissage homogènes et priver les fournisseurs de connaissances locaux de pouvoirs. Comme l’a dit Taskeen Adam, «à mesure que la technologie pénètre les communautés dans le monde, il en va de même des valeurs néolibérales, dans la mesure où elles deviennent le système de valeurs, où les valeurs locales, culturelles ou religieuses occupent la deuxième place, si elles s’intègrent». Le fait de ne pas prendre en compte les voix locales rendra les technologies non pertinentes, voire inutiles, pour les communautés où les lacunes en matière d’éducation sont les plus importantes, ce qui peut rejeter complètement les technologies, augmentant ainsi les inégalités qu’elles cherchent à corriger.

3. Atteinte aux droits des enfants: manque de confidentialité des données et de cybersécurité. Le défi de savoir comment utiliser de grandes quantités de données personnelles pour un apprentissage personnalisé tout en protégeant la vie privée et les préférences individuelles atteint des niveaux dangereux lorsque l’IA cible les jeunes apprenants qui ne peuvent pas encore consentir à la collecte de leurs données personnelles, et les apprenants les plus démunis qui ne comprennent pas les risques de partager leurs données personnelles ou d’interagir avec des étrangers anonymes en ligne. Les plateformes qui connectent les apprenants du monde entier ne sont pas une utopie pour ceux qui passent du temps à modérer les interactions en ligne. «Partout où il y a des échanges en ligne et des enfants, il y a l’exploitation des enfants», explique Alex Stamos, ancien directeur de la sécurité de Facebook.

Les chercheurs en sécurité appellent familièrement cela le «problème de pénis Lego», se référant à un MMO Lego (jeu en ligne massivement multijoueur) qui permettait aux utilisateurs de créer et de partager des structures Lego. Les utilisateurs ont commencé à construire des pénis à partir de Legos et les ont partagés avec d’autres joueurs. Les employés de l’entreprise ont déploré leur incapacité à «détecter les dongs» à un rythme suffisamment rapide pour empêcher le souillage de leur marque adaptée aux enfants. En fin de compte, la modération du contenu qui est restée conforme à la loi américaine sur la protection de la vie privée des enfants en ligne s’est révélée trop coûteuse et a peut-être joué un rôle dans l’arrêt du jeu.

Selon Stamos, chaque plate-forme de Lego à Roblox en passant par Fortnite connaît différents types d’exploitation des enfants, et l’exploitation sera probablement exacerbée dans les communautés moins familiarisées avec Internet. Pour tenir la promesse d’une éducation en ligne soutenant les pays les moins avancés, les chercheurs doivent tenir compte de la sécurité des nouveaux utilisateurs d’outils en ligne contre les acteurs malveillants experts pour tirer parti des utilisateurs même les plus sophistiqués.

VERS UNE MEILLEURE VISION

La présence de risques n’a pas besoin de lever notre optimisme; il peut plutôt être une force pour développer un objectif plus mature. Beaucoup ont peint une vision d’un meilleur système éducatif. Nous appelons la communauté de recherche en IA et la communauté des politiques éducatives à imaginer collectivement un ensemble de grands défis dans AiEd qui s’alignent mieux avec nos rêves d’éducation et prennent mieux en compte les risques. Nous proposons six objectifs de discussion et invitons le public à se joindre à la conversation.

Nous allons crowdsource de nouvelles idées ici (crédit aux auteurs):

1. L’IA pour faciliter plus d’interactions d’apprentissage humain (et de meilleure qualité). L’IA pourrait être développée pour soutenir les éducateurs et le système éducatif par l’automatisation des tâches et le développement de problèmes passionnants, plutôt qu’en remplaçant les enseignants. Les enseignants et les outils peuvent travailler en tandem: les enseignants filtrant les suggestions utiles des IA et les outils aidant les enseignants à noter et à suivre les élèves.

2. AI pour générer des problèmes inspirants. L’IA peut également aider à la création et à la diffusion de problèmes intéressants dans des contextes locaux. L’apprentissage automatique peut créer des peintures qui ressemblent à des œuvres de Rembrandt. Pouvons-nous également utiliser des algorithmes pour créer des activités engageantes et personnalisées? Cette synthèse pourrait établir un écosystème riche d’enseignement et d’apprentissage avec des interactions sociales et émotionnelles renforcées, non remplacées par, la technologie.

3. Rétroaction à faibles données. Des missions inspirantes et ouvertes offrent des opportunités d’exploration et de créativité. L’IA peut aider les enseignants si elle est conçue pour soutenir et fournir des commentaires sur ce type de questions, cependant, les méthodologies actuelles nécessitent des ensembles de données d’un grand nombre d’étudiants pour permettre une rétroaction significative basée sur l’IA sur le travail à durée indéterminée. Nous devons apprendre à y parvenir sans consommer d’énormes quantités de données sur les étudiants. L’IA à faibles données semble prometteuse et réduit les risques d’abus de données. Les données faibles sont pratiques dans la mesure où les solutions n’auront pas à attendre que des millions d’étudiants agissent comme des cobayes sur chaque devoir pour former nos algorithmes.

4. AI pour comprendre le processus. L’IA est actuellement plus efficace pour enseigner des cours par cœur et structurés plutôt que de soutenir l’apprentissage créatif, ouvert et en équipe nécessaire pour s’épanouir dans le monde moderne. Une ligne de recherche actuelle se concentre sur la compréhension du processus et de la capacité d’apprendre plutôt que sur le produit final. Il est impossible pour un enseignant, en particulier dans une grande salle de classe, de garder un œil sur chaque élève de la manière dont un professeur de piano fournit des informations sur la position de la main d’un élève. Les outils basés sur l’IA pourraient fonctionner en tandem avec les enseignants pour surveiller le processus, tandis que l’enseignant reste le coach, évitant le démantèlement des environnements scolaires qui permettent l’apprentissage socio-émotionnel. Un modèle hybride d’intelligence artificielle et humaine pourrait aider les enseignants à mieux comprendre le processus des élèves, élevant l’enseignant en tant que coach et mentor.

5. AI pour la traduction de contenu éducatif. La distribution du contenu a été inégale, en particulier pour les langues à faibles ressources. Le traitement du langage naturel, une branche de l’IA, est bien placé pour soutenir la traduction qui pourrait aider à fournir une éducation inclusive dans les endroits qui en ont le plus besoin et encourager le développement de technologies éducatives construites par les communautés à partir de la base plutôt qu’imposées par l’Occident.

6. Détection des risques par IA pour la sécurité des enfants. Une quantité saine d’énergie devrait être mise dans le développement d’outils de modération de contenu qui évoluent, de sorte que les espaces d’apprentissage en ligne soient sûrs pour tous les apprenants (par exemple à partir d’images malveillantes), en particulier les enfants et ceux dans des contextes vulnérables.

L’IA a un grand potentiel pour favoriser un apprentissage joyeux, mais seulement si les préoccupations discutées sont correctement traitées. Conjointement, la communauté des politiques éducatives et les chercheurs qui développent des outils d’IA à déployer à grande échelle ont une lourde responsabilité. Nous devons considérer collectivement l’éventail des applications possibles de nos technologies, y compris celles qui sont nuisibles. Nous invitons le public à se joindre à la conversation sur ces défis de l’IA et comment atténuer leurs méfaits potentiels et promouvoir l’épanouissement humain.

L’IA de l’éducation peut sembler un bien absolu; cependant, dans ce domaine, comme en médecine, le serment d’Hippocrate s’applique: d’abord, ne faites pas de mal.